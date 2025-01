Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3050c727-0f5e-47c3-aa28-a75583d1b23b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ausztriában síeltek a családdal, de egy gyermekambulanciáról posztolt az óév utolsó napján.","shortLead":"Ausztriában síeltek a családdal, de egy gyermekambulanciáról posztolt az óév utolsó napján.","id":"20250102_Korhazbol-jelentkezett-be-szilveszterkor-Lovas-Rozi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3050c727-0f5e-47c3-aa28-a75583d1b23b.jpg","index":0,"item":"cc9a5c4e-5945-41a1-a21a-869276a099f3","keywords":null,"link":"/elet/20250102_Korhazbol-jelentkezett-be-szilveszterkor-Lovas-Rozi","timestamp":"2025. január. 02. 08:11","title":"Kórházból jelentkezett be szilveszterkor Lovas Rozi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699910d5-d47a-488b-80f9-c0ba96069fbc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iráni gyártmányú, de az orosz hadsereg által Ukrajna ellen bevetett drónok ellen is jól jöhetnek azok a légvédelmi rakéták, amelyekhez egy észt cég által juthat hozzá az ukrán katonaság.","shortLead":"Az iráni gyártmányú, de az orosz hadsereg által Ukrajna ellen bevetett drónok ellen is jól jöhetnek azok a légvédelmi...","id":"20250103_frankenburg-technologies-mark-1-legvedelmi-raketa-dronok-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/699910d5-d47a-488b-80f9-c0ba96069fbc.jpg","index":0,"item":"ef396977-8710-419b-8453-8584f2b993e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_frankenburg-technologies-mark-1-legvedelmi-raketa-dronok-ellen","timestamp":"2025. január. 03. 14:03","title":"Ukrajnában tesztelik a miniatűr rakétát, amely az MI segítségével a drónokat is ki tudja lőni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5385bc3c-a1ab-463d-a5a5-757e871b9bbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üzent az első kerület polgármesterének a Momentum volt elnöke. ","shortLead":"Üzent az első kerület polgármesterének a Momentum volt elnöke. ","id":"20250103_fekete-gyor-andras-halaszbastya-kordon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5385bc3c-a1ab-463d-a5a5-757e871b9bbf.jpg","index":0,"item":"6a3f2db4-b9a0-464e-8df0-7b03b3e9aa3f","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_fekete-gyor-andras-halaszbastya-kordon","timestamp":"2025. január. 03. 09:50","title":"Fekete-Győr András akár el is bontaná a Halászbástyánál felállított kordont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f0c448-4193-41dd-b71c-79e9bac96b8b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az LG Electronics megkezdi a világ első átlátszó és vezeték nélküli 4K OLED tévéjének értékesítését. A 77 hüvelykes, azaz 196 centis képátlóval bíró LG Signature OLED T modell sorra jelenik meg világszerte az egyes piacokon. Nem olcsó. Drága.","shortLead":"Az LG Electronics megkezdi a világ első átlátszó és vezeték nélküli 4K OLED tévéjének értékesítését. A 77 hüvelykes...","id":"20250102_lg-signature-oled-t-atlatszo-tv-vezetek-nelkuli-oled-tevet-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82f0c448-4193-41dd-b71c-79e9bac96b8b.jpg","index":0,"item":"006065bb-33ba-44e2-936c-17bd201c69a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_lg-signature-oled-t-atlatszo-tv-vezetek-nelkuli-oled-tevet-megjelenes","timestamp":"2025. január. 02. 08:03","title":"Elkezdték árulni az átlátszó, vezeték nélküli tévét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ef0f1d-785a-452e-89d0-bbaed909cd61","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Meglehetősen furcsa Mészáros Lőrinc exvejének kartellügye. Amely egyébként Mészáros Ágnes kartellügye is, 2022-ben, a válás előtt még érdekelt volt férje cégében. A szóban forgó közbeszerzést Mészáros Lőrinc érdekeltsége nyerte, a kartellező exvő ajánlata a bírálatig sem jutott. A legfurcsább, hogy az amúgy közbeszerzésbajnok Homlok Zsolt miért pont a válás környékén “buktatta le magát”. Gyanítható, hogy a jogállam kicsavarásával kiosztott NER-büntetésről van szó.","shortLead":"Meglehetősen furcsa Mészáros Lőrinc exvejének kartellügye. Amely egyébként Mészáros Ágnes kartellügye is, 2022-ben...","id":"20250102_homlok-zsolt-rigo-csaba-meszaros-agnes-gvh-kartell-kozbeszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5ef0f1d-785a-452e-89d0-bbaed909cd61.jpg","index":0,"item":"cfb3383a-63ac-4200-8721-9d1898222f97","keywords":null,"link":"/360/20250102_homlok-zsolt-rigo-csaba-meszaros-agnes-gvh-kartell-kozbeszerzes","timestamp":"2025. január. 02. 17:30","title":"A lebukás idején Mészáros Lőrinc lánya is érdekelt volt exférje \"brutális\" kartellezésért megbírságolt cégében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b9b7b0-0b7c-47f4-9c3b-38f78edb0590","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Számos változással szembesülnek mától a korábbi Vodafone, DIGI és minDigTV Prémium ügyfelei, mostantól mindent a One felületein kell intézni. Van azonban némi csavar a dologban – mutatjuk, mire kell figyelnie ezentúl.","shortLead":"Számos változással szembesülnek mától a korábbi Vodafone, DIGI és minDigTV Prémium ügyfelei, mostantól mindent a One...","id":"20250102_vodafone-digi-antenna-hungaria-egyesules-one-magyarorszag-ugyintezes-informaciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87b9b7b0-0b7c-47f4-9c3b-38f78edb0590.jpg","index":0,"item":"7282ceab-49b7-45fc-ae75-0ec6a5f0eaa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_vodafone-digi-antenna-hungaria-egyesules-one-magyarorszag-ugyintezes-informaciok","timestamp":"2025. január. 02. 08:51","title":"Véget ért a nagy leállás, One lett a Vodafone-ból és a Digiből – így intézheti az ügyeit ezentúl (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8096e313-837a-451b-882d-bb0a50ed802b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország dróntámadással indította az évet.","shortLead":"Oroszország dróntámadással indította az évet.","id":"20250101_Lelott-dron-roncsai-estek-egy-kijevi-lakohazra-tobben-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8096e313-837a-451b-882d-bb0a50ed802b.jpg","index":0,"item":"27ce6fe1-c015-4ada-b350-a06b852ace30","keywords":null,"link":"/vilag/20250101_Lelott-dron-roncsai-estek-egy-kijevi-lakohazra-tobben-meghaltak","timestamp":"2025. január. 01. 18:17","title":"Lelőtt drón roncsai estek egy kijevi lakóházra, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b18bca-1e2e-484b-aec0-c9ae53d7cc89","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormánybiztos rendkívül hálás új feladatáért. ","shortLead":"A kormánybiztos rendkívül hálás új feladatáért. ","id":"20250102_Hoppal-Peter-Magyarorszag-Torokorszag-kormanybiztos-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6b18bca-1e2e-484b-aec0-c9ae53d7cc89.jpg","index":0,"item":"635a098f-a859-4bf7-ad31-8b85f0e4d238","keywords":null,"link":"/elet/20250102_Hoppal-Peter-Magyarorszag-Torokorszag-kormanybiztos-Fidesz","timestamp":"2025. január. 02. 17:22","title":"Hoppál Péter a török–magyar barátságot mélyíti el új pozíciójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]