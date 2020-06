Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gumibot és gázspray igen, lőfegyver nem lehet az őröknél.","shortLead":"Gumibot és gázspray igen, lőfegyver nem lehet az őröknél.","id":"20200624_iskola_rendor_applikacio_tanarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7ea24e-f3ea-48b9-99cb-873ce4f75029","keywords":null,"link":"/elet/20200624_iskola_rendor_applikacio_tanarok","timestamp":"2020. június. 24. 17:18","title":"Applikációval riaszthatják majd az iskolaőröket a tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad2f255-c6e2-42ad-84d5-424133ff43fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik utórengés 5,6-os fokozatú volt. A földmozgás több települést is elzárt a külvilágtól.","shortLead":"Az egyik utórengés 5,6-os fokozatú volt. A földmozgás több települést is elzárt a külvilágtól.","id":"20200624_foldrenges_foldmozgas_mexiko_utorenges","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dad2f255-c6e2-42ad-84d5-424133ff43fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f756f0f-0acc-413f-b4b4-40dbba661d85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_foldrenges_foldmozgas_mexiko_utorenges","timestamp":"2020. június. 24. 07:00","title":"A 7,5-ös földmozgás után még 140 utórengés volt Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcdd56e2-228d-4ee1-ad2f-a3512d4cfc0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jogosítvány is bekerül a Dél-Koreában széles körben elterjedt PASS digitális pénztárcába.","shortLead":"A jogosítvány is bekerül a Dél-Koreában széles körben elterjedt PASS digitális pénztárcába.","id":"20200624_digitalis_jogositvany_del_korea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcdd56e2-228d-4ee1-ad2f-a3512d4cfc0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b1cade-f784-4518-9bf3-03bd48710c29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_digitalis_jogositvany_del_korea","timestamp":"2020. június. 24. 11:03","title":"A telefonba teszik a jogosítványt Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8895bd03-ce5a-4597-8b37-55bab88ffad3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem várt döntést hozott a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa: 0,75 százalékos mostantól a jegybanki alapkamat.","shortLead":"Nem várt döntést hozott a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa: 0,75 százalékos mostantól a jegybanki alapkamat.","id":"20200623_alapkamat_mnb_kamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8895bd03-ce5a-4597-8b37-55bab88ffad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad6c41a-d1b8-4810-a199-b27609bfeb17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200623_alapkamat_mnb_kamat","timestamp":"2020. június. 23. 14:06","title":"Négy év után újra csökkent az alapkamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rablógyilkosság és erőszak vádjával áll bíróság elé két férfi Nigériában, az áldozatuk egy magyar nő volt.","shortLead":"Rablógyilkosság és erőszak vádjával áll bíróság elé két férfi Nigériában, az áldozatuk egy magyar nő volt.","id":"20200624_nigeria_lagos_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51de9eca-d32a-4d67-b124-90eabf6e7fdc","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_nigeria_lagos_gyilkossag","timestamp":"2020. június. 24. 20:08","title":"Egy Nigériában élő magyar nő meggyilkolása miatt emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a44416-2e03-4d5b-bbdd-c850a18ffd8d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Sajtóértesülések szerint depressziós volt.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint depressziós volt.","id":"20200623_Ongyilkos_lett_Steve_Bing_producer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80a44416-2e03-4d5b-bbdd-c850a18ffd8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a71f1f-8843-4886-bc6c-7cd4867e13b4","keywords":null,"link":"/kultura/20200623_Ongyilkos_lett_Steve_Bing_producer","timestamp":"2020. június. 23. 10:43","title":"Öngyilkos lett Steve Bing producer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Indexnél még nem tudják, mi következik a vezérigazgató távozása után. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az Indexnél még nem tudják, mi következik a vezérigazgató távozása után. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200624_Radar360_Ujabb_gocpont_Nemetorszagban_veszelyes_olvadas_Sziberiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321b61e4-c4a3-4b47-ab67-185485582558","keywords":null,"link":"/360/20200624_Radar360_Ujabb_gocpont_Nemetorszagban_veszelyes_olvadas_Sziberiaban","timestamp":"2020. június. 24. 07:40","title":"Radar360: Vírusgócpont Németországban, veszélyes olvadás Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5668ab8-054b-4047-8c16-7b3601d6b617","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár rengeteg pénzt költöttek rá, Chilében eléggé félrement az erdőültetési program.","shortLead":"Bár rengeteg pénzt költöttek rá, Chilében eléggé félrement az erdőültetési program.","id":"20200623_faultetes_erdo_chile_klimavaltozas_erdoirtas_fakivagas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5668ab8-054b-4047-8c16-7b3601d6b617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded72b39-a146-48d9-ac4b-d466e53dca59","keywords":null,"link":"/zhvg/20200623_faultetes_erdo_chile_klimavaltozas_erdoirtas_fakivagas","timestamp":"2020. június. 23. 16:51","title":"Több száz millió dollárt költöttek faültetésre, kevesebb természetes erdejük lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]