[{"available":true,"c_guid":"416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többek közt Volner János is amellett volt, hogy a közvagyon alapítványi kézbe kerüljön.","shortLead":"Többek közt Volner János is amellett volt, hogy a közvagyon alapítványi kézbe kerüljön.","id":"20210427_fidesz_parlament_szavazas_alapitvany_kozvagyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee652327-7b3d-497c-90f6-fda3f5bc5686","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_fidesz_parlament_szavazas_alapitvany_kozvagyon","timestamp":"2021. április. 27. 18:35","title":"Az ellenzék soraiban ülő képviselők segítettek be a Fidesznek a keddi szavazásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ccbaaa7-8807-4a22-b511-3d635fdfed88","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Sony sokszor hangoztatta, mekkora előrelépés a PlayStation 5 az előző konzolgenerációhoz képest. Most már gyakorlati példa is van: a néhány órán belül debütáló Returnal az első olyan játékok egyike, amely a rendszer minden részét kihasználja. A finn Housemarque újdonságával mi már napok óta játszunk, és végre írhatunk is róla.","shortLead":"A Sony sokszor hangoztatta, mekkora előrelépés a PlayStation 5 az előző konzolgenerációhoz képest. Most már gyakorlati...","id":"20210429_returnal_playstation_5_ps5_teszt_kritika_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ccbaaa7-8807-4a22-b511-3d635fdfed88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70101307-0b82-40ec-a97a-288d5a15405d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_returnal_playstation_5_ps5_teszt_kritika_velemeny","timestamp":"2021. április. 29. 14:00","title":"Az első igazi PlayStation 5-ös játékban tulajdonképpen nincs töltőképernyő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a7685a-3922-4815-96fd-64fc5df7d2bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"27 ezer fölé nőtt a koronavírus magyar áldozatainak száma. A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők és az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma is csökken, az oltásokkal is jól haladunk, de az elhunytak száma nagyon magas maradt.","shortLead":"27 ezer fölé nőtt a koronavírus magyar áldozatainak száma. A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők és az újonnan...","id":"20210428_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72a7685a-3922-4815-96fd-64fc5df7d2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c7eba0-f50d-47dd-a44c-40ec4a2204ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. április. 28. 08:51","title":"188 újabb áldozata van a koronavírusnak, egy nap alatt 95 ezer embert oltottak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c563049d-ff47-4aee-a66e-00d1838fecea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság hajszálnyival gyengébb testvérmodelljénél, a Skoda Enyaq iV RS-nél.

","shortLead":"Az újdonság hajszálnyival gyengébb testvérmodelljénél, a Skoda Enyaq iV RS-nél.

","id":"20210429_a_gtx_az_uj_elektromos_gti_itt_a_legsportosabb_vw_id4_villanyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c563049d-ff47-4aee-a66e-00d1838fecea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f39dc7-284f-4f13-8b8f-ebe38780b747","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_a_gtx_az_uj_elektromos_gti_itt_a_legsportosabb_vw_id4_villanyauto","timestamp":"2021. április. 29. 07:59","title":"A GTX az új elektromos GTI: itt a legsportosabb VW ID.4 villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e357095-958f-4774-bbb7-bf05c5f8eade","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Svéd Tamás szerint ahhoz, hogy az egészségügy némi levegőhöz jusson, később kellett volt enyhíteni a korlátozásokon.","shortLead":"Svéd Tamás szerint ahhoz, hogy az egészségügy némi levegőhöz jusson, később kellett volt enyhíteni a korlátozásokon.","id":"20210429_Magyar_Orvosi_Kamara_korai_nyitas_negyedik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e357095-958f-4774-bbb7-bf05c5f8eade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbba65d2-87d3-40f9-a5b4-48b78765f5e1","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_Magyar_Orvosi_Kamara_korai_nyitas_negyedik_hullam","timestamp":"2021. április. 29. 15:16","title":"Az orvosi kamara titkára szerint a korai nyitás negyedik hullámot hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d41425-140f-431c-877d-e2d761dac501","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden 355 ezer adagot szállítottak le, összesen pedig már 2,5 milliót.","shortLead":"Kedden 355 ezer adagot szállítottak le, összesen pedig már 2,5 milliót.","id":"20210427_pfizer_355_ezer_adag_kozlemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31d41425-140f-431c-877d-e2d761dac501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209ab406-1830-440e-8026-b669dd25c50a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_pfizer_355_ezer_adag_kozlemeny","timestamp":"2021. április. 27. 16:40","title":"Csak májusban 1,3 millió adag Pfizer-vakcina érkezik Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A régi hajós feljegyzések szerint a területet szemétlerakóként használták az ipari vállalatok. Így kerülhettek a vízbe a rovarméreggel teli hordók.","shortLead":"A régi hajós feljegyzések szerint a területet szemétlerakóként használták az ipari vállalatok. Így kerülhettek a vízbe...","id":"20210427_csendes_ocean_rovarmereg_hordo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7e0766-99a0-464c-87af-d217d592afd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_csendes_ocean_rovarmereg_hordo","timestamp":"2021. április. 27. 21:15","title":"27 ezer, rovarméreggel teli hordó lehet a Csendes-óceán mélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f2bd05-0593-42a6-804f-f8d89d6a901c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök élt az utolsó lehetőséggel. ","shortLead":"A miniszterelnök élt az utolsó lehetőséggel. ","id":"20210429_Orban_Viktor_posta_tavirat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f2bd05-0593-42a6-804f-f8d89d6a901c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90d7efa-e096-4236-859d-85e86e32d139","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Orban_Viktor_posta_tavirat","timestamp":"2021. április. 29. 14:52","title":"„Ölel, fiad” – Orbán Viktor feladott egy utolsó táviratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]