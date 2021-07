Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3278444c-a286-41c0-8f32-2ce0b2e5ca5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készítmény nem ad szupererőt, inkább arra jó, hogy a páciens tovább maradjon formában. A különleges műveleti parancsnokság szerint ígéretes a készítmény.","shortLead":"A készítmény nem ad szupererőt, inkább arra jó, hogy a páciens tovább maradjon formában. A különleges műveleti...","id":"20210705_oregedes_etrend_kiegeszito_amerikai_hadsereg_socom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3278444c-a286-41c0-8f32-2ce0b2e5ca5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e066bbb3-e229-447c-8797-7ab90451406a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_oregedes_etrend_kiegeszito_amerikai_hadsereg_socom","timestamp":"2021. július. 05. 09:40","title":"„Öregedésgátló” tablettával fognak kísérletezni az amerikai katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint a 2022 közepén érkező Snapdragon 895+ már nem a Samsung, hanem a tajvani TSMC gyártási technológiájával készül majd.","shortLead":"A pletykák szerint a 2022 közepén érkező Snapdragon 895+ már nem a Samsung, hanem a tajvani TSMC gyártási...","id":"20210706_qualcomm_snapdragon_895_processzor_4nm_gyartasi_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a199cefa-e78b-4da1-977f-2918b5a76e79","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_qualcomm_snapdragon_895_processzor_4nm_gyartasi_technologia","timestamp":"2021. július. 06. 15:08","title":"Visszatér a tajvani gyártóhoz a Qualcomm, bivalyerős csúcsprocesszor jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33bea57-8da6-4d02-a5d7-cdbe15f43f4c","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Egy jogász, a katonai titkosszolgálat egyik embere, az ezred parancsnoka, a honvédség parancsnoka, legkésőbb június végén pedig a miniszter is tudhatott arról, hogy az ezred parancsnokhelyettesét szexuális visszaéléssel vádolja az egyik női beosztottja. Ennek ellenére csak azután kezdődött el látványosan a honvédségen belüli rendteremtés, hogy a HVG360 nyilvánosságra hozta az ügyet. A nő hónapokig küzdött azért, hogy olyan helyre kerüljön, ahol nem az alezredes a főnöke. A botrány kirobbanása után a honvédelmi miniszter azt nyilatkozta: a zaklatással vádolt alezredesen kívül azok szerepét is vizsgálni kell, akik, bár tudtak az ügyről, nem segítettek az érintett nőnek.","shortLead":"Egy jogász, a katonai titkosszolgálat egyik embere, az ezred parancsnoka, a honvédség parancsnoka, legkésőbb június...","id":"20210706_honvedseg_szexualis_zaklatas_visszaeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c33bea57-8da6-4d02-a5d7-cdbe15f43f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa4006b-edc1-4b91-82e8-3cc7864bb782","keywords":null,"link":"/360/20210706_honvedseg_szexualis_zaklatas_visszaeles","timestamp":"2021. július. 06. 06:30","title":"Hiába könyörgött más beosztásért az alezredest szexuális visszaéléssel vádoló nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f08f90f-3a26-4f1d-a840-5fb4bb8264ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szoftver elsősorban abban segíthet, hogy az orvos célzott kezelést tudjon választani. „Nagyon boldog vagyok, hogy berúgtuk a gólt” – mondta Peták István rákkutató.","shortLead":"A szoftver elsősorban abban segíthet, hogy az orvos célzott kezelést tudjon választani. „Nagyon boldog vagyok...","id":"20210706_petak_istvan_mesterseges_intelligencia_rakkutatas_daganat_gyogyszer_oncompass_medicine","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f08f90f-3a26-4f1d-a840-5fb4bb8264ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53eb4af-9a2b-4d79-ae6a-139143677a9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_petak_istvan_mesterseges_intelligencia_rakkutatas_daganat_gyogyszer_oncompass_medicine","timestamp":"2021. július. 06. 13:40","title":"Magyar kutatók bizonyították, hogy a mesterséges intelligencia a rákos betegeken is segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2b6f79-5c28-4786-9a02-48071b34081f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összkerék-hajtású csúcsmodell motorjában találtak még némi extra teljesítményt.","shortLead":"Az összkerék-hajtású csúcsmodell motorjában találtak még némi extra teljesítményt.","id":"20210706_384_loeros_lett_az_uj_vw_golf_r","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c2b6f79-5c28-4786-9a02-48071b34081f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184bee89-f030-4a3e-9c3e-5d945e4bb52b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_384_loeros_lett_az_uj_vw_golf_r","timestamp":"2021. július. 06. 13:45","title":"384 lóerős lett az új VW Golf R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ffc915-1995-401d-a3a1-c6e9e50a12e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Itt az ideje végre kikapcsolni a képernyőt és újra felfedezni a világot – áll a Telekom közleményében, melyben a vállalat tőle kissé szokatlan módon arra buzdítja ügyfeleit, hogy a hosszú online bezártság után ne csak digitálisan keressék az élményeket, hanem éljék át ismét a személyes találkozásokat.","shortLead":"Itt az ideje végre kikapcsolni a képernyőt és újra felfedezni a világot – áll a Telekom közleményében, melyben...","id":"20210705_telekom_offline_elmenyek_bezarasok_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67ffc915-1995-401d-a3a1-c6e9e50a12e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5963120f-ab69-4241-9d46-756c4bac15bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_telekom_offline_elmenyek_bezarasok_utan","timestamp":"2021. július. 05. 20:03","title":"A Telekom szól: jobb, ha most kikapcsolja a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4fa683-de3b-4820-bf2f-69dba69db614","c_author":"HVG","category":"360","description":"Eddig is jelen volt, de immár megkerülhetetlen főszereplő lesz a Mészáros család az agráriumban. ","shortLead":"Eddig is jelen volt, de immár megkerülhetetlen főszereplő lesz a Mészáros család az agráriumban. ","id":"202126_agrolink_ifjabb_meszaros_pozicioban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f4fa683-de3b-4820-bf2f-69dba69db614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8f1207-6774-4c67-8007-8d527d9221b4","keywords":null,"link":"/360/202126_agrolink_ifjabb_meszaros_pozicioban","timestamp":"2021. július. 06. 12:00","title":"Ifj. Mészáros most már a mezőgazdaságban is kaszálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00acc229-bce1-4e23-8c88-170afc72b732","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akadálymentesen, zöldebben, süllyesztett karácsonyfatalppal kapják vissza a ferencvárosiak. ","shortLead":"Akadálymentesen, zöldebben, süllyesztett karácsonyfatalppal kapják vissza a ferencvárosiak. ","id":"20210706_Bakats_ter_felujitas_forgalmi_valtozas_latvanyterv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00acc229-bce1-4e23-8c88-170afc72b732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e640400-c29d-48ca-a4e8-a778fe93bc9c","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Bakats_ter_felujitas_forgalmi_valtozas_latvanyterv","timestamp":"2021. július. 06. 14:40","title":"Felújítják a Bakáts teret, forgalmi változások lesznek a környéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]