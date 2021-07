Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"be38e49f-6b80-4950-80f3-28a72bcf21d5","c_author":"","category":"cegauto","description":"A valaha készült legsportosabb Porsche szabadidőautó a Cayenne kupé változatára épül.","shortLead":"A valaha készült legsportosabb Porsche szabadidőautó a Cayenne kupé változatára épül.","id":"20210630_nincs_ennel_gyorsabb_porsche_suv_itt_a_640_lovas_cayenne_turbo_gt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be38e49f-6b80-4950-80f3-28a72bcf21d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9162b0-6fe9-483d-9124-7d7a05524c14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_nincs_ennel_gyorsabb_porsche_suv_itt_a_640_lovas_cayenne_turbo_gt","timestamp":"2021. június. 30. 06:41","title":"Nincs ennél gyorsabb Porsche SUV, itt a 640 lovas Cayenne Turbo GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adatokkal viszont nem támasztotta alá az állítását a Gamaleja Intézet igazgatóhelyettese.","shortLead":"Adatokkal viszont nem támasztotta alá az állítását a Gamaleja Intézet igazgatóhelyettese.","id":"20210629_szputnyik_v_koronavirus_delta_varians_gamaleja_intezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acaf6478-1d22-4c7c-8d68-237bf6d65230","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_szputnyik_v_koronavirus_delta_varians_gamaleja_intezet","timestamp":"2021. június. 29. 18:35","title":"A fejlesztői szerint 90 százalékos a Szputnyik V hatékonysága a delta variánssal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ba5e06-1606-42be-b9f1-f5ed52281b17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A De Standaard nem hozta le a magyar kormányfő téziseit, helyette egy kettészakított szivárványos zászlón üzent.","shortLead":"A De Standaard nem hozta le a magyar kormányfő téziseit, helyette egy kettészakított szivárványos zászlón üzent.","id":"20210629_orban_viktor_hirdetes_de_standaard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35ba5e06-1606-42be-b9f1-f5ed52281b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396f3f0c-8a1b-4090-85a7-c283353cb413","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_orban_viktor_hirdetes_de_standaard","timestamp":"2021. június. 29. 12:57","title":"Egy belga lap egész oldalas szivárványos hirdetésben szúrt oda Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29df8cf-1b04-4195-a621-b53400f37f55","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A kritikai szellem elpusztítása ma a rezsim kiemelt célja. Vélemény.","id":"20210630_Revesz_Sandor_Ezt_a_magyar_futballeredmenyt_unnepelni_az_igenytelenseg_apoteozisa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a29df8cf-1b04-4195-a621-b53400f37f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55d2a12-a6e0-47ec-9f4b-c268e7a0a154","keywords":null,"link":"/360/20210630_Revesz_Sandor_Ezt_a_magyar_futballeredmenyt_unnepelni_az_igenytelenseg_apoteozisa","timestamp":"2021. június. 30. 12:00","title":"Révész Sándor: Ezt a magyar futballeredményt ünnepelni az igénytelenség apoteózisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormányközeli lap szerint a melegfilmekkel már a gyerekeket veszik célba a szolgáltatók.","shortLead":"A kormányközeli lap szerint a melegfilmekkel már a gyerekeket veszik célba a szolgáltatók.","id":"20210629_netflix_hbo_homofobia_homoszexualitas_streaming","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a872f2b-30c6-4b77-9bd1-b2f861f4916d","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_netflix_hbo_homofobia_homoszexualitas_streaming","timestamp":"2021. június. 29. 10:41","title":"A Magyar Nemzet kikutatta, hogy a Netflix és az HBO „ontják a homoszexuális tartalmakat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember halt bele a Covid–19 betegségbe hétfőn.","shortLead":"Két ember halt bele a Covid–19 betegségbe hétfőn.","id":"20210629_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460cd5a0-f5ce-4628-83a7-7df7c318ef9c","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 29. 08:57","title":"Koronavírus: mindössze 34 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc725c57-0ed1-4ac8-bbcf-3b182392ce27","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp egy tíz éve alakult, de két éve megszűnt zenekar koncertjét ajánljuk.\r

\r

","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210629_Foci_helyett_egy_nem_letezo_zenekar_nagyon_is_zuzos_koncertje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc725c57-0ed1-4ac8-bbcf-3b182392ce27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5fa72bc-b77e-44d5-b1f9-0c4a9e3aa331","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Foci_helyett_egy_nem_letezo_zenekar_nagyon_is_zuzos_koncertje","timestamp":"2021. június. 29. 09:30","title":"Foci helyett: Egy nem létező zenekar nagyon is zúzós koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ff8c07-09ca-4138-9ccb-b87f8077b5c7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"75 perc kemény mezőnyfoci után az Anglia-Németország nyolcaddöntő utolsó negyedórájára az angol csapatnak maradt igazán ereje, két góllal döntötték el a továbbjutást.","shortLead":"75 perc kemény mezőnyfoci után az Anglia-Németország nyolcaddöntő utolsó negyedórájára az angol csapatnak maradt igazán...","id":"20210629_anglia_nemetorszag_osszefoglalo_Eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8ff8c07-09ca-4138-9ccb-b87f8077b5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9bc245-cc97-4aaa-9de4-658ed284a6ff","keywords":null,"link":"/sport/20210629_anglia_nemetorszag_osszefoglalo_Eb","timestamp":"2021. június. 29. 20:04","title":"Nem ment könnyen, de bedarálta az angol válogatott a németeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]