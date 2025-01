Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c54ce84f-8e6f-45f5-b697-6228e868c1b4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Remek év volt 2024 a videójátékok szempontjából, számos olyan cím debütált ugyanis a PlayStation-konzolokra, melyeket jó eséllyel még évekig emlegetni – és nyomkodni – fogunk. Íme a HVG szubjektív top 5-ös listája.","shortLead":"Remek év volt 2024 a videójátékok szempontjából, számos olyan cím debütált ugyanis a PlayStation-konzolokra, melyeket...","id":"20241231_sony-playstation-5-jatekok-2024-top-5-lista-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c54ce84f-8e6f-45f5-b697-6228e868c1b4.jpg","index":0,"item":"a312123c-8245-4aa4-af36-68074932d791","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_sony-playstation-5-jatekok-2024-top-5-lista-velemeny","timestamp":"2024. december. 31. 14:03","title":"A kedves kalandtól a kaszabolós horrorig – szerintünk ezek 2024 legjobb PS5-ös játékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b12d8e-ee46-4145-a16f-6cc7219e7dfa","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A hvg360 új dokumentumfilmje a magyarországi ballroom szubkultúra világát mutatja be. Végigkíséri a Kiki House of Bandita tagjainak táncpróbáit, fellépésüket egy versenyen, és egy intim karácsonyi vacsorán is ott lehetnek a nézők. A Vogue –olyan, mint egy nagy család című filmet először 2024 júniusában mutatta be a hvg360.","shortLead":"A hvg360 új dokumentumfilmje a magyarországi ballroom szubkultúra világát mutatja be. Végigkíséri a Kiki House of...","id":"20240618_vogue-olyan-mint-egy-nagy-csalad-bokros-dorottya-filmje-a-hvg360-on","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7b12d8e-ee46-4145-a16f-6cc7219e7dfa.jpg","index":0,"item":"3527a53e-7147-42f0-9cd4-f6afdd5067fb","keywords":null,"link":"/360/20240618_vogue-olyan-mint-egy-nagy-csalad-bokros-dorottya-filmje-a-hvg360-on","timestamp":"2024. december. 31. 19:30","title":"„Nehéz elmondani, ezt látni kell” – Bokros Dorottya filmje a vogue-ról a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a08ccb-705c-4044-bb81-9f3ae3c9e909","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kellett körmöt rágni, mint 2016-ban. Nem volt (vélt) indok kétségbe vonni a választási eredményt, mint 2020-ban. ","shortLead":"Nem kellett körmöt rágni, mint 2016-ban. Nem volt (vélt) indok kétségbe vonni a választási eredményt, mint 2020-ban. ","id":"20241231_hvg-Donald-Trump-amerikai-elnokvalasztas-2024-kronikaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4a08ccb-705c-4044-bb81-9f3ae3c9e909.jpg","index":0,"item":"33c5b9f7-e348-48c7-98d6-2b2a180403e5","keywords":null,"link":"/360/20241231_hvg-Donald-Trump-amerikai-elnokvalasztas-2024-kronikaja","timestamp":"2024. december. 31. 11:15","title":"Kevés fékkel és ellensúllyal vághat neki sajátos tervei végrehajtásának az újrázó Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ac1c70-8b3f-4bb9-ac71-0f8b0a7c3486","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadás elkövetője, Samszúd bin Dzsabbar Amerikában született és Texasban élt, korábban katona volt. A gázoláshoz használt bérelt kisteherautójában az Iszlám Állam zászlóját találták meg.","shortLead":"A támadás elkövetője, Samszúd bin Dzsabbar Amerikában született és Texasban élt, korábban katona volt. A gázoláshoz...","id":"20250102_new-orleans-gazolas-terrorcselekmeny-samszud-din-dzsabbar-iszlam-allam-halalos-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9ac1c70-8b3f-4bb9-ac71-0f8b0a7c3486.jpg","index":0,"item":"7323342e-d3f7-4b55-8d56-efdb889259fb","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_new-orleans-gazolas-terrorcselekmeny-samszud-din-dzsabbar-iszlam-allam-halalos-aldozatok","timestamp":"2025. január. 02. 05:35","title":"Tizenötre emelkedett a New Orleans-i gázolásos merénylet halálos áldozatainak száma, az elkövetőnek társai is voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a2381d-c843-4226-b23f-2b7251e623b7","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"Bár a csalókkal Dunát lehetne rekeszteni, pénzügyi bűnügyekkel foglalkozó sorozatunkban olyan ügyeket szedtünk össze, amelyek a csalás mértéke és újszerűsége miatt kitűnnek a sorból. Írtunk arról, hogyan lesz egy vietnámi piaci árusból a világ egyik legnagyobb banki csalója; kiderült, ki a leghíresebb piramisjáték atyja; olvashatott arról, hogyan vitte csődbe egy huszonéves kereskedő azt a bankot, ahol még az angol királynőnek is volt számlája; emellett például arra is fény derült, miként volt képes Donald Trump több mint 4000 peres ügyet összehozni.","shortLead":"Bár a csalókkal Dunát lehetne rekeszteni, pénzügyi bűnügyekkel foglalkozó sorozatunkban olyan ügyeket szedtünk össze...","id":"20241231_Minden-idok-legnagyobb-csaloi-vietnami-piaci-arustol-Donald-Trumpig-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63a2381d-c843-4226-b23f-2b7251e623b7.jpg","index":0,"item":"717f740f-8269-4f56-8c6c-3b20d70ba2ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_Minden-idok-legnagyobb-csaloi-vietnami-piaci-arustol-Donald-Trumpig-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 10:30","title":"Minden idők legnagyobb csalói a vietnámi piaci árustól Donald Trumpig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000e254d-a307-4ea2-828f-cce182d11d02","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Kőkemény verseny kezdődhet azzal, hogy az év első napjával megszűnt a határellenőrzés a magyar–román határon. A schengeni bővítés összhangban van az európai projekttel, szuverenista körökben viszont gyanússá vált. A magyar kormány ingadozik a nemzeti büszkeség és a rideg érdekérvényesítés közt.","shortLead":"Kőkemény verseny kezdődhet azzal, hogy az év első napjával megszűnt a határellenőrzés a magyar–román határon...","id":"20250102_schengen-bovites-europai-unio-magyarorszag-romania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/000e254d-a307-4ea2-828f-cce182d11d02.jpg","index":0,"item":"d8651033-09ea-4d45-b6ad-64573659bb6c","keywords":null,"link":"/360/20250102_schengen-bovites-europai-unio-magyarorszag-romania","timestamp":"2025. január. 02. 06:30","title":"Magyarországnak is hozhat a konyhára, a kormány mégis ferde szemmel néz Románia és Bulgária schengeni tagságára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12de094-f4dd-429d-95de-b985d43ffb93","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"3,2 százalékkal nőnek a juttatások.","shortLead":"3,2 százalékkal nőnek a juttatások.","id":"20241231_Megjelent-a-rendelet-a-nyugdijemelesrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d12de094-f4dd-429d-95de-b985d43ffb93.jpg","index":0,"item":"799793b9-0cc3-41ab-9d76-0648890b559e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_Megjelent-a-rendelet-a-nyugdijemelesrol","timestamp":"2024. december. 31. 10:06","title":"Megjelent a rendelet a nyugdíjemelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cad755b-541d-48d8-b020-c7df2b6cf747","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Pesticide Action Network Europe vegyszerellenes szervezet 19-ből 10 ásványvízben talált olyan mérgező anyagot, ami többek között a növényvédő szerekkel kerülhet ki a környezetbe. Rákot okozhat.","shortLead":"A Pesticide Action Network Europe vegyszerellenes szervezet 19-ből 10 ásványvízben talált olyan mérgező anyagot, ami...","id":"20250101_orok-vegyi-anyag-pfas-tfa-europai-asvanyvizek-vizsgalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cad755b-541d-48d8-b020-c7df2b6cf747.jpg","index":0,"item":"4cba8a7b-6495-43de-ac3a-853d31acf53f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_orok-vegyi-anyag-pfas-tfa-europai-asvanyvizek-vizsgalata","timestamp":"2025. január. 01. 20:03","title":"Durva eredményre jutott 19 ásványvíz vizsgálata, melyben egy magyar márkát is megnéztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]