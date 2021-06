Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c8414815-bac8-4d13-a491-94a0052fee93","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csokból nemcsak vásárolni lehet ingatlant, hanem építeni is: erre a célra legfeljebb 10 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást és 15 millió forint kamattámogatott lakáshitelt vehetnek fel az igénylők. Milyen szabályok vonatkoznak az építési csokra, és mire kell odafigyelni, ha saját erőből szeretnénk felépíteni az új otthont – cikkünkben ezekre a kérdésekre kerestük a választ.","shortLead":"Csokból nemcsak vásárolni lehet ingatlant, hanem építeni is: erre a célra legfeljebb 10 millió forint vissza nem...","id":"20210618_Csok_epitkezes_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8414815-bac8-4d13-a491-94a0052fee93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693bc7e3-6bb8-4161-9cdb-e0855ef687a4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210618_Csok_epitkezes_bank360","timestamp":"2021. június. 18. 11:31","title":"Csok építkezésre: mire érdemes odafigyelni, ha belevágunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e656ba3-7639-46c8-8861-3fdde25e03ea","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"A sokk hatása alatt álló dánokat megfogták a finnek, az oroszokat azonban nem sikerült. ","shortLead":"A sokk hatása alatt álló dánokat megfogták a finnek, az oroszokat azonban nem sikerült. ","id":"20210616_finn_orosz_osszefoglalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e656ba3-7639-46c8-8861-3fdde25e03ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9e3aeb-501d-4a92-8853-e8344906a939","keywords":null,"link":"/sport/20210616_finn_orosz_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 16. 17:46","title":"Durva, de unalmas meccsen verték az oroszok a finneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032db077-e5ab-4f47-99fd-e866b2b5469f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudni még, hogy mi áll a döntés hátterében, az adminok mindenesetre új oldalt indítanak.","shortLead":"Azt nem tudni még, hogy mi áll a döntés hátterében, az adminok mindenesetre új oldalt indítanak.","id":"20210616_A_Facebook_torolte_a_TrollFoci_oldalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=032db077-e5ab-4f47-99fd-e866b2b5469f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c941a969-c9f4-45e8-bce0-5893c38f034c","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_A_Facebook_torolte_a_TrollFoci_oldalat","timestamp":"2021. június. 16. 17:26","title":"A Facebook törölte a TrollFoci oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9612b6e0-63f9-4e3f-b95f-961af215687d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ukrán válogatott a két gólt hozó első félidő után magának tette nehézzé az észak-macedónok elleni meccset.","shortLead":"Az ukrán válogatott a két gólt hozó első félidő után magának tette nehézzé az észak-macedónok elleni meccset.","id":"20210617_ukrajna_eszak_macedonia_foci_eb_euro_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9612b6e0-63f9-4e3f-b95f-961af215687d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7c47a6-e001-4ea5-9ea5-04d6d6161f7c","keywords":null,"link":"/sport/20210617_ukrajna_eszak_macedonia_foci_eb_euro_2020","timestamp":"2021. június. 17. 17:19","title":"Ukrajna kiszenvedte a győzelmet Észak-Macedónia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8814a58c-41d2-479d-9af6-28e8f65fa070","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szegedi Napfényfürdőben alaposan átrendezték az árrendszert, a helyieknek járó kedvezményeket is a felére csökkentették, a nyugdíjas bérletet megszüntették. A nyugdíjasok már tüntetnének is.","shortLead":"A szegedi Napfényfürdőben alaposan átrendezték az árrendszert, a helyieknek járó kedvezményeket is a felére...","id":"20210617_hunguest_szeged_napfenyfurdo_nyugdijasok_meszaros_lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8814a58c-41d2-479d-9af6-28e8f65fa070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e228ca1c-49e0-4a7d-8d2d-5d79c193f8be","keywords":null,"link":"/kkv/20210617_hunguest_szeged_napfenyfurdo_nyugdijasok_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. június. 17. 14:55","title":"Nekimentek Mészáros Lőrinc szegedi fürdőjének a nyugdíjasok, mert tízszeresét fizethetik az éves belépésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed611c05-771e-47c7-9c29-aadeb5196185","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Minden családnak más az értékrendje, hitvallása, története.","shortLead":"Minden családnak más az értékrendje, hitvallása, története.","id":"20210618_Hasonlitsuk_ossze_mit_hagytak_rank_a_felmenoink","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed611c05-771e-47c7-9c29-aadeb5196185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534a96c5-5903-44b3-a64f-b7fab7b7168f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210618_Hasonlitsuk_ossze_mit_hagytak_rank_a_felmenoink","timestamp":"2021. június. 18. 07:06","title":"Hasonlítsuk össze, mit hagytak ránk a felmenőink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1fac1d-f19d-4756-b81d-c6d476bc4096","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dán válogatott csapatkapitánya szerint az elmúlt napokban nem a foci volt a legfontosabb.","shortLead":"A dán válogatott csapatkapitánya szerint az elmúlt napokban nem a foci volt a legfontosabb.","id":"20210617_simon_kjaer_christian_eriksen_dan_valogatott_foci_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f1fac1d-f19d-4756-b81d-c6d476bc4096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39aae9a7-7e3a-4e10-99ce-57ef80c5853c","keywords":null,"link":"/elet/20210617_simon_kjaer_christian_eriksen_dan_valogatott_foci_eb","timestamp":"2021. június. 17. 15:20","title":"Kjaer: Ma Eriksenért fogunk játszani, és Dániáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"803b2f3c-c611-4e56-bc86-3e90d2d6c354","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint több szülő és nagyszülő is jelezte nekik, hogy a kormánypárt Karácsony Gergely lejárató reklámjai a gyermekműsorok alatt is futnak.","shortLead":"A párt szerint több szülő és nagyszülő is jelezte nekik, hogy a kormánypárt Karácsony Gergely lejárató reklámjai...","id":"20210616_momentum_feljelentes_fideszt_youtube_reklama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=803b2f3c-c611-4e56-bc86-3e90d2d6c354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce489aa-0e9f-4be7-87fa-5e13332fb8c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_momentum_feljelentes_fideszt_youtube_reklama","timestamp":"2021. június. 16. 18:07","title":"A Momentum feljelentette a Fideszt a Youtube-reklámai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]