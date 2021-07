Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0b1f351b-96e5-4a5c-b528-2395017ab6a2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy szerda esti határozatban létrehozta az új egyetemi alapítványokat a kormány.","shortLead":"Egy szerda esti határozatban létrehozta az új egyetemi alapítványokat a kormány.","id":"20210701_egyetemi_alapitvanyok_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b1f351b-96e5-4a5c-b528-2395017ab6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b12a3d-8d36-41c4-b1e3-3b92b03a5793","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_egyetemi_alapitvanyok_magyar_kormany","timestamp":"2021. július. 01. 10:40","title":"Induló vagyonként 6,6 milliárd forintot kaptak az egyetemi alapítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Soha nem látott mértékben vesznek fel lakáshitelt a magyarok, márciusban, áprilisban és májusban is 100 milliárd forint felett alakult a kihelyezés, amire korábban még nem volt példa. A járvány csak kis mértékben fogta vissza a lakáshitelek bővülését, de ezt is ellensúlyozza a növekvő kereslet, amit részben a 2021-ben bevezetett állami támogatások is fűtenek. A Bank360 szakértői a már korábban bevezetett családtámogatási elemek lakáshitelpiacra gyakorolt hatását vizsgálták.","shortLead":"Soha nem látott mértékben vesznek fel lakáshitelt a magyarok, márciusban, áprilisban és májusban is 100 milliárd forint...","id":"20210702_lakashitel_csok_babavaro_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7872db-7a2d-436a-971a-25fd10cb943b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_lakashitel_csok_babavaro_bank360","timestamp":"2021. július. 02. 09:54","title":"Állami milliárdok állnak a lakáshitelpiac robbanása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b585a769-37fb-4765-985d-30911eb03e77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy lapon sem lehet emlegetni őket beszédben, nyilvánosan bemutaott művekben, az interneten és persze a teljes médiában.","shortLead":"Egy lapon sem lehet emlegetni őket beszédben, nyilvánosan bemutaott művekben, az interneten és persze a teljes médiában.","id":"20210701_oroszorszag_szovjet_naci_bunok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b585a769-37fb-4765-985d-30911eb03e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f39225-5f37-422d-9656-cfcc9a8d96ba","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_oroszorszag_szovjet_naci_bunok","timestamp":"2021. július. 01. 19:13","title":"Oroszországban mostantól törvény tiltja a szovjetek és a nácik összemosását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A HVG360 szerdai, a honvédségnél történt szexuális zaklatásról szóló cikkének állításait elismerte ugyan a Honvédelmi Minisztérium, csak éppen a lényegről nem közölt információkat. Nem világos, hogy miért szüntette meg a Honvédség parancsnoka a szexuális zaklatással megvádolt alezredes ellen indított méltatlansági eljárást anélkül, hogy kimondta volna, méltó vagy méltatlan-e a hivatására. Ehelyett indult egy fegyelmi eljárás az ügyben, ami arra utal, hogy a főtiszt igenis sáros az ügyben, miközben a pozíciójában hagyták.","shortLead":"A HVG360 szerdai, a honvédségnél történt szexuális zaklatásról szóló cikkének állításait elismerte ugyan a Honvédelmi...","id":"20210701_Erthetetlen_a_miniszterium_magyarazata_amit_a_Honvedsegen_beluli_szexualis_zaklatas_vadjaira_reagalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f66ad902-0292-461a-ad96-671def5e77ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Erthetetlen_a_miniszterium_magyarazata_amit_a_Honvedsegen_beluli_szexualis_zaklatas_vadjaira_reagalt","timestamp":"2021. július. 01. 11:22","title":"A Honvédségen belüli szexuális zaklatásról szóló cikkünkre vádaskodó, de semmit sem cáfoló közleményben reagált a minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbfaf83-d425-4b53-8134-c54e8364be88","c_author":"HVG","category":"360","description":"A HVG tudósítója több forrásból is úgy értesült: korábban személyesen az Európai Bizottság néppárti elnöke, Ursula von der Leyen akadályozta meg, hogy az uniós intézmény jogi útra terelje a magyar kormányt illető kritikákat, noha a jogászok már mindent előkészítettek. Hogy a néppárti frakció márciusi elhagyása után megváltozott a széljárás a Fidesz számára, azt már június elején érezni lehetett, amikor a Bizottság egy nap alatt kilenc kötelezettségszegési eljárásról döntött. Öt év után először léptek föl például a magyar médiapiac védelmében, eljárást indítva a Médiatanács „aránytalan és átláthatatlan” döntésével szemben, amely megfosztotta frekvenciájától a Klubrádiót.","shortLead":"A HVG tudósítója több forrásból is úgy értesült: korábban személyesen az Európai Bizottság néppárti elnöke, Ursula von...","id":"202126_orban_europai_bizottsag_leyen_neppart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dbfaf83-d425-4b53-8134-c54e8364be88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e4ab8e-99dd-4e7d-ad0e-544c9d2ed698","keywords":null,"link":"/360/202126_orban_europai_bizottsag_leyen_neppart","timestamp":"2021. július. 01. 13:00","title":"Homofóbtörvény: Először volt kemény Von der Leyen Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46ecd9a-b631-44d6-9e91-0e2a4e216a7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A paprikaspray miatt több utas rosszul lett és pánikba esett.","shortLead":"A paprikaspray miatt több utas rosszul lett és pánikba esett.","id":"20210702_vademeles_2_es_metro_paprikaspray","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f46ecd9a-b631-44d6-9e91-0e2a4e216a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d129246f-7a53-4eca-9323-975a1f8991d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_vademeles_2_es_metro_paprikaspray","timestamp":"2021. július. 02. 09:54","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki paprikaspray-t fújt szét a 2-es metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"New Yorkban a bíróság az exelnök cégét és annak pénzügyi igazgatóját vádolja az adótörvények megsértésével.

","shortLead":"New Yorkban a bíróság az exelnök cégét és annak pénzügyi igazgatóját vádolja az adótörvények megsértésével.

","id":"20210701_Vadat_emeltek_Trump_cegenek_egyik_vezetoje_ellen_adocsalas_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb146ef-a59f-4715-8157-5c9b72b8c3f6","keywords":null,"link":"/kkv/20210701_Vadat_emeltek_Trump_cegenek_egyik_vezetoje_ellen_adocsalas_miatt","timestamp":"2021. július. 01. 19:33","title":"Vádat emeltek Trump cégének egyik vezetője ellen adócsalás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83578c0b-99d7-4919-92f1-d020c01c6ebb","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Hogy kinek a szellemi terméke Hatvanpuszta újjáélesztése, azt az építészeti stílusról, illetve a beruházó döntéseit vezető szándékról lehet leolvasni. Amit Alcsútdoboz határában láthatunk, azt nevezhetjük az Orbán-barokk egyik csúcsteljesítményének.","shortLead":"Hogy kinek a szellemi terméke Hatvanpuszta újjáélesztése, azt az építészeti stílusról, illetve a beruházó döntéseit...","id":"202126_az_orbanbarokk_dicso_mult_vasbetonbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83578c0b-99d7-4919-92f1-d020c01c6ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00536673-7ce3-44fb-9dfa-5906ca52ce19","keywords":null,"link":"/360/202126_az_orbanbarokk_dicso_mult_vasbetonbol","timestamp":"2021. július. 02. 11:00","title":"Orbán-barokk: Múlt épül a múlt eltörlésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]