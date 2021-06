Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dcc34e62-8f9c-416a-b605-028f5dffaeaf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag.ingatlan","description":"7 százalékosnál is nagyobb visszaesést mértek az építőiparban.","shortLead":"7 százalékosnál is nagyobb visszaesést mértek az építőiparban.","id":"20210615_epitopiar_epitkezes_valsag_ksh_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcc34e62-8f9c-416a-b605-028f5dffaeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acfc921-c2aa-4082-82cb-06b16c161e1c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210615_epitopiar_epitkezes_valsag_ksh_statisztika","timestamp":"2021. június. 15. 09:07","title":"Hiába tartunk kifelé a válságból, a magyar építőipar nagyon gyengén teljesít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f657dd80-6d7f-4e4c-a2b9-7e47429947e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Balaton idei fagyija hársmézzel, karamellizált mandulával és almával készül, Balatonmáriafürdőn. De díjazták a gomolyasajt- és tökmagoskávé-fagyikat is.","shortLead":"A Balaton idei fagyija hársmézzel, karamellizált mandulával és almával készül, Balatonmáriafürdőn. De díjazták...","id":"20210615_Megvan_a_Balaton_idei_hivatalos_fagylaltja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f657dd80-6d7f-4e4c-a2b9-7e47429947e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c13a19-9a17-48da-8a69-f89d16696de1","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Megvan_a_Balaton_idei_hivatalos_fagylaltja","timestamp":"2021. június. 15. 09:11","title":"Megvan a Balaton idei hivatalos fagylaltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eece410c-c981-4b9d-8617-dc2cb1eeffab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, ingyenesen használható weboldalon célzottan lehet keresni testgyakorlatokat a különböző izomcsoportok fejlesztésére, ráadásul eltérő edzettségi szinteken.","shortLead":"Az alábbi, ingyenesen használható weboldalon célzottan lehet keresni testgyakorlatokat a különböző izomcsoportok...","id":"20210614_musclewiki_testepito_adatbazis_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eece410c-c981-4b9d-8617-dc2cb1eeffab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075a1404-9f2a-4eb9-878d-955ae66bbfe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_musclewiki_testepito_adatbazis_frissites","timestamp":"2021. június. 14. 12:03","title":"Edzeni szeretne? Keresse fel a testépítők Wikipédiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Egyelőre nem tudni, mi okozta Christian Eriksen keringésének összeomlását a dánok Finnország elleni meccsén. Korábbi orvosa szerint rendben voltak az eredményei. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi okozta Christian Eriksen keringésének összeomlását a dánok Finnország elleni meccsén. Korábbi...","id":"20210613_foci_eb_euro_2020_christian_eriksen_dania_finnorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a9382c-6a4e-450b-a7ae-bb9f5b1a90b2","keywords":null,"link":"/sport/20210613_foci_eb_euro_2020_christian_eriksen_dania_finnorszag","timestamp":"2021. június. 13. 10:55","title":"Összeomlottak a dán játékosok az Eriksennel történtek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába jelentette a problémát, újabb és újabb érvénytelen kártyákat kapott. ","shortLead":"Hiába jelentette a problémát, újabb és újabb érvénytelen kártyákat kapott. ","id":"20210613_Negy_vedettsegi_igazolvany_ervenytelen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe347a6-ec0e-4166-832b-43c0100a6d5a","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Negy_vedettsegi_igazolvany_ervenytelen","timestamp":"2021. június. 13. 18:17","title":"Négy védettségi igazolványt is kapott egy zuglói nő, de mindegyik érvénytelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b62d4c-0067-436b-8e5a-fcc79f39164b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook a TextStyleBrush nevű technológiája több szempontból is hasznos lehet, ám félő is, hogy lesznek, akik visszaélnek a kézírás \"lemásolásával\".","shortLead":"A Facebook a TextStyleBrush nevű technológiája több szempontból is hasznos lehet, ám félő is, hogy lesznek, akik...","id":"20210614_textstylebrush_facebook_mesterseges_intelligencia_keziras_betutipus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58b62d4c-0067-436b-8e5a-fcc79f39164b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174b3b80-9e6a-4d93-b359-4ae6556ae549","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_textstylebrush_facebook_mesterseges_intelligencia_keziras_betutipus","timestamp":"2021. június. 14. 19:03","title":"A kézírásunkból készíthet betűtípust a Facebook mesterséges intelligenciája, de baj is lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7791e14-a47d-4764-854b-66db0b997cee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amint véget ér a veszélyhelyzet, azonnal beadják a kezdeményezéseket. ","shortLead":"Amint véget ér a veszélyhelyzet, azonnal beadják a kezdeményezéseket. ","id":"20210613_Baranyi_Krisztina_Meg_iden_osszel_megtarthatjak_a_nepszavazast_a_Fudanrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7791e14-a47d-4764-854b-66db0b997cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148a15ea-1a0a-4189-ae8c-ce9573e207fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Baranyi_Krisztina_Meg_iden_osszel_megtarthatjak_a_nepszavazast_a_Fudanrol","timestamp":"2021. június. 13. 18:55","title":"Baranyi Krisztina: Még idén ősszel megtarthatják a népszavazást a Fudanról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740b901b-355c-4df9-81dc-8045b7e97907","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Tovább bővült tavaly a százmillió dollárosnál nagyobb befektethető vagyonnal rendelkező szupergazdagok klubja: több mint hatezer ember került be a társaságba, így számuk már meghaladja a hatvanezret. A Boston Consulting Group (BCG) számításai szerint a 60 ezer szupergazdag 22 ezer milliárdos vagyont halmozott fel, ez a világ befektethető pénzének 15 százalékát jelenti.

","shortLead":"Tovább bővült tavaly a százmillió dollárosnál nagyobb befektethető vagyonnal rendelkező szupergazdagok klubja: több...","id":"20210613_A_leggazdagabbak_a_koronavirusjarvanyon_is_nyertek_es_nyerni_fognak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=740b901b-355c-4df9-81dc-8045b7e97907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61de18ed-6dc3-4a3c-8767-6abe11fba5fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210613_A_leggazdagabbak_a_koronavirusjarvanyon_is_nyertek_es_nyerni_fognak","timestamp":"2021. június. 13. 14:00","title":"A leggazdagabbak a koronavírus-járványon is nyertek és nyerni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]