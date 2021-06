Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3ef758f0-b565-4c51-b4cd-ecf96c6389d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"James Michael Tyler prosztatarákja már átterjedt a csontjaira. A színész már nem tud járni.","shortLead":"James Michael Tyler prosztatarákja már átterjedt a csontjaira. A színész már nem tud járni.","id":"20210622_Jobaratok_Gunther_James_Michael_Tyler_rakbetegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ef758f0-b565-4c51-b4cd-ecf96c6389d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa387ad7-010a-4b1c-8b26-aefa7aa551e1","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Jobaratok_Gunther_James_Michael_Tyler_rakbetegseg","timestamp":"2021. június. 22. 09:47","title":"A Jóbarátok Günthere, James Michael Tyler negyedik stádiumú rákbetegségben szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfc1165-0334-4c93-9d6f-c5a33e9281b6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az európai életmód előmozdításáért felelős biztos nem érti, miért hátrált most meg az UEFA, ami élen járt a kirekesztés és rasszizmus elleni harcban.","shortLead":"Az európai életmód előmozdításáért felelős biztos nem érti, miért hátrált most meg az UEFA, ami élen járt a kirekesztés...","id":"20210623_szkinasz_uefa_nincs_mentseg_szivarvany_kivilagitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abfc1165-0334-4c93-9d6f-c5a33e9281b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a19ba19-2f35-40c5-92bc-690c95e582a6","keywords":null,"link":"/eurologus/20210623_szkinasz_uefa_nincs_mentseg_szivarvany_kivilagitas","timestamp":"2021. június. 23. 12:52","title":"Uniós biztos: Nincs az UEFA-nak mentsége arra, hogy nem engedi a szivárványvilágítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05d840b-69bc-47ec-8bb4-c931194d9d31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Legkorábban a párizsi játékokra térhet vissza Szun Jang, aki doppingvétség miatt kapott súlyos eltiltást.","shortLead":"Legkorábban a párizsi játékokra térhet vissza Szun Jang, aki doppingvétség miatt kapott súlyos eltiltást.","id":"20210622_szun_jang_uszo_doppingvetseg_eltiltas_tokioi_olimpia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b05d840b-69bc-47ec-8bb4-c931194d9d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611f2b9b-6a7d-42aa-a233-6d36416c7b37","keywords":null,"link":"/sport/20210622_szun_jang_uszo_doppingvetseg_eltiltas_tokioi_olimpia","timestamp":"2021. június. 22. 18:11","title":"Bukja az olimpiát a kínai úszósztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce","c_author":"WWF Magyarország","category":"brandcontent","description":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése az árterületek helyreállításával a Duna és mellékfolyói mentén, ami egyúttal az ökológiai állapotot is javítja, valamint új gazdálkodási lehetőségeknek nyit teret. Ahhoz, hogy megértsük, miért előnyös ez a projekt több ágazat számára is, érdemes megismerni az ökoszisztéma-szolgáltatások keretrendszerét.","shortLead":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése...","id":"20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e5a3cc-5eb0-4d0b-a573-9fb172d6530b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","timestamp":"2021. június. 22. 11:30","title":"Folyóink kizsigerelése rövid időn belül katasztrófához vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c92897-c438-420c-b0ba-3a98b5b7fd2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy parlagi sasfióka született az egyik fészekben, most annak kell szurkolni, hogy mind ki is repüljenek.","shortLead":"Négy parlagi sasfióka született az egyik fészekben, most annak kell szurkolni, hogy mind ki is repüljenek.","id":"20210622_Magyar_vilagrekord_szulethet_egy_alfoldi_sasfeszekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41c92897-c438-420c-b0ba-3a98b5b7fd2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15057677-f4fb-4e78-90eb-6e84eeda0d65","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Magyar_vilagrekord_szulethet_egy_alfoldi_sasfeszekben","timestamp":"2021. június. 22. 14:30","title":"Magyar világrekord születhet egy alföldi sasfészekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Történtek látványos dolgok a hvg.hu tippjátékában az elmúlt napokban – Marco Rossi például olyan telitalálat-sorozatot mutatott be, hogy az utolsó helyről feljött a harmadikra, Bárdos András és Nagy Iván Zsolt szép lassan elhúz a mezőnytől, az utolsó előtti helyezettet is csak két pont választja el a dobogótól, Szijjártó Péter pedig elfoglalta az utolsó helyet. De minden más lényegtelen ahhoz képest, ami most jön: pályán a magyar válogatott, ki-ki meccs a továbbjutásért.","shortLead":"Történtek látványos dolgok a hvg.hu tippjátékában az elmúlt napokban – Marco Rossi például olyan telitalálat-sorozatot...","id":"20210623_Kezdo_tizenegy_nemet_magyar_tippekj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d03865c-17b4-4d9e-82a9-403810324b32","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Kezdo_tizenegy_nemet_magyar_tippekj","timestamp":"2021. június. 23. 06:00","title":"Kezdő tizenegy: Rossi döntetlent jósolt a németek ellen, Szijjártó győzelmi tippel lépne el az utolsó helyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa88e7f2-6c56-4786-b83c-86a3a08a9612","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fantasztikus meccsen játszott döntetlent a német válogatottal a magyar csapat, azonban nem csak erről szólt szerdán az Európa-bajnokság. Vége van a csoportköröknek, így kialakultak a nyolcaddöntők párosításai is. ","shortLead":"Fantasztikus meccsen játszott döntetlent a német válogatottal a magyar csapat, azonban nem csak erről szólt szerdán...","id":"20210624_EURO2020_szunnap_pp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa88e7f2-6c56-4786-b83c-86a3a08a9612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96168748-92f3-4abb-8b94-df93758252a8","keywords":null,"link":"/sport/20210624_EURO2020_szunnap_pp","timestamp":"2021. június. 24. 05:50","title":"Angol-német meccs a nyolcaddöntőben, Ronaldo minden rekordot megdöntött – élőben a hvg.hu-n az Európa-bajnokságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyon nem mindegy, mit viselünk, és mit kenünk magunkra, ha a nyár legmelegebb időszakában vagyunk. Megszívlelendő tanácsaink következnek.","shortLead":"Nagyon nem mindegy, mit viselünk, és mit kenünk magunkra, ha a nyár legmelegebb időszakában vagyunk. Megszívlelendő...","id":"20210622_Jo_tanacsok_hosegriado_idejere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e569cf70-6f6b-479a-879b-9d35efc83a39","keywords":null,"link":"/zhvg/20210622_Jo_tanacsok_hosegriado_idejere","timestamp":"2021. június. 22. 18:00","title":"Hogy ne őrüljünk meg a kánikulában: életmentő tanácsok hőségriadó idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]