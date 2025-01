Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e05d9cfd-55cb-48a1-9bf6-a2fae519fefb","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Két sima meccsen dőlt el, kik játsszák január 3-án a döntőt.","shortLead":"Két sima meccsen dőlt el, kik játsszák január 3-án a döntőt.","id":"20250103_Luke-Littler-megismetelte-a-legendas-Phil-Taylor-bravurjat-Van-Gerwennel-jatszik-a-darts-vb-dontojeben-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e05d9cfd-55cb-48a1-9bf6-a2fae519fefb.jpg","index":0,"item":"e5c88fda-f41a-47c2-8792-d5007ffb8ab7","keywords":null,"link":"/sport/20250103_Luke-Littler-megismetelte-a-legendas-Phil-Taylor-bravurjat-Van-Gerwennel-jatszik-a-darts-vb-dontojeben-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 00:28","title":"Luke Littler megismételte a legendás Phil Taylor bravúrját, összejött az álomdöntő a darts-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660b6a11-ee2e-4f60-b028-50783fa4d484","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Cathay Pacific XC880-as járatának utasai Hongkongból Los Angelesbe repültek, ami nemcsak egy 12 órás utat, hanem egy dátumugrást is eredményezett.","shortLead":"A Cathay Pacific XC880-as járatának utasai Hongkongból Los Angelesbe repültek, ami nemcsak egy 12 órás utat, hanem...","id":"20250103_cathay-pacific-szilveszter-uj-ev-repulogep-datumelvalaszto-vonal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/660b6a11-ee2e-4f60-b028-50783fa4d484.jpg","index":0,"item":"637e4440-469c-4a79-8bba-43424b0f2569","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_cathay-pacific-szilveszter-uj-ev-repulogep-datumelvalaszto-vonal","timestamp":"2025. január. 03. 13:03","title":"2025-ben szállt fel, de 2024-ben landolt egy ázsiai légitársaság repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nemzet Színésze karácsony előtt esett el egy lépcsőn.","shortLead":"A Nemzet Színésze karácsony előtt esett el egy lépcsőn.","id":"20250101_Bodrogi-Gyula-baleset-szinpad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d.jpg","index":0,"item":"fddfa44b-885a-4a9e-83f7-e2b0d5814528","keywords":null,"link":"/elet/20250101_Bodrogi-Gyula-baleset-szinpad","timestamp":"2025. január. 01. 21:50","title":"Bodrogi Gyula két hét múlva már szeretne színpadra állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a9d70bf-d16b-49be-8dac-26de603353b3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzet Sportolója 103 éves volt.","shortLead":"A Nemzet Sportolója 103 éves volt.","id":"20250102_meghalt-Keleti-Agnes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a9d70bf-d16b-49be-8dac-26de603353b3.jpg","index":0,"item":"045d3625-4eea-4bd4-92d0-8959362b04bb","keywords":null,"link":"/sport/20250102_meghalt-Keleti-Agnes","timestamp":"2025. január. 02. 08:24","title":"Meghalt Keleti Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8cacb4-2244-46ed-8e2d-9bf107da3f73","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vályi István beszélt a távozás okairól és arról is, hogyan képzelik el a további munkát.","shortLead":"Vályi István beszélt a távozás okairól és arról is, hogyan képzelik el a további munkát.","id":"20250102_speedzone-ujsagiro-valyi-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe8cacb4-2244-46ed-8e2d-9bf107da3f73.jpg","index":0,"item":"f48e8f53-0f0a-4db8-9960-13e7cd763d30","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_speedzone-ujsagiro-valyi-istvan","timestamp":"2025. január. 02. 19:12","title":"Új néven folytatják a Speedzone újságírói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f36efbf-c8ec-4d3c-be36-0011789616cd","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A név január 1-jétől már közös, de még nem ért véget teljesen a Vodafone, a DIGI, az Antenna Hungária és az Invitech összevonása a One ernyője alatt – a következő hónapokban még számítani lehet pár változásra, de ezek jórészt már csak cégjogi dolgokat érintenek.","shortLead":"A név január 1-jétől már közös, de még nem ért véget teljesen a Vodafone, a DIGI, az Antenna Hungária és az Invitech...","id":"20250102_vodafone-digi-egyesules-one-magyarorszag-markavaltas-osszeolvadas-ugyfelszolgalat-szamlabefizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f36efbf-c8ec-4d3c-be36-0011789616cd.jpg","index":0,"item":"57f89143-3228-446d-b5b2-d66b97e63b89","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_vodafone-digi-egyesules-one-magyarorszag-markavaltas-osszeolvadas-ugyfelszolgalat-szamlabefizetes","timestamp":"2025. január. 02. 12:44","title":"Van, ami változott, és van, ami maradt: itt van minden, amit a Vodafone-ból és a DIGI-ből létrejött One ügyfeleként tudnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már két napja tüntetnek az új kukáscég ellen. A kanizsai polgármester szerint kaposvári fideszes érdekkörök akarták megszerezni maguknak a hulladékszállítást.","shortLead":"Már két napja tüntetnek az új kukáscég ellen. A kanizsai polgármester szerint kaposvári fideszes érdekkörök akarták...","id":"20250102_tojas-kukasauto-nagykanizsa-kaposvari-ceg-szemetszallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a.jpg","index":0,"item":"5222bd8a-05ab-4f05-94ce-66e30e8a93f0","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_tojas-kukasauto-nagykanizsa-kaposvari-ceg-szemetszallitas","timestamp":"2025. január. 02. 17:20","title":"Tojással dobálták a kukásautókat Nagykanizsán, miután átvette egy kaposvári cég a szemétszállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezután Magyarországra is csak Törökországon keresztül érkezik az orosz gáz.","shortLead":"Ezután Magyarországra is csak Törökországon keresztül érkezik az orosz gáz.","id":"20250101_Leallt-az-orosz-foldgaz-ukrajnai-tranzitja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf.jpg","index":0,"item":"1f0b192d-adf6-4d7e-9bcb-f11fce898393","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250101_Leallt-az-orosz-foldgaz-ukrajnai-tranzitja","timestamp":"2025. január. 01. 20:01","title":"Leállt az orosz földgáz ukrajnai tranzitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]