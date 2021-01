Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcf0cb8d-d294-4aa9-8d04-fcd9b90d838d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Schváb Zoltán korábban is közel állt a területhez, közlekedési helyettes államtitkár is volt.","shortLead":"Schváb Zoltán korábban is közel állt a területhez, közlekedési helyettes államtitkár is volt.","id":"202053_kti_kozlekedestudomanyi_intezet_lapjaras_simicska_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcf0cb8d-d294-4aa9-8d04-fcd9b90d838d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae70215f-1705-4779-9e5d-9d7a95f66ae9","keywords":null,"link":"/360/202053_kti_kozlekedestudomanyi_intezet_lapjaras_simicska_utan","timestamp":"2021. január. 04. 12:00","title":"Simicska Közgépének egyik vezetője került a Közlekedéstudományi Intézet élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2cfe2a-9e71-4c94-b53d-ff5bd9e40e09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártpreferenciákat vizsgáló felmérések átlagát elemző 444.hu szerint, ha most lenne az országgyűlési választás, akkor 57 százalékos parlamenti Fidesz–KDNP-többséget hozna. ","shortLead":"A pártpreferenciákat vizsgáló felmérések átlagát elemző 444.hu szerint, ha most lenne az országgyűlési választás, akkor...","id":"20210104_kozvelemenykutatasok_kritikaja_ellenzek_nem_biztos_hogy_vezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b2cfe2a-9e71-4c94-b53d-ff5bd9e40e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8692fd83-3b4f-4bf4-b6fb-2a1b2fc40f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_kozvelemenykutatasok_kritikaja_ellenzek_nem_biztos_hogy_vezet","timestamp":"2021. január. 04. 13:31","title":"Hiába vezet az ellenzék a közvélemény-kutatások szerint, így is fideszes parlamenti többséget hozhatna egy választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közleményt adott ki vasárnap 10 amerikai demokrata és republikánus szenátor, amelyben arra szólítják fel a szövetségi törvényhozást, hogy erősítse meg a novemberi elnökválasztás eredményét, amely szerint a demokrata párti Joe Biden legyőzte a hivatalban lévő republikánus Donald Trumpot.","shortLead":"Közleményt adott ki vasárnap 10 amerikai demokrata és republikánus szenátor, amelyben arra szólítják fel a szövetségi...","id":"20210103_Ideje_tovabblepni__uzente_nehany_republikanus_Trumpnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032c221f-46b4-43cd-9f62-68fbfb9e65fc","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Ideje_tovabblepni__uzente_nehany_republikanus_Trumpnak","timestamp":"2021. január. 03. 21:27","title":"Ideje továbblépni - üzente néhány republikánus Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb tünettel bővült az úgynevezett elhúzódó Covid jelensége: több, a fertőzésen átesett páciensnek is tartósan megzavarodott a szaglása.","shortLead":"Újabb tünettel bővült az úgynevezett elhúzódó Covid jelensége: több, a fertőzésen átesett páciensnek is tartósan...","id":"20210105_elhuzodo_covid_koronavirus_parozmia_szaglas_romlasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae597219-c456-4eb1-987e-4917abdcd292","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_elhuzodo_covid_koronavirus_parozmia_szaglas_romlasa","timestamp":"2021. január. 05. 08:03","title":"Covidosok voltak, most arra panaszkodnak, hogy állandóan furcsa szagokat éreznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cb36d6-ca1c-4130-82c7-3c92aa6f6689","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szánkózni vagy kirándulni tilos, csakis síelésre vagy snowboardozásra lehet használni havat.","shortLead":"Szánkózni vagy kirándulni tilos, csakis síelésre vagy snowboardozásra lehet használni havat.","id":"20210104_Havazas_magyar_sipalyak_hetvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19cb36d6-ca1c-4130-82c7-3c92aa6f6689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4caba588-fef4-47cb-9d72-6329efd9584b","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Havazas_magyar_sipalyak_hetvege","timestamp":"2021. január. 04. 19:48","title":"Tömegek lephetik el a magyar sípályákat a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c65d3f-61b6-4192-82ad-4842d51736f5","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament idén nyáron döntött úgy, hogy létrehozza az eddigi leghosszabb nevű bizottságát, amelyet így hívnak: „Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a félretájékoztatással foglalkozó különbizottság”. A hosszú névnek hála azonban egyből meglehetősen sokat megtudunk a tevékenységéről. A további részletekért interjút készítettünk Raphaël Glucksmann-nal, a bizottság francia elnökével. Szavaiból egy olyan hibrid háború képe bontakozott ki, amelynek egyik fő terepe a sajtó, a célja pedig az, hogy emberi áldozatok nélkül keltsen az európai országokban félelmet és bizalmatlanságot, valamint kétkedést a fennálló demokratikus intézményekben.","shortLead":"Az Európai Parlament idén nyáron döntött úgy, hogy létrehozza az eddigi leghosszabb nevű bizottságát, amelyet...","id":"20210104_Lehet_hogy_nem_tudunk_haborut_nyerni_de_legalabb_ne_veszitsuk_el__mondta_a_felretajekoztatas_ellen_kuzdo_EPs_bizottsag_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2c65d3f-61b6-4192-82ad-4842d51736f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ee653b-d4a8-4378-82db-c48fad746f86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_Lehet_hogy_nem_tudunk_haborut_nyerni_de_legalabb_ne_veszitsuk_el__mondta_a_felretajekoztatas_ellen_kuzdo_EPs_bizottsag_elnoke","timestamp":"2021. január. 04. 14:30","title":"„Lehet, hogy nem tudunk háborút nyerni, de legalább ne veszítsük el” – mondta a félretájékoztatás ellen küzdő EP-s bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d","c_author":"Zsiday Viktor","category":"360","description":"A koronavírus elleni vakcina széles körű elterjesztése után nyárra teszi a megnyugvás időszakát, őszre pedig kirobbanó gazdasági teljesítményt vár a HVG számára írt cikkében Zsiday Viktor befektetési szakember, aki szerint például görög ingatlanokba, bankrészvényekbe, olajcégekbe és aranyba lesz érdemes pénzt fektetni 2021-ben.","shortLead":"A koronavírus elleni vakcina széles körű elterjesztése után nyárra teszi a megnyugvás időszakát, őszre pedig kirobbanó...","id":"202053__hullamhegyek_hullamvolgyek__jarvanyhatas__penznyomtatas__csotanyok_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e2155b-91fd-4b9f-9793-7e54d1ee4446","keywords":null,"link":"/360/202053__hullamhegyek_hullamvolgyek__jarvanyhatas__penznyomtatas__csotanyok_kozott","timestamp":"2021. január. 05. 07:00","title":"Zsiday Viktor: Érvényét veszti a csótányelmélet, ősztől jöhet a gazdasági fellendülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5d29ae-e7d2-44e6-a353-4994db03d2b8","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Nehéz éven vagyunk túl a járvány miatt, egyre többen vannak, akik 2021-ben sem remélnek javulást az anyagi helyzetükben. Mindez a kormányra üt vissza, amely még a járvány megszűnését sem tudja majd győzelemként eladni – mondja a Závecz Research ügyvezető igazgatója. Az ellenzék a közös listával megközelíti a Fideszt, ám a kormánypárt támogatóinak csökkenése Závecz Tibor szerint még nem drámai, így 2006 óta nem látott nyílt verseny lesz a 2022-es választásokon. Évindító nagyinterjúnk.","shortLead":"Nehéz éven vagyunk túl a járvány miatt, egyre többen vannak, akik 2021-ben sem remélnek javulást az anyagi...","id":"20210104_Zavecz_koronavirus_orban_ellenzek_gyurcsany_valasztas_vakcina_jarvany_kozhangulat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5d29ae-e7d2-44e6-a353-4994db03d2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d16106-3aeb-4dd3-832d-7a89b487d137","keywords":null,"link":"/360/20210104_Zavecz_koronavirus_orban_ellenzek_gyurcsany_valasztas_vakcina_jarvany_kozhangulat","timestamp":"2021. január. 04. 06:30","title":"Závecz Tibor: Már 2021 is arról fog szólni, ki nyeri a 2022-es választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]