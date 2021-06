Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"34b52edb-de3b-4012-be10-d0597ca691da","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Csökken a kriptodeviza árfolyama.","shortLead":"Csökken a kriptodeviza árfolyama.","id":"20210622_Bezartak_a_bitcoinbanyak_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34b52edb-de3b-4012-be10-d0597ca691da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04df9b0b-6b5d-4a55-8b9e-88add2f54e56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Bezartak_a_bitcoinbanyak_Kinaban","timestamp":"2021. június. 22. 18:30","title":"Bezártak a bitcoinbányák Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Történtek látványos dolgok a hvg.hu tippjátékában az elmúlt napokban – Marco Rossi például olyan telitalálat-sorozatot mutatott be, hogy az utolsó helyről feljött a harmadikra, Bárdos András és Nagy Iván Zsolt szép lassan elhúz a mezőnytől, az utolsó előtti helyezettet is csak két pont választja el a dobogótól, Szijjártó Péter pedig elfoglalta az utolsó helyet. De minden más lényegtelen ahhoz képest, ami most jön: pályán a magyar válogatott, ki-ki meccs a továbbjutásért.","shortLead":"Történtek látványos dolgok a hvg.hu tippjátékában az elmúlt napokban – Marco Rossi például olyan telitalálat-sorozatot...","id":"20210623_Kezdo_tizenegy_nemet_magyar_tippekj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d03865c-17b4-4d9e-82a9-403810324b32","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Kezdo_tizenegy_nemet_magyar_tippekj","timestamp":"2021. június. 23. 06:00","title":"Kezdő tizenegy: Rossi döntetlent jósolt a németek ellen, Szijjártó győzelmi tippel lépne el az utolsó helyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd0b7f8-c455-46a2-b67e-077160f6aa45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M4 Competitionból épített versenyautót minden korábbinál könnyebb egy kis táncba vinni.","shortLead":"Az M4 Competitionból épített versenyautót minden korábbinál könnyebb egy kis táncba vinni.","id":"20210621_felso_kipufogos_1000_loeros_driftszornyeteg_bmw_m4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dd0b7f8-c455-46a2-b67e-077160f6aa45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1632f68a-97c0-4a7f-8e82-6a00acac8e76","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_felso_kipufogos_1000_loeros_driftszornyeteg_bmw_m4","timestamp":"2021. június. 21. 11:21","title":"Felső kipufogós drift-szörnyeteg lett az új BMW M4-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddd77cb-5e69-4ab7-9b16-37be9afc7c4b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vendéglátóiparban jártas üzletember társult be a konzervatív tudósokat tömörítő Batthyány Lajos Alapítvány (BLA) által néhány hónapja indított Hatvany Kávéház és Szalon Kft.-be. ","shortLead":"A vendéglátóiparban jártas üzletember társult be a konzervatív tudósokat tömörítő Batthyány Lajos Alapítvány (BLA...","id":"202124_hatvany_kavehaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ddd77cb-5e69-4ab7-9b16-37be9afc7c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e8d218-1bf0-4fd9-90c3-ee5bcfeb9f24","keywords":null,"link":"/360/202124_hatvany_kavehaz","timestamp":"2021. június. 21. 15:00","title":"Szakmai befektető érkezett az állami milliárdokat kapó alapítvány cégéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, és beismerte tettét.","shortLead":"A férfi lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, és beismerte tettét.","id":"20210621_sz_balazs_itelet_pedofil_gyor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcfab40-919e-48f9-8d22-fcbc5fd0441d","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_sz_balazs_itelet_pedofil_gyor","timestamp":"2021. június. 21. 16:09","title":"Két és fél év börtönre ítélték a Fidesz volt alkalmazottját, aki kislányokról készített felvételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c29317-c0bd-4389-a0dc-199c4e6abae9","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A sportlövőszövetség elnöke maga sem hitte el, hogy Sidi Péter behatolt Péni István szállodai szobájába mindaddig, amíg nem látta az erről készült biztonsági kamerás felvételeket. Most azért javasolta Sidi kétéves eltiltását, mert nem akarta megkockáztatni, hogy hasonló eset történhessen.","shortLead":"A sportlövőszövetség elnöke maga sem hitte el, hogy Sidi Péter behatolt Péni István szállodai szobájába mindaddig, amíg...","id":"20210621_peni_istvan_sidi_peter_magyar_sportlovok_szovetsege_eltiltas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72c29317-c0bd-4389-a0dc-199c4e6abae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1faf016e-a85d-43b3-8e77-bb7d0c83838b","keywords":null,"link":"/sport/20210621_peni_istvan_sidi_peter_magyar_sportlovok_szovetsege_eltiltas_video","timestamp":"2021. június. 21. 17:10","title":"Sportlövőbotrány: bemutatták a videót, amelyen Sidi Péter beoson riválisa szobájába ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9fe05a-1ae2-43fc-aa0e-300261e30edf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar Fight or Flight turnéja jövő év elején indul, a budapesti állomása 2022. január 27-én lesz.



","shortLead":"A zenekar Fight or Flight turnéja jövő év elején indul, a budapesti állomása 2022. január 27-én lesz.



","id":"20210621_Budapestre_jon_a_KALEO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a9fe05a-1ae2-43fc-aa0e-300261e30edf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9bafa5-c43a-45e7-a658-4a9a1b0d4e25","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Budapestre_jon_a_KALEO","timestamp":"2021. június. 21. 10:12","title":"Budapestre jön a KALEO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1858fec0-a9a3-4d27-962f-0ff9a1c1d130","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az elmúlt hetekben többször utalt rá a jegybank Monetáris Tanácsa, hogy az alapkamat emelésére készül, bár az emelés mértéke jelenleg még bizonytalan. Milyen hatással lehet a lakossági hitelekre egy esetleges kamatemelés, egyáltalán befolyásolja-e a piacot, ha szigorít a jegybank - ezeknek a kérdéseknek jártunk utána.","shortLead":"Az elmúlt hetekben többször utalt rá a jegybank Monetáris Tanácsa, hogy az alapkamat emelésére készül, bár az emelés...","id":"20210622_hitel_mnb_alapkamat_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1858fec0-a9a3-4d27-962f-0ff9a1c1d130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b04c55-3fee-456c-8678-09a78c6dc2a8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210622_hitel_mnb_alapkamat_bank360","timestamp":"2021. június. 22. 09:12","title":"Hogyan hat majd a hitelekre, ha az MNB valóban hozzányúl az alapkamathoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]