[{"available":true,"c_guid":"d2e2b50c-0d9f-4f38-8aea-e83da1bd0dff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A liberálisok szerint ugyan a gyerekeket fel kell világosítani a homoszexualitásról, de a magyar gyerekek neveléséről csak a magyarok dönthetnek - fejtegette a miniszterelnök.","shortLead":"A liberálisok szerint ugyan a gyerekeket fel kell világosítani a homoszexualitásról, de a magyar gyerekek neveléséről...","id":"20210628_Orban_neveles_homofob_eu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2e2b50c-0d9f-4f38-8aea-e83da1bd0dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac63e610-dae5-46d9-a2ca-01a0bb54d7fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Orban_neveles_homofob_eu","timestamp":"2021. június. 28. 07:25","title":"Orbán: „A gyermek szexuális nevelésének mikéntje sem a gyermek emberi joga”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Heti várható főnyeremény 540 millió forint volt az ötös lottón. ","shortLead":"Heti várható főnyeremény 540 millió forint volt az ötös lottón. ","id":"20210626_Az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ed68d0-11b2-4ccc-b12d-c7e767bba47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210626_Az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. június. 26. 19:52","title":"Kihúzták a lottószámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f85b24b-7a97-4e13-94b7-0d50a64571c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 17 éves fiú egy I. kerületi lakás ablakából ugrott ki tavaly májusban.","shortLead":"Egy 17 éves fiú egy I. kerületi lakás ablakából ugrott ki tavaly májusban.","id":"20210627_A_Kabitoszerellenes_Vilagnapon_fiatalok_megrazo_riportban_meselnek_baratjuk_elveszteserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f85b24b-7a97-4e13-94b7-0d50a64571c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf3a2f0-4dee-444f-a9c5-a2ad55b523be","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_A_Kabitoszerellenes_Vilagnapon_fiatalok_megrazo_riportban_meselnek_baratjuk_elveszteserol","timestamp":"2021. június. 27. 15:44","title":"A Kábítószer-ellenes Világnapon fiatalok megrázó riportban mesélnek barátjuk elvesztéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b96fba-4539-4d7a-a6cb-3e412782b6d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"120 millió köbméter homokot kotortak ki a Perzsa-öböl fenekéről, hogy elkészülhessen a dubaji pálmasziget.","shortLead":"120 millió köbméter homokot kotortak ki a Perzsa-öböl fenekéről, hogy elkészülhessen a dubaji pálmasziget.","id":"20210627_Huszeves_a_mesterseges_sziget_amelyen_se_acel_se_beton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82b96fba-4539-4d7a-a6cb-3e412782b6d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f42a84-9e88-43a3-b2b0-234a8dda214f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210627_Huszeves_a_mesterseges_sziget_amelyen_se_acel_se_beton","timestamp":"2021. június. 27. 19:35","title":"Húszéves a mesterséges sziget, amelyen se acél, se beton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ee4272-e780-4697-ac42-3fe1cd5b0a67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, mindössze háromperces, ám annál látványosabb videó összefoglalja a héten bejelentett új operációs rendszer, a Windows 11 újdonságait.","shortLead":"Az alábbi, mindössze háromperces, ám annál látványosabb videó összefoglalja a héten bejelentett új operációs rendszer...","id":"20210627_windows_11_video_uj_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02ee4272-e780-4697-ac42-3fe1cd5b0a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec522813-9d37-49bc-b58e-101e1bd014b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_windows_11_video_uj_funkciok","timestamp":"2021. június. 27. 18:03","title":"Kevés az ideje? 3 percben megnézheti a Windows 11 újdonságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"364b79cb-3d86-445c-a7f5-08a9ef72e1d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A holland-cseh meccs miatt nehezebb lesz Budapesten közlekedni. ","shortLead":"A holland-cseh meccs miatt nehezebb lesz Budapesten közlekedni. ","id":"20210627_A_Puskasban_lesz_hatkor_a_meccs_ne_lenduletbol_kozlekedjen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=364b79cb-3d86-445c-a7f5-08a9ef72e1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3df40a6-8064-496e-bbae-09eaeebdfe03","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_A_Puskasban_lesz_hatkor_a_meccs_ne_lenduletbol_kozlekedjen","timestamp":"2021. június. 27. 08:10","title":"A Puskásban lesz hatkor a meccs, ne lendületből közlekedjen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f155f34-3859-4b80-a241-b8950ba7e03f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma lenne 80 éves Krzysztof Kieślowski lengyel filmrendező-forgatókönyvíró, ebből az alkalomból ünnepi grafikával tiszteleg előtte főoldalán a Google.","shortLead":"Ma lenne 80 éves Krzysztof Kieślowski lengyel filmrendező-forgatókönyvíró, ebből az alkalomból ünnepi grafikával...","id":"20210627_krzysztof_kieslowski_filmrendezo_forgatokonyviro_google_doodle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f155f34-3859-4b80-a241-b8950ba7e03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec94b64b-9e38-40e9-b179-17dc8e37a0b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_krzysztof_kieslowski_filmrendezo_forgatokonyviro_google_doodle","timestamp":"2021. június. 27. 11:38","title":"Kicsoda Krzysztof Kieślowski? Miért van most a Google főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3291d6c3-5a8a-4523-b7d9-1afbe02e4508","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Néhány résztvevőt őrizetbe is vettek a rendőrök.","shortLead":"Néhány résztvevőt őrizetbe is vettek a rendőrök.","id":"20210627_Gumilovedekkel_es_konnygazzal_vertek_szet_a_Prideot_Isztambul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3291d6c3-5a8a-4523-b7d9-1afbe02e4508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f28275e-37de-4d09-9b71-7c0ab8190a30","keywords":null,"link":"/vilag/20210627_Gumilovedekkel_es_konnygazzal_vertek_szet_a_Prideot_Isztambul","timestamp":"2021. június. 27. 09:53","title":"Gumilövedékkel és könnygázzal verték szét a Pride-ot Isztambulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]