[{"available":true,"c_guid":"e9e278d9-1770-47a8-94ed-073d73137162","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A portugál a magyar meccs előtt fintorogva odébb tolta a kólásüvegeket, majd azt kérte: igyunk inkább vizet.","shortLead":"A portugál a magyar meccs előtt fintorogva odébb tolta a kólásüvegeket, majd azt kérte: igyunk inkább vizet.","id":"20210616_coca_cola_christiano_ronaldo_kola_viz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9e278d9-1770-47a8-94ed-073d73137162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd28d240-bc08-4f22-8a80-5b0addf949de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_coca_cola_christiano_ronaldo_kola_viz","timestamp":"2021. június. 16. 09:09","title":"Megrángatta a Coca-Cola árfolyamát Ronaldo üvegpakolgatós akciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d131dea1-ddbe-4ba2-8cd4-e2f12a4e7be4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elbúcsúztatták Balázs Pétert, a Szolnoki Szigligeti Színházat 2007 óta vezető igazgatót a teátrum hétfői évadzáró társulati ülésén. A színházat július 1-jétől Barabás Botond vezeti.","shortLead":"Elbúcsúztatták Balázs Pétert, a Szolnoki Szigligeti Színházat 2007 óta vezető igazgatót a teátrum hétfői évadzáró...","id":"20210615_Orban_Viktor_elbucsuztatta_a_lekoszono_Balazs_Petert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d131dea1-ddbe-4ba2-8cd4-e2f12a4e7be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74bdb58-51f2-4568-8b33-eb3da19e3b7b","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Orban_Viktor_elbucsuztatta_a_lekoszono_Balazs_Petert","timestamp":"2021. június. 15. 10:50","title":"Orbán Viktor is elbúcsúztatta a leköszönő Balázs Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba7263c-b65b-4640-8d1c-6feb48783b1d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magyarország–Portugália- és Németország–Franciaország-meccsek jönnek az Eb első csoportkörének utolsó, számunkra messze a legizgalmasabb játéknapján. A kérdés adott: meg tudjuk-e lepni a Ronaldo vezette Portugáliát a telt házas Puskásban?\r

","shortLead":"Magyarország–Portugália- és Németország–Franciaország-meccsek jönnek az Eb első csoportkörének utolsó, számunkra messze...","id":"20210615_Jon_a_papirforma_vagy_ujra_csodat_teszunk_a_portugalok_ellen__kedd_este_debutal_az_Ebn_a_magyarok_halalcsoportja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ba7263c-b65b-4640-8d1c-6feb48783b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7f2468-a63b-45f1-a204-eac1275c2766","keywords":null,"link":"/sport/20210615_Jon_a_papirforma_vagy_ujra_csodat_teszunk_a_portugalok_ellen__kedd_este_debutal_az_Ebn_a_magyarok_halalcsoportja","timestamp":"2021. június. 15. 10:25","title":"Mire megy a gulyáspresszing Ronaldo és a rutinos hentesek ellen? – kedden kezd a halálcsoport, magyarokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a német politikusok, hanem a gazdasági vezetők sem örülnek az új magyar törvénynek.","shortLead":"Nemcsak a német politikusok, hanem a gazdasági vezetők sem örülnek az új magyar törvénynek.","id":"20210616_nemet_multik_homofobtorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53e685d-61d1-4380-ab74-e3f15ad2848e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_nemet_multik_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 16. 08:32","title":"Népszava: Magyarországon működő német multik is válaszlépéseket fontolgatnak a homofóbtörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b5803a-aeb7-422d-a3d7-539ff02f9eb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatosabb fuvarozást szolgálná, ha a \"szennyező fizet elv\" alapján szednék az útdíjat.","shortLead":"A környezettudatosabb fuvarozást szolgálná, ha a \"szennyező fizet elv\" alapján szednék az útdíjat.","id":"20210616_Atternenek_a_szendioxidkibocsatas_alapu_utdijra_az_EUban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2b5803a-aeb7-422d-a3d7-539ff02f9eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ed2982-0e0f-468e-a86a-5ae4f821758e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_Atternenek_a_szendioxidkibocsatas_alapu_utdijra_az_EUban","timestamp":"2021. június. 16. 17:24","title":"Áttérnének a szén-dioxid-kibocsátás alapú útdíjra az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég 15 korábbi vezető beosztású munkatársát is bíróság elé állították, többen kaptak súlyos pénzbüntetéset, mert magánnyomozókat küldtek az alkalmazottakra.","shortLead":"A cég 15 korábbi vezető beosztású munkatársát is bíróság elé állították, többen kaptak súlyos pénzbüntetéset, mert...","id":"20210615_megfigyelesi_ugy_ikea_franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91287d7-14d9-4c38-897d-5816cd2ffdf3","keywords":null,"link":"/kkv/20210615_megfigyelesi_ugy_ikea_franciaorszag","timestamp":"2021. június. 15. 16:11","title":"Az alkalmazottak után szaglászott a francia IKEA, egymillió eurós bírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e5ec7a-cad3-4af5-8262-796269e2fe86","c_author":"Gyarmati István","category":"360","description":"Biztonságpolitikai szakértő szerzőnk szerint a Nyugat politikája akkor lehet sikeres, ha nem veszi egy kalap alá Kínát és Oroszországot, mert előbbi éppen most válik szuperhatalommá, utóbbi viszont hanyatlik.","shortLead":"Biztonságpolitikai szakértő szerzőnk szerint a Nyugat politikája akkor lehet sikeres, ha nem veszi egy kalap alá Kínát...","id":"20210616_Gyarmati_Istvan_Kina_Oroszorszag_Nyugat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90e5ec7a-cad3-4af5-8262-796269e2fe86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c15689-916e-44f1-b21b-ed6e6b8e0407","keywords":null,"link":"/360/20210616_Gyarmati_Istvan_Kina_Oroszorszag_Nyugat","timestamp":"2021. június. 16. 07:00","title":"Gyarmati István: Jó lenne háború nélkül túl lenni a XXI. század legnagyobb kihívásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3120c79-be08-4159-8f39-ca47ee58d880","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elegáns hangszórót dob piacra egy hónap múlva a Sonos audiocéggel együttműködő IKEA.","shortLead":"Elegáns hangszórót dob piacra egy hónap múlva a Sonos audiocéggel együttműködő IKEA.","id":"20210615_ikea_symfonisk_kepkeret_hangszoro_wifi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3120c79-be08-4159-8f39-ca47ee58d880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacc1e7d-3c3d-40cd-a161-a7512a108c64","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_ikea_symfonisk_kepkeret_hangszoro_wifi","timestamp":"2021. június. 15. 18:03","title":"Itt az IKEA wifis hangszórója, amiből a Spotify is szólhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]