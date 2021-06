Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"76d65bc3-9561-4265-899d-0efdbfbd9a41","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pénteken elkezdődött a 2020-ra várt, azonban a koronavírus miatt 2021-re halasztott labdarúgó-Európa-bajnokság. Vasárnap is három mérkőzés vár ránk.","shortLead":"Pénteken elkezdődött a 2020-ra várt, azonban a koronavírus miatt 2021-re halasztott labdarúgó-Európa-bajnokság...","id":"20210613_Anglia_Horvatorszaggal_csap_ossze_elkezdik_a_Hollandok_is__percrol_percre_kozvetites_az_Ebrol_a_hvghun","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76d65bc3-9561-4265-899d-0efdbfbd9a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2692b24c-bd1b-4bd9-9b0e-cd7f39ecab7b","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Anglia_Horvatorszaggal_csap_ossze_elkezdik_a_Hollandok_is__percrol_percre_kozvetites_az_Ebrol_a_hvghun","timestamp":"2021. június. 13. 08:59","title":"Vezetnek az angolok - percről percre közvetítés az Eb-ről a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ad0393-61cf-4ac5-8fbc-774e42c2e025","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A februárban odaítélt Karinthy-gyűrűtől utólag megfosztott előadó a hvg.hu-nak cáfolta a meztelenkedéséről szóló hírt.","shortLead":"A februárban odaítélt Karinthy-gyűrűtől utólag megfosztott előadó a hvg.hu-nak cáfolta a meztelenkedéséről szóló hírt.","id":"20210612_Galla_Miklos_nemreg_teljesen_levetkozott_a_szinpadon_de_szerinte_ez_nem_ok_a_Karinthygyuru_elvetelere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48ad0393-61cf-4ac5-8fbc-774e42c2e025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f08409-e21d-4fd7-bce0-255508ec2df5","keywords":null,"link":"/kultura/20210612_Galla_Miklos_nemreg_teljesen_levetkozott_a_szinpadon_de_szerinte_ez_nem_ok_a_Karinthygyuru_elvetelere","timestamp":"2021. június. 12. 08:46","title":"Galla Miklós azt mondja, nem valós a meztelen fellépéséről szóló történet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azok járhattak jól ezen a héten, akik semmilyen számot nem tettek meg a 20-80 közötti mezőben.\r

","shortLead":"Azok járhattak jól ezen a héten, akik semmilyen számot nem tettek meg a 20-80 közötti mezőben.\r

","id":"20210612_Ime_az_otos_lotto_szamai__a_ket_vegerol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c4b779-0dcc-46de-87c2-e2b73e1d8822","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210612_Ime_az_otos_lotto_szamai__a_ket_vegerol","timestamp":"2021. június. 12. 19:43","title":"Íme az ötös lottó számai - a két végéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8421b4-6b0c-4990-aecf-32eefd7e45c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók eszközfrissítési attitűdjét vizsgáló felmérés szerint sokaknak okoz bosszúságot készülékeinek naprakészen tartása.","shortLead":"A felhasználók eszközfrissítési attitűdjét vizsgáló felmérés szerint sokaknak okoz bosszúságot készülékeinek...","id":"20210613_kaspersky_felmeres_szoftverfrissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c8421b4-6b0c-4990-aecf-32eefd7e45c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a70ca7-f2fc-481f-abbb-cf107edfc69d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_kaspersky_felmeres_szoftverfrissites","timestamp":"2021. június. 13. 09:03","title":"Minden harmadik felnőtt veszekszik a családjával a gépe, telefonja frissítése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2b90af-c077-4ad1-942e-6afd0ddad276","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarország 2022-ben már több mint ezermilliárd forintot költ a hadseregére. A pénz főleg haderőfejlesztésre megy, de a jelek szerint a katonák még mindig nem keresnek eleget, ugyanis a katonai pálya nem valami népszerű.","shortLead":"Magyarország 2022-ben már több mint ezermilliárd forintot költ a hadseregére. A pénz főleg haderőfejlesztésre megy, de...","id":"20210612_magyar_honvedseg_haderofejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc2b90af-c077-4ad1-942e-6afd0ddad276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9759fa-7524-4c67-bce6-b8a2d49235e1","keywords":null,"link":"/kkv/20210612_magyar_honvedseg_haderofejlesztes","timestamp":"2021. június. 12. 14:00","title":"Remek páncélosai lesznek a Honvédségnek, csak közkatonából van kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee88b056-bba6-4f09-b1f6-b687b3716ac0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a politikus az előválasztáson és 2022-ben is nyer, a DK-frakcióba tervez beülni. ","shortLead":"Ha a politikus az előválasztáson és 2022-ben is nyer, a DK-frakcióba tervez beülni. ","id":"20210612_DK_elovalasztas_Molnar_Gyula_MSZP_korabbi_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee88b056-bba6-4f09-b1f6-b687b3716ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f234d14-ac14-400a-915f-95ed04cdc071","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_DK_elovalasztas_Molnar_Gyula_MSZP_korabbi_elnoke","timestamp":"2021. június. 12. 12:59","title":"A DK színeiben indul az előválasztáson Molnár Gyula, az MSZP volt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon nagy a centralizálási igény a tudomány területén, amit akár tudományellenességként is lehet értelmezni, mondta a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. ","shortLead":"Magyarországon nagy a centralizálási igény a tudomány területén, amit akár tudományellenességként is lehet értelmezni...","id":"20210612_Lovasz_Laszlo_interju_Fudan_tudomany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9c137a-f098-41ef-bd40-89c3f9c39e1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_Lovasz_Laszlo_interju_Fudan_tudomany","timestamp":"2021. június. 12. 08:25","title":"Lovász László: Jobb lenne, ha a magyar egyetemekre fordítanák a Fudanra szánt pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e63a60e-ae2f-42ef-a202-11cc98b02a37","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Tárgyaltak ugyan egy Munkácsy-múzeum létrehozásáról az Andrássy úton, de a közös projekt kútba esett, ezért most már Debrecen polgármesterével egyeztet ugyanerről – mondta a hvg.hu-nak Pákh Imre, a milliárdos műgyűjtő, aki szerint “egy saját múzeummal tartozunk Munkácsynak”.","shortLead":"Tárgyaltak ugyan egy Munkácsy-múzeum létrehozásáról az Andrássy úton, de a közös projekt kútba esett, ezért most már...","id":"20210611_Pakh_Imre_Meszaros_Lorinc_Munkacsygyujtemeny_muzeum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e63a60e-ae2f-42ef-a202-11cc98b02a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21388cd7-a5d2-4dd7-b915-3ae27de31b6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210611_Pakh_Imre_Meszaros_Lorinc_Munkacsygyujtemeny_muzeum","timestamp":"2021. június. 11. 19:59","title":"Pákh Imre cáfolja Mészárost: a Munkácsy-gyűjteménye nem is volt eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]