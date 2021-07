Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"033e73e3-35e6-4f2a-b1b0-3cf583d3e647","c_author":"Szabó Yvette, Szűcs Ágnes","category":"360","description":"Több megoldás is körvonalazódik, miként lehetne megleckéztetni a magyar kormányfőt, amiért nem átall immár nyíltan megsérteni alapvető emberi jogokat. Csakhogy ezek egyikét sem Magyarországról címezik Orbán Viktornak, aki idehaza továbbra is ördögien osztja meg a társadalmat.","shortLead":"Több megoldás is körvonalazódik, miként lehetne megleckéztetni a magyar kormányfőt, amiért nem átall immár nyíltan...","id":"202126__forgatokonyvek_orbanra__onelegult_paria__magyar_es_szivarvanyos__a_zsakutcai_harcos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=033e73e3-35e6-4f2a-b1b0-3cf583d3e647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb598ada-c934-4424-ba14-c3c06389564a","keywords":null,"link":"/360/202126__forgatokonyvek_orbanra__onelegult_paria__magyar_es_szivarvanyos__a_zsakutcai_harcos","timestamp":"2021. július. 01. 11:00","title":"Orbán, a zsákutcai harcos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sem mi, sem a környező országok nem állnak annyira jól az oltások terén – mondta a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára az ATV-ben.","shortLead":"Sem mi, sem a környező országok nem állnak annyira jól az oltások terén – mondta a Szegedi Tudományegyetem Orvosi...","id":"20210701_boldogkoi_zsolt_jarvany_koronavirus_osz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2030c68-1373-4e4d-87a9-fcfb846bc8e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_boldogkoi_zsolt_jarvany_koronavirus_osz","timestamp":"2021. július. 01. 15:03","title":"Boldogkői Zsolt: Szinte biztos, hogy ősszel megint jön a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01126049-69d5-434b-8875-35ad960c0411","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt állították, hogy a Jobbik-elnök 6 millió forintot keres. Ez azonban nem igaz.","shortLead":"Azt állították, hogy a Jobbik-elnök 6 millió forintot keres. Ez azonban nem igaz.","id":"20210702_jakab_peter_fejer_megyei_hirlap_alhir_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01126049-69d5-434b-8875-35ad960c0411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14234a4c-c58f-477c-a3d5-67aa27f5b2b4","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_jakab_peter_fejer_megyei_hirlap_alhir_fizetes","timestamp":"2021. július. 02. 12:45","title":"Jakab Péter pert nyert egy Mediaworks-kiadvány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff645eff-ada4-44f1-88dd-79fb375e2382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vasútvonal 90 százaléka 3000 méterrel a tengerszint felett húzódik. Az itt közlekedő szerelvények ablakai sem olyanok, mint amik a többiben vannak. Ezekre a magas UV-sugárzás miatt van szükség.","shortLead":"A vasútvonal 90 százaléka 3000 méterrel a tengerszint felett húzódik. Az itt közlekedő szerelvények ablakai sem...","id":"20210701_tibet_gyorsvasut_oxigen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff645eff-ada4-44f1-88dd-79fb375e2382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d2736e-b4c5-4f82-9dbe-36fd30c4c489","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_tibet_gyorsvasut_oxigen","timestamp":"2021. július. 01. 18:33","title":"Működik Tibet első gyorsvasútja, ami olyan magasan halad, hogy az utasoknak már extra oxigén kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033e73e3-35e6-4f2a-b1b0-3cf583d3e647","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soros Györgyről két pontban is megkérdezi a kormány az állampolgárokat.","shortLead":"Soros Györgyről két pontban is megkérdezi a kormány az állampolgárokat.","id":"20210701_nemzeti_konzultacio_2021_kerdesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=033e73e3-35e6-4f2a-b1b0-3cf583d3e647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9250b49-1183-453d-b5c4-15739ff8f91d","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_nemzeti_konzultacio_2021_kerdesek","timestamp":"2021. július. 01. 13:53","title":"Postázzák az új nemzeti konzultációt, itt vannak a kérdések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt ugyanakkor nem ismerik el, hogy bármi közük lenne hozzá, viszont most már gyors válaszreakciót ígérnek.","shortLead":"Azt ugyanakkor nem ismerik el, hogy bármi közük lenne hozzá, viszont most már gyors válaszreakciót ígérnek.","id":"20210702_epitoipar_szijjarto_parragh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e14148-6832-4bea-92c5-14739683ec03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_epitoipar_szijjarto_parragh","timestamp":"2021. július. 02. 17:06","title":"Nagyon úgy tűnik, tényleg csak most csodálkozott rá a kormány arra, hogy nőnek az építőipari árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8f1fc5-4029-4e13-b9f4-3520da367b7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A természet adott fricskát a kormánynak.","shortLead":"A természet adott fricskát a kormánynak.","id":"20210702_szivarvany_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c8f1fc5-4029-4e13-b9f4-3520da367b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5a7928-9f54-4d4d-b043-ebc2f5248461","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_szivarvany_parlament","timestamp":"2021. július. 02. 20:12","title":"Szivárvány provokált a Parlament fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afbe704-165f-4388-add7-2902c7355294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth rádióban pénteken reggel elmondta, hogy milyen változtatásokat terveznek annak érdekében, hogy visszafogják az építőanyagok drágulását.","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth rádióban pénteken reggel elmondta, hogy milyen változtatásokat terveznek annak érdekében...","id":"20210702_orban_viktor_kossuth_radio_interju_julius","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6afbe704-165f-4388-add7-2902c7355294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28bb8155-6474-4ebb-90ba-26cf66f7f86f","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_orban_viktor_kossuth_radio_interju_julius","timestamp":"2021. július. 02. 07:37","title":"Orbán: Korlátozzuk az építőipari anyagok kivitelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]