Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a5f2e80d-0a83-41a7-a5aa-3cbda849a770","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az előzetes alapján erre a filmre nagyon megéri várni. ","shortLead":"Az előzetes alapján erre a filmre nagyon megéri várni. ","id":"20210630_Maffiozok_elozmenyfilm_elozetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5f2e80d-0a83-41a7-a5aa-3cbda849a770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d80b785-a42a-48f2-b0cb-d9e2ad6b9ac4","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Maffiozok_elozmenyfilm_elozetes","timestamp":"2021. június. 30. 10:28","title":"Kijött a Maffiózók-előzményfilm trailere, James Gandolfini fiával a főszerepben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal férfi egy 55 éves nőt lökött fel, hogy megerőszakolja, de megijedt és elszaladt. A bíróságon azt mondta: sajnálja, amit tett.","shortLead":"A fiatal férfi egy 55 éves nőt lökött fel, hogy megerőszakolja, de megijedt és elszaladt. A bíróságon azt mondta...","id":"20210630_kerepes_szatir_hev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f82e95-5e5c-46f6-b427-f72af8d3eb1f","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_kerepes_szatir_hev","timestamp":"2021. június. 30. 12:29","title":"Meg akart erőszakolni egy nőt Kerepesen, négy évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a119dde-abc7-4c75-8b3a-b71e4eb3e885","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft vadonatúj Windows operációs rendszerének egyik érdekessége, hogy androidos alkalmazásokat is lehet majd futtatni. Kár, hogy ez nem egészen úgy van, mint ahogyan azt elsőre gondolnánk.\r

","shortLead":"A Microsoft vadonatúj Windows operációs rendszerének egyik érdekessége, hogy androidos alkalmazásokat is lehet majd...","id":"20210629_windows_11_androidos_alkalmazasok_amazon_app_store","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a119dde-abc7-4c75-8b3a-b71e4eb3e885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a95452-125a-4523-83f5-6bd51c915850","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_windows_11_androidos_alkalmazasok_amazon_app_store","timestamp":"2021. június. 29. 10:03","title":"Tényleg futnak az androidos appok a Windows 11-en, azonban van itt egy \"de\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44576fea-da50-441c-9ea8-529adf69e323","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Örkény Színház kulisszái mögé vezeti be a nézőket Mácsai Pál. Közben a színház színeszei együtt gondolkodnak arról, mi jöhet a járvány után. Örkény Közeli harmadik, befejező rész. ","shortLead":"Az Örkény Színház kulisszái mögé vezeti be a nézőket Mácsai Pál. Közben a színház színeszei együtt gondolkodnak arról...","id":"20210629_Doku360_Orkeny_Kozeli_harmadik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44576fea-da50-441c-9ea8-529adf69e323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcfa1d4-bd37-4620-88db-b1f3a9164ce0","keywords":null,"link":"/360/20210629_Doku360_Orkeny_Kozeli_harmadik_resz","timestamp":"2021. június. 29. 19:00","title":"Doku360: „A színházat nem lehet megúszni. Arra szükség van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb546ac-7479-4e15-bcb1-bd3783d498fc","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Magyar LMBTQ emberek, akik úgy döntöttek, hogy a velük szemben fokozódó politikai hangulatkeltést nem tűrik tovább itthon. Emberek, akik már semmi pénzért nem jönnének haza, mert külföldön nemcsak elfogadják őket, de nemük, szexuális orientációjuk nem kérdés a munkahelyen, a bankban és az iskolában sem. Angliában, Dániában, Németországban és Ausztriában élő szivárványmenekültekkel beszélgettünk. ","shortLead":"Magyar LMBTQ emberek, akik úgy döntöttek, hogy a velük szemben fokozódó politikai hangulatkeltést nem tűrik tovább...","id":"20210630_lmbtq_elkoltozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cb546ac-7479-4e15-bcb1-bd3783d498fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e08522-3d77-4743-8b30-02d3c26c9d18","keywords":null,"link":"/elet/20210630_lmbtq_elkoltozes","timestamp":"2021. június. 30. 14:00","title":"\"Soha nem jöttünk volna el Magyarországról, ha normálisan tudtunk volna párként élni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b330728d-da08-465d-8f46-e1881a94aeb2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A külügyminiszter azt taglalta a bajor belügyminiszternek küldött levelében, hogy példátlan inzultus érte a magyar válogatottat.","shortLead":"A külügyminiszter azt taglalta a bajor belügyminiszternek küldött levelében, hogy példátlan inzultus érte a magyar...","id":"20210630_szijjarto_tajekoztatas_munchen_meccs_magyar_drukkerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b330728d-da08-465d-8f46-e1881a94aeb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02e5a22-90be-4aca-b572-6fe0745f3aa6","keywords":null,"link":"/sport/20210630_szijjarto_tajekoztatas_munchen_meccs_magyar_drukkerek","timestamp":"2021. június. 30. 17:53","title":"Szijjártó még mindig a szivárványzászlós szurkoló miatt háborog, tudni akarja, hogy milyen büntetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51dacd5b-f1bf-4243-ac73-5006c483871f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan visznek magukkal nyaraláshoz saját kerékpárt, nagyon nem mindegy, hogyan van rögzítve.","shortLead":"Sokan visznek magukkal nyaraláshoz saját kerékpárt, nagyon nem mindegy, hogyan van rögzítve.","id":"20210629_M3as_bicikli_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51dacd5b-f1bf-4243-ac73-5006c483871f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5094a76e-0e3b-4184-a647-a7754c5c2b8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_M3as_bicikli_video","timestamp":"2021. június. 29. 10:45","title":"Az M3-as közepén szedegette lerepült biciklijét egy autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95d5eb3-aee6-4475-883f-8603200f9670","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az új, szaunával és fitneszteremmel is felszerelt irodaépületük a Türk Tanács és a Magyar Művészeti Akadémia ingatlanja között lesz. ","shortLead":"Az új, szaunával és fitneszteremmel is felszerelt irodaépületük a Türk Tanács és a Magyar Művészeti Akadémia ingatlanja...","id":"20210630_alapjogokert_kozpont_masfel_milliardos_iroda_300_millios_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d95d5eb3-aee6-4475-883f-8603200f9670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b10f68-9995-49d0-8156-ff32c8bf7831","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210630_alapjogokert_kozpont_masfel_milliardos_iroda_300_millios_felujitas","timestamp":"2021. június. 30. 16:46","title":"1,4 milliárdos irodába költözik az Alapjogokért Központ, amit 300 millióból újítanak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]