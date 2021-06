Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jogi segítséget ajánlanak azoknak, akik engedetlenséggel tiltakoznak a „hazug és igazságtalan” törvény ellen.","shortLead":"Jogi segítséget ajánlanak azoknak, akik engedetlenséggel tiltakoznak a „hazug és igazságtalan” törvény ellen.","id":"20210615_tasz_homofobtorveny_polgari_engedetlenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093471bc-950c-4335-a334-a22f1e0ac904","keywords":null,"link":"/elet/20210615_tasz_homofobtorveny_polgari_engedetlenseg","timestamp":"2021. június. 15. 17:08","title":"A TASZ a homofóbtörvényről: megérett a helyzet a polgári engedetlenségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8def1f-b1ee-4c02-956f-01353f070990","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik az M135i-t nem tartják elég erősnek, sportosnak. ","shortLead":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik az M135i-t nem tartják elég erősnek, sportosnak. ","id":"20210614_kemfotokon_az_izgalmasnak_igerkezo_bmw_m140i","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d8def1f-b1ee-4c02-956f-01353f070990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a470068-9b82-46da-94dd-817279def7e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_kemfotokon_az_izgalmasnak_igerkezo_bmw_m140i","timestamp":"2021. június. 14. 12:11","title":"Kémfotókon az izgalmasnak ígérkező BMW M140i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48bb232b-f63d-49bf-878e-fd5092cfef0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szép alakzatokat vett fel a kondenzcsík a cornwalli égen, de milyen üzenetet közvetít ez?","shortLead":"Szép alakzatokat vett fel a kondenzcsík a cornwalli égen, de milyen üzenetet közvetít ez?","id":"20210614_Greta_Thunberg_kiakadt_azon_hogy_mennyire_elveztek_a_G7vezetok_a_legiparadet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48bb232b-f63d-49bf-878e-fd5092cfef0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbc9174-519f-49c1-8ea5-50ea2478bd29","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Greta_Thunberg_kiakadt_azon_hogy_mennyire_elveztek_a_G7vezetok_a_legiparadet","timestamp":"2021. június. 14. 16:05","title":"Greta Thunberg kiakadt azon, mennyire élvezték a G7-vezetők a légiparádét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e841b06d-ce3f-4b75-9ff6-a08a15043057","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hazai pályán, telt ház előtt tért vissza Magyarország az Európa-bajnokságra, de sajnos az utolsó 10 percben három gólt rúgtak a portugálok. Németország Münchenben kapott ki 1:0-ra a jól játszó franciáktól - a keddi nap legfontosabb hírei és a meccsek történése egy helyen!","shortLead":"Hazai pályán, telt ház előtt tért vissza Magyarország az Európa-bajnokságra, de sajnos az utolsó 10 percben három gólt...","id":"20210615_eb_0615_pp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e841b06d-ce3f-4b75-9ff6-a08a15043057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31019750-c8f6-43af-9b24-9fa835e7f904","keywords":null,"link":"/sport/20210615_eb_0615_pp","timestamp":"2021. június. 15. 06:00","title":"Ronaldo duplája Gulácsinak csak a ráadás volt, a franciák magabiztosan verték a németeket – a kontinenstorna ötödik játéknapjának percről percre tudósítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másokat is arra buzdítanak, ne asszisztáljanak ehhez a színjátékhoz.","shortLead":"Másokat is arra buzdítanak, ne asszisztáljanak ehhez a színjátékhoz.","id":"20210614_Hadhazy_Szel_es_Szabo_bojkott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddefc42-ea81-4427-aa3d-5d1582da1261","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_Hadhazy_Szel_es_Szabo_bojkott","timestamp":"2021. június. 14. 09:50","title":"Hadházy, Szél és Szabó is bojkottálja a pedofilellenes törvényjavaslat szavazását a módosítások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab33d26-904a-4a95-904a-06f180dd7f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A biotechnológia csodákra képes. ","shortLead":"A biotechnológia csodákra képes. ","id":"20210615_Muanyag_flakonokbol_allitottak_elo_vaniliaizt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ab33d26-904a-4a95-904a-06f180dd7f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8cb3f5-e356-42d2-827c-93af4ebefd11","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Muanyag_flakonokbol_allitottak_elo_vaniliaizt","timestamp":"2021. június. 15. 11:46","title":"Műanyag flakonokból állítottak elő vaníliaízt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8384e6-11b3-421b-a201-20c7d94bc372","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Folyamatos tudósítással követtük egész hétfőn az Európa-bajnokság eseményeit, a nap minden történését itt olvashatják el.","shortLead":"Folyamatos tudósítással követtük egész hétfőn az Európa-bajnokság eseményeit, a nap minden történését itt olvashatják...","id":"20210614_foci_eb_euro_2020_junius_14_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c8384e6-11b3-421b-a201-20c7d94bc372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78f6386-23c9-4127-b6c9-69594510e0d7","keywords":null,"link":"/sport/20210614_foci_eb_euro_2020_junius_14_percrol_percre","timestamp":"2021. június. 14. 07:15","title":"Ez történt az Eb negyedik napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Fudan Egyetem terve megszilárdítja az ellenzék kritikáit Orbán Viktor keleti fordulata ügyében, és bár a nacionalista politikus bizonyos fokig meghátrált, mégis merészség volna azt állítani, hogy feladta volna az elképzelést – írja a Le Monde-ban megjelent elemzés.","shortLead":"A Fudan Egyetem terve megszilárdítja az ellenzék kritikáit Orbán Viktor keleti fordulata ügyében, és bár a nacionalista...","id":"20210615_Orban_fudan_kina_le_monde_lapszemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2cc7ff-433a-46bc-8586-4d3c827181b8","keywords":null,"link":"/360/20210615_Orban_fudan_kina_le_monde_lapszemle","timestamp":"2021. június. 15. 07:45","title":"Le Monde: Kína kísértésbe viszi Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]