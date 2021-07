Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f46ecd9a-b631-44d6-9e91-0e2a4e216a7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A paprikaspray miatt több utas rosszul lett és pánikba esett.","shortLead":"A paprikaspray miatt több utas rosszul lett és pánikba esett.","id":"20210702_vademeles_2_es_metro_paprikaspray","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f46ecd9a-b631-44d6-9e91-0e2a4e216a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d129246f-7a53-4eca-9323-975a1f8991d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_vademeles_2_es_metro_paprikaspray","timestamp":"2021. július. 02. 09:54","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki paprikaspray-t fújt szét a 2-es metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f3399e-1b05-400d-adef-9d63204656ed","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező következő ellenfele az orosz Rubljov lesz.","shortLead":"A magyar teniszező következő ellenfele az orosz Rubljov lesz.","id":"20210702_fucsovics_wimbledon_schwartzman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64f3399e-1b05-400d-adef-9d63204656ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf67123-f8a7-4852-9d31-7e1cca5a4149","keywords":null,"link":"/sport/20210702_fucsovics_wimbledon_schwartzman","timestamp":"2021. július. 02. 19:52","title":"Fucsovics újabb kiemeltet búcsúztatva nyolcaddöntős Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7032a942-ed3e-4706-9b08-a06384fdafa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az őröknek „nehéz napja volt” a börtönigazgató szerint, mert a koronavírustól tartó fogvatartottak az előző napon a cellák túlzsúfoltsága miatt tiltakoztak.","shortLead":"Az őröknek „nehéz napja volt” a börtönigazgató szerint, mert a koronavírustól tartó fogvatartottak az előző napon...","id":"20210703_olasz_borton_brutalis_bantalmazas_kiszivargott_felvetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7032a942-ed3e-4706-9b08-a06384fdafa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7df0f06-0e8d-42bb-b32f-c414752654fb","keywords":null,"link":"/vilag/20210703_olasz_borton_brutalis_bantalmazas_kiszivargott_felvetel","timestamp":"2021. július. 03. 21:13","title":"Brutális bántalmazásokról készült felvételek szivárogtak ki egy olasz börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6de7bd-7940-4fb9-b7f8-cea40a18cd37","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nemcsak az EU vezetőit háborította fel az új magyar törvény, melegellenességgel kampányolni már az európai szélsőjobboldali politikusoknak is kínos. 