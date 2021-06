Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7e1a9bc5-76e5-4d78-ab20-0878e589686f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez a nyár a bátor nőkről szól.","shortLead":"Ez a nyár a bátor nőkről szól.","id":"20210608_medve_krokodil_iker_ikrek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e1a9bc5-76e5-4d78-ab20-0878e589686f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b1c9ce-6197-44e3-8aff-a2e3fa9efccf","keywords":null,"link":"/elet/20210608_medve_krokodil_iker_ikrek","timestamp":"2021. június. 08. 17:43","title":"A medvét puszta kézzel elkergető nő után itt a krokodilt felpofozó hős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínában azt tervezik, hogy az év végéig elérik az egymilliárd beoltottat.","shortLead":"Kínában azt tervezik, hogy az év végéig elérik az egymilliárd beoltottat.","id":"20210608_gyerek_oltas_Kina_Sinovac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b04584e-15fa-4521-9ba4-51cef9ec9d97","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_gyerek_oltas_Kina_Sinovac","timestamp":"2021. június. 08. 12:47","title":"Három évnél idősebb gyerekeket is beoltanak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Oknyomozó újságírós film készül a Harvey Weinstein zaklatási ügyeit leleplező New York Times munkatársairól. ","shortLead":"Oknyomozó újságírós film készül a Harvey Weinstein zaklatási ügyeit leleplező New York Times munkatársairól. ","id":"20210608_Toluk_indult_a_MeToo__jon_a_Harvey_Weinsteinfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c68907-7949-45d4-90a2-b88f7d58ac2e","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_Toluk_indult_a_MeToo__jon_a_Harvey_Weinsteinfilm","timestamp":"2021. június. 08. 14:44","title":"Tőlük indult a MeToo – jön a Harvey Weinstein-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"A kedd este megjelent kormányhatározat ezt „visszarendezésnek” nevezi.

","id":"20210609_egyetemek_kormanyhatarozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c86a90b-75b3-44ea-93e6-db1d452a5088","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_egyetemek_kormanyhatarozat","timestamp":"2021. június. 09. 07:15","title":"155 milliárd forintot vettek el az egyetemektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeefc08a-fccf-47e6-bad1-98757df91f2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobiltelefonok és táblagépek után a vezeték nélküli töltők piacát is felforgatná az iPhone-gyártó. Most remélhetőleg...","id":"20210609_vezetek_nelkuli_toltes_tolto_iphone_apple_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeefc08a-fccf-47e6-bad1-98757df91f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d15b1d-fd4d-497a-a989-603d60cd3214","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_vezetek_nelkuli_toltes_tolto_iphone_apple_kutatas","timestamp":"2021. június. 09. 10:03","title":"Állítólag az Apple megcsinálja az igazi, teljesen vezeték nélküli töltést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dca74e0-785e-4604-9e28-72e044fd935d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Angliában elektronikai hulladékból alkottak szobrot a világ legfejlettebb ipari államait összefogó G7-csoport vezetőiről.","shortLead":"Angliában elektronikai hulladékból alkottak szobrot a világ legfejlettebb ipari államait összefogó G7-csoport...","id":"20210610_Szemetszobrot_kaptak_a_G7ek_vezetoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dca74e0-785e-4604-9e28-72e044fd935d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170bf861-8e13-44e2-9d8b-4599df3a8c08","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_Szemetszobrot_kaptak_a_G7ek_vezetoi","timestamp":"2021. június. 10. 09:42","title":"Megdöbbentő szemétszobrot kaptak a G7-ek vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Magyarország újraindul! Ezzel a címmel rendezik meg a Világgazdaság konferenciáját, amelyen Orbán Viktor, Varga Mihály...","id":"20210609_Matolcsy_mnb_alapkamat_orban_varga_konferencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c6d951-9e0c-4038-be0b-ae30e8b4588b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_Matolcsy_mnb_alapkamat_orban_varga_konferencia","timestamp":"2021. június. 09. 10:29","title":"Matolcsy: Már júniusban alapkamatot emelhet a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20adcb63-4cb6-451f-a9d6-74f6bf77decc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 15 megjelenése a Move to iOS nevű appnak is kedvez, ugyanis több funkcióval is gazdagodik.","shortLead":"Az iOS 15 megjelenése a Move to iOS nevű appnak is kedvez, ugyanis több funkcióval is gazdagodik.","id":"20210609_apple_ios_android_valtas_move_to_ios_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20adcb63-4cb6-451f-a9d6-74f6bf77decc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f32501-a455-419b-8bea-f62775cae4a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_apple_ios_android_valtas_move_to_ios_alkalmazas","timestamp":"2021. június. 09. 10:38","title":"A jövőben még egyszerűbben lehet majd Androidról iOS-re váltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]