Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"23716bba-ba42-4a10-9519-35ec525ba644","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Kevés kapaszkodót adott a karácsonyi bevásárlásban kiürült pénztárcájú, Magyar Péter népszerűségét értetlenül figyelő híveinek a miniszterelnök év végi sajtótájékoztatóján. Megmaradt a kedvenc elfoglaltságánál, a tejút törvényeinek megfejtésénél.","shortLead":"Kevés kapaszkodót adott a karácsonyi bevásárlásban kiürült pénztárcájú, Magyar Péter népszerűségét értetlenül figyelő...","id":"20241221_orban-viktor-ev-vegi-sajtotajekoztato-orbaninfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23716bba-ba42-4a10-9519-35ec525ba644.jpg","index":0,"item":"9bdb0ddf-f638-472d-a2f3-ca079f193b0e","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_orban-viktor-ev-vegi-sajtotajekoztato-orbaninfo","timestamp":"2024. december. 21. 17:50","title":"Orbán fogadóórája: ha nincs Magdeburg, címet sem lehet adni a kormányfő produkciójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bddfd79-ec7f-4438-9e0f-fddf5b539805","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Íme az aktuális Mercedes E-Klasséból készített legújabb taxi.","shortLead":"Íme az aktuális Mercedes E-Klasséból készített legújabb taxi.","id":"20241223_elet-a-halal-utan-ujra-kaphato-taxi-mercedes-e-osztaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bddfd79-ec7f-4438-9e0f-fddf5b539805.jpg","index":0,"item":"3462e011-d0be-4c1f-9692-ba3f59e37afa","keywords":null,"link":"/cegauto/20241223_elet-a-halal-utan-ujra-kaphato-taxi-mercedes-e-osztaly","timestamp":"2024. december. 23. 07:21","title":"Élet a halál után: újra kapható taxi Mercedes E-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01d09ba-f376-4476-9902-2c7fe52dc84e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudja, függetlenként vagy valamilyen párt színeiben indul majd, ha úgy alakul, hogy részt vesz a választásokon. ","shortLead":"Egyelőre nem tudja, függetlenként vagy valamilyen párt színeiben indul majd, ha úgy alakul, hogy részt vesz...","id":"20241221_hadhazy-akos-dull-szabolcs-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e01d09ba-f376-4476-9902-2c7fe52dc84e.jpg","index":0,"item":"1740bbe8-2ae2-471c-8eb0-49ed2933b100","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_hadhazy-akos-dull-szabolcs-podcast","timestamp":"2024. december. 21. 14:42","title":"Ha családja is beleegyezik, Hadházy Ákos elindul a 2026-os választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f521ac-5e9d-495b-8ed4-cece317b5ec9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Suzuki Swift előző generációjának legsportosabb változatából egy limitált szériás búcsúzó változat tűnt fel a színen.","shortLead":"A Suzuki Swift előző generációjának legsportosabb változatából egy limitált szériás búcsúzó változat tűnt fel a színen.","id":"20241223_stilusos-formaban-bucsuzik-a-kis-meregzsak-suzuki-swift-sport-zc22s-final-edition","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38f521ac-5e9d-495b-8ed4-cece317b5ec9.jpg","index":0,"item":"570024cd-18cf-4cf2-b557-c4afbca1fdb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20241223_stilusos-formaban-bucsuzik-a-kis-meregzsak-suzuki-swift-sport-zc22s-final-edition","timestamp":"2024. december. 23. 06:41","title":"Stílusos formában búcsúzik a kis méregzsák Suzuki Swift Sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005e4d6d-9aa8-4084-ac5b-2000c71982a3","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"A fővárosból vidékre költözés alaposan átformálja egy család életét, ez pedig a közlekedés terén is megmutatkozik. Szerzőnk nemrég települt át Budapestről egy vidéki kisvárosba, ami egy új autó beszerzését is szükségessé tette számukra. Szubjektív beszámoló az autóválasztás szempontjairól és az első tapasztalatokról.","shortLead":"A fővárosból vidékre költözés alaposan átformálja egy család életét, ez pedig a közlekedés terén is megmutatkozik...","id":"20241125_fordmagyarorszag_Uj-Ford-Kuga-miert-jo-dontes-egy-full-hibrid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/005e4d6d-9aa8-4084-ac5b-2000c71982a3.jpg","index":0,"item":"65daad25-ca10-497c-af7e-949413a19a1c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241125_fordmagyarorszag_Uj-Ford-Kuga-miert-jo-dontes-egy-full-hibrid","timestamp":"2024. december. 22. 11:30","title":"Ilyen a Ford új családi autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"cddb0420-8f50-475f-987c-86d855735c58","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Mi közös lehet egy kézművescsempe-gyártóban és egy natúrborászban azon kívül, hogy vidékiek? Hogyan lehet belőlük közösséget kovácsolni, egyáltalán mi szükségük van rá? Petrik Ida közgazdásszal, a Modern & Stílusos Vidék Üzleti Közösség alapítójával beszélgettünk, aki idén megkapta a Green Brands Év Zöld Személyisége díjat.","shortLead":"Mi közös lehet egy kézművescsempe-gyártóban és egy natúrborászban azon kívül, hogy vidékiek? Hogyan lehet belőlük...","id":"20241221_petrik-ida-interju-modern-es-stilusos-videki-uzleti-kozosseg-ev-zold-szemelyisege-2024-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cddb0420-8f50-475f-987c-86d855735c58.jpg","index":0,"item":"d85b4b59-4fba-44d4-93cc-dea9559e5492","keywords":null,"link":"/kkv/20241221_petrik-ida-interju-modern-es-stilusos-videki-uzleti-kozosseg-ev-zold-szemelyisege-2024-vallalkozas","timestamp":"2024. december. 21. 14:30","title":"Hogyan lesz a stílusos vidékiségből fenntartható közösség? - interjú Petrik Idával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ae9ef7-12c5-4c31-b9fb-7e5252a14984","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A nyugatról keletre tartó erős tranzitforgalom péntek délután óta fokozott terhelést ró az autópályára, de az M3-ason és M5-ösön is torlódás van. ","shortLead":"A nyugatról keletre tartó erős tranzitforgalom péntek délután óta fokozott terhelést ró az autópályára, de az M3-ason...","id":"20241221_Autopalya-torlodas-M1-M3-M5-forgalom-dugo-Hegyeshalom-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67ae9ef7-12c5-4c31-b9fb-7e5252a14984.jpg","index":0,"item":"1c53a81f-3d41-4410-873c-8ac0caafd2a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20241221_Autopalya-torlodas-M1-M3-M5-forgalom-dugo-Hegyeshalom-Budapest","timestamp":"2024. december. 21. 15:40","title":"Akkora a forgalom az M1-esen, hogy két órát is rászámolhat a menetidőre, aki arra jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c48a46-a9f2-4cac-a57e-6c9b7b243001","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mészáros Csabát nyár végén távolították el a pozíciójából, miután az iskola vezetősége bejelentette: nem veszik el tanítás előtt a diákoktól a mobiltelefonokat, digitális eszközöket. Azóta ugyanott dolgozik pedagógusként. ","shortLead":"Mészáros Csabát nyár végén távolították el a pozíciójából, miután az iskola vezetősége bejelentette: nem veszik el...","id":"20241221_Madach-Imre-Gimnazium-kirugott-igazgato-Meszaros-Csaba-interju-mobil-tilalom-kozepiskola-Belugyminiszterium-rendelet-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c48a46-a9f2-4cac-a57e-6c9b7b243001.jpg","index":0,"item":"f4c470d6-34a7-4431-a0ce-37a8a3c71831","keywords":null,"link":"/kultura/20241221_Madach-Imre-Gimnazium-kirugott-igazgato-Meszaros-Csaba-interju-mobil-tilalom-kozepiskola-Belugyminiszterium-rendelet-feljelentes","timestamp":"2024. december. 21. 13:25","title":"Pert fontolgat a Madách gimnázium felmentett igazgatója a Belügyminisztérium ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]