[{"available":true,"c_guid":"7c283b9d-280e-4900-8aad-f050749f355c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök azt is reméli, Magyarországon találják meg az álmaikat.



","shortLead":"A miniszterelnök azt is reméli, Magyarországon találják meg az álmaikat.



","id":"20210623_Levelet_kaptak_Orban_Viktortol_az_erettsegizok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c283b9d-280e-4900-8aad-f050749f355c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7e1ce7-d333-4be4-95d8-803cc9a2c427","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Levelet_kaptak_Orban_Viktortol_az_erettsegizok","timestamp":"2021. június. 23. 10:23","title":"Orbán Viktor levélben buzdítja oltakozásra az érettségizőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén sem szükséges nyelvvizsga a diploma átvételéhez.","shortLead":"Idén sem szükséges nyelvvizsga a diploma átvételéhez.","id":"20210624_nyelvvizsga_amnesztia_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551132cf-85b6-4ce9-a70b-77be1fc24c45","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_nyelvvizsga_amnesztia_egyetem","timestamp":"2021. június. 24. 09:33","title":"Eldőlt: 2021-ben is nyelvvizsga-amnesztiát kapnak az egyetemisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4788a96d-c970-4e24-9b8e-a212fe44310c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Késve kelt és késve érett. A friss 15 százalékkal drágább, mint tavaly, a konzervből csökkent az export.","shortLead":"Késve kelt és késve érett. A friss 15 százalékkal drágább, mint tavaly, a konzervből csökkent az export.","id":"20210624_zoldborso_dragulas_export","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4788a96d-c970-4e24-9b8e-a212fe44310c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66361364-37d1-4f95-a576-c04dcdbede41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_zoldborso_dragulas_export","timestamp":"2021. június. 24. 08:32","title":"Drágult a zöldborsó, és kisebb területen is termelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Felhasználói visszajelzések és saját tapasztalataink is megerősítik: problémák jelentkeztek szerda éjjel a Telekomnál. Jelenlegi ismereteink alapján a gond a 4G-hálózatot érinti.","shortLead":"Felhasználói visszajelzések és saját tapasztalataink is megerősítik: problémák jelentkeztek szerda éjjel a Telekomnál...","id":"20210623_telekom_budapest_edge_2g_3g_4g_halozat_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0c1082-16dd-45b0-8066-31f31b721134","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_telekom_budapest_edge_2g_3g_4g_halozat_hiba","timestamp":"2021. június. 23. 23:03","title":"Önnél sincs térerő? Lassú a net? Országszerte valami gond van a Telekom mobilhálózatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492d9d55-df5d-4d31-b4f6-21cc826b4ca4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Utoljára február végén, a harmadik hullám lecsengésének idején volt ilyen magas a napi új fertőzöttek száma.","shortLead":"Utoljára február végén, a harmadik hullám lecsengésének idején volt ilyen magas a napi új fertőzöttek száma.","id":"20210623_koronavirus_egyesult_kiralysag_jarvanyhullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=492d9d55-df5d-4d31-b4f6-21cc826b4ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cfc6ab6-29fe-4e76-970d-a320623c71f6","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_koronavirus_egyesult_kiralysag_jarvanyhullam","timestamp":"2021. június. 23. 18:21","title":"Éppen most kezdődik egy újabb járványhullám az Egyesült Királyságban, egy nap alatt 16 ezer fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2fe12ea-97af-45ab-828f-73a28b362925","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202125_szenvedelybetegsegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2fe12ea-97af-45ab-828f-73a28b362925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fea4926-4d4c-420c-9942-9d0cc833348a","keywords":null,"link":"/itthon/202125_szenvedelybetegsegek","timestamp":"2021. június. 24. 17:45","title":"Farkas Zoltán: Szenvedélybetegségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9810f8-d9b3-4257-b027-62a46348890e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis egy poén erejéig. ","shortLead":"Legalábbis egy poén erejéig. ","id":"20210623_IKEA_Cristiano_Ronaldo_viz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc9810f8-d9b3-4257-b027-62a46348890e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85922c8-4d32-45fd-99be-dc5eb67009eb","keywords":null,"link":"/elet/20210623_IKEA_Cristiano_Ronaldo_viz","timestamp":"2021. június. 23. 15:04","title":"Az IKEA is lecsapott a Ronaldo-ügyre, Cristiano névre keresztelték a vizesüveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar gazdaságban is meghatározó német multik tiltakoznak a magyar melegellenes törvény ellen, illetve amiért az UEFA nem engedte, hogy a müncheni önkormányzat szivárványszínekkel világítsa meg a helyi stadiont a magyar válogatott mérkőzésére.","shortLead":"A magyar gazdaságban is meghatározó német multik tiltakoznak a magyar melegellenes törvény ellen, illetve amiért...","id":"20210623_A_magyar_gazdasag_motorjai_szivarvanyszinu_logokkal_mutatnak_fityiszt_a_kormanynak_es_az_UEFAnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5405100d-6993-4fae-b6a3-22931ffb5fb5","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_A_magyar_gazdasag_motorjai_szivarvanyszinu_logokkal_mutatnak_fityiszt_a_kormanynak_es_az_UEFAnak","timestamp":"2021. június. 23. 10:12","title":"A magyar gazdaság motorjai szivárványszínű logókkal mutatnak fityiszt a kormánynak és az UEFA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]