[{"available":true,"c_guid":"7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök már megint toronymagasan nyert, pedig még valamivel kevesebben is szavaztak rá, mint tavaly.","shortLead":"Az elnök már megint toronymagasan nyert, pedig még valamivel kevesebben is szavaztak rá, mint tavaly.","id":"20210403_Putyint_valasztottak_Oroszorszag_legjokepubb_ferfijanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f58533-3a6a-447a-8edd-60d6b80d1587","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Putyint_valasztottak_Oroszorszag_legjokepubb_ferfijanak","timestamp":"2021. április. 03. 18:13","title":"Putyint választották Oroszország legjóképűbb férfijának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43db395e-e5d8-4472-8e5f-c0ec0840fb70","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Éhségsztrájkba kezdett a fogva tartásának körülményei miatt Alekszej Navalnij. A legismertebb orosz ellenzéki már alig tud járni, ügyvédei szerint nem kap megfelelő orvosi ellátást. ","shortLead":"Éhségsztrájkba kezdett a fogva tartásának körülményei miatt Alekszej Navalnij. A legismertebb orosz ellenzéki már alig...","id":"20210402_navalnij_munkatabor_politikai_fogoly_putyin_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43db395e-e5d8-4472-8e5f-c0ec0840fb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0eb60f3-e251-4e4c-a531-ab446ec40cc2","keywords":null,"link":"/360/20210402_navalnij_munkatabor_politikai_fogoly_putyin_oroszorszag","timestamp":"2021. április. 02. 16:35","title":"Nehéz sors vár Navalnijra az egyik leghírhedtebb orosz munkatáborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bhad Bhabie 6 óra alatt lett milliomos.","shortLead":"Bhad Bhabie 6 óra alatt lett milliomos.","id":"20210404_Bhad_Bhabie_rapper_OnlyFans","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca5a2d7-45aa-476d-96e8-495ec388cfb7","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Bhad_Bhabie_rapper_OnlyFans","timestamp":"2021. április. 04. 12:25","title":"Órák alatt keresett egymillió dollárt egy 18 éves rapper az OnlyFans-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210bf13d-7f69-4956-91aa-8effbf231a60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ellentétben a korábbi szivárogtatásokkal, most kiderült, nem fogja a OnePlus elkészíteni az amúgy igen sikeres OnePlus Nord készülék SE változatát, azaz speciális kiadását.","shortLead":"Ellentétben a korábbi szivárogtatásokkal, most kiderült, nem fogja a OnePlus elkészíteni az amúgy igen sikeres OnePlus...","id":"20210404_nem_lesz_oneplus_nord_special_edition","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=210bf13d-7f69-4956-91aa-8effbf231a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b67f209-026e-44c8-918b-ced8af11744b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_nem_lesz_oneplus_nord_special_edition","timestamp":"2021. április. 04. 10:03","title":"Lemondhat egy jóárasított telefon kiadásáról a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert aktív fertőzöttek 242 308-an vannak. \r

","shortLead":"Az ismert aktív fertőzöttek 242 308-an vannak. \r

","id":"20210403_242_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051cab40-2d38-425f-aa1a-8de07d2f91d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_242_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 03. 09:00","title":"242 újabb halálos áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66897fe5-bb1a-4f8e-abc2-3a72a838b1fb","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Lehetnek benne elírások, félrefordítások, ellentmondásos információk, ám már megtekinthető a Magyar Nemzeti Levéltár honlapjára felkerült, 682 ezer kartonból álló hiánypótló gyűjtemény, amely a még élő elhurcoltak, az utódok és a történészek számára egyaránt fontos lehet.","shortLead":"Lehetnek benne elírások, félrefordítások, ellentmondásos információk, ám már megtekinthető a Magyar Nemzeti Levéltár...","id":"202113__hadifogolykartonok__leveltari_digitalizalas__agepi_forditas_buktatoi__keresesi_pontossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66897fe5-bb1a-4f8e-abc2-3a72a838b1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6d2578-ee89-4a79-86e8-57058baaa638","keywords":null,"link":"/360/202113__hadifogolykartonok__leveltari_digitalizalas__agepi_forditas_buktatoi__keresesi_pontossag","timestamp":"2021. április. 03. 13:30","title":"Emberi sorsok százezrei tárulnak fel a Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok adatbázisából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eeb00fe-7d29-423c-83ab-e7518b134e1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy 150 éves zongorát állított be egy ír férfi a konyhájába.","shortLead":"Egy 150 éves zongorát állított be egy ír férfi a konyhájába.","id":"20210403_zongora_konyhapult_konyhasziget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eeb00fe-7d29-423c-83ab-e7518b134e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea526086-86d3-434b-9b88-e0680dab9dbc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210403_zongora_konyhapult_konyhasziget","timestamp":"2021. április. 03. 11:10","title":"Mit keres a zongora a konyhában? – ez a kérdés foglalkoztatja az íreket az Év Otthona versenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b978b7-f8a2-47bc-b6b0-a0d12ee9daf8","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem élhetünk úgy tovább, ahogy eddig tettük – vélte a főpolgármester.","shortLead":"Nem élhetünk úgy tovább, ahogy eddig tettük – vélte a főpolgármester.","id":"20210403_Karacsony_Gergely_alairta_a_fovaros_klimastrategiajarol_szolo_rendeletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2b978b7-f8a2-47bc-b6b0-a0d12ee9daf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c148ae52-2722-4675-b113-63c7aa449e5c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210403_Karacsony_Gergely_alairta_a_fovaros_klimastrategiajarol_szolo_rendeletet","timestamp":"2021. április. 03. 17:59","title":"Karácsony Gergely aláírta a főváros klímastratégiájáról szóló rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]