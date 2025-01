Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bbd3715a-80f6-44ee-9427-253286fb8903","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Benjámin Netanjahu pontos utasításokat adott a tárgyalások lefolytatására.","shortLead":"Benjámin Netanjahu pontos utasításokat adott a tárgyalások lefolytatására.","id":"20250104_ujrakezdik-a-targyalasokat-a-tuszok-elengedeserol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbd3715a-80f6-44ee-9427-253286fb8903.jpg","index":0,"item":"8e7c64ff-d03c-4d33-9db9-8cd3a8961caa","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_ujrakezdik-a-targyalasokat-a-tuszok-elengedeserol","timestamp":"2025. január. 04. 21:14","title":"Újrakezdik a tárgyalásokat az izraeli túszok elengedéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a62c0dc2-3787-4ea2-8a9c-e73f4dd0ce78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon egyszerű magyarázata van annak, miért keletkezik por egy olyan lakásban is, amelyben nem jár senki, és nincsenek is nyitva az ablakai.","shortLead":"Nagyon egyszerű magyarázata van annak, miért keletkezik por egy olyan lakásban is, amelyben nem jár senki, és nincsenek...","id":"20250106_hogyan-keletkezik-a-por-zart-lakasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a62c0dc2-3787-4ea2-8a9c-e73f4dd0ce78.jpg","index":0,"item":"3e0f2d69-a291-487f-8ae2-1efd3ae5a01f","keywords":null,"link":"/elet/20250106_hogyan-keletkezik-a-por-zart-lakasban","timestamp":"2025. január. 06. 05:50","title":"Miért gyűlik össze a por akkor is, ha minden ablak zárva van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a063aa-0dc2-4816-abdb-3958698454c6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tudják ugyanazt, mint a világ legjobb borászképző egyetemein, ezért jó értelemben vett öntudatot igyekeznek kialakítani szőlész-borász hallgatóikban – mondja Nyitrainé dr. Sárdy Diána, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campusának főigazgatója, aki szerint ők az egyik legnagyobb nyertesei a gödöllői központú MATE létrejöttének.","shortLead":"Tudják ugyanazt, mint a világ legjobb borászképző egyetemein, ezért jó értelemben vett öntudatot igyekeznek kialakítani...","id":"20250105_hvg-diploma-2025-mate-Nyitraine-Sardy-Diana","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59a063aa-0dc2-4816-abdb-3958698454c6.jpg","index":0,"item":"56cd8c8b-0df2-439b-8e68-85bde1cf5050","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-diploma-2025-mate-Nyitraine-Sardy-Diana","timestamp":"2025. január. 05. 08:15","title":"„A hallgató keze az őszi félévben legyen koszos a cefrétől, télen pedig kapjon ínhüvelygyulladást a sok metszéstől”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pest megyében 247 praxis üres, Budapesten 191 rendelőben nincs orvos. Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara volt elnöke jelezte, hogy országszerte 940 orvosi praxis betöltetlen, 114-gyel több, mint tavaly. Eközben a lakosság az egészségügyi kiadásának 25 százalékát saját zsebből fizette, ami jóval több, mint az EU-átlag.","shortLead":"Pest megyében 247 praxis üres, Budapesten 191 rendelőben nincs orvos. Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara volt elnöke...","id":"20250105_Komolyan-aggodhatnak-az-orvosi-ellatas-miatt-a-Budapesten-es-Pest-megyeben-elok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751.jpg","index":0,"item":"fb97fe0a-6e49-49f8-a3f4-9785beff9cfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Komolyan-aggodhatnak-az-orvosi-ellatas-miatt-a-Budapesten-es-Pest-megyeben-elok","timestamp":"2025. január. 05. 14:24","title":"Komolyan aggódhatnak az orvosi ellátás miatt a Budapesten és Pest megyében élők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280bd26b-5d68-4250-9af2-4ae90307affb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Németországban késésekre és járattörlésekre kell felkészülni, és Nagy Britanniában is több repülőteret állítottak, mert a pályákat ellepte a hó, Hollandiában szintén legalább 70 járatot töröltek és többet késve indítottak a zord idő miatt.","shortLead":"Németországban késésekre és járattörlésekre kell felkészülni, és Nagy Britanniában is több repülőteret állítottak, mert...","id":"20250105_Kesesekkel-es-jarattorlesekkel-kuzdenek-nagy-europai-repulotereken-a-ho-es-jeg-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/280bd26b-5d68-4250-9af2-4ae90307affb.jpg","index":0,"item":"8a466472-b799-4e7b-935e-4b3ad74e5a32","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Kesesekkel-es-jarattorlesekkel-kuzdenek-nagy-europai-repulotereken-a-ho-es-jeg-miatt","timestamp":"2025. január. 05. 13:17","title":"Késésekkel és járattörlésekkel küzdenek nagy európai repülőtereken a hó és jég miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a354cb1f-3ca2-4c64-b1ec-e658f7843cd4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"De ha kell, lényegében helyben is tud ugrálni a kocsi. ","shortLead":"De ha kell, lényegében helyben is tud ugrálni a kocsi. ","id":"20250106_szoges-akadaly-BYD-1287-loeros-szupersportkocsija-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a354cb1f-3ca2-4c64-b1ec-e658f7843cd4.jpg","index":0,"item":"3b18ec63-3b88-44b8-979b-eff45c0f0fa3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_szoges-akadaly-BYD-1287-loeros-szupersportkocsija-video","timestamp":"2025. január. 06. 13:59","title":"Képes átugrani egy szöges akadályt is a BYD 1287 lóerős szupersportkocsija – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b2488a-99a0-4f85-984c-05d746c36636","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Robert F. Kennedy megváltoztatná a Coca-Cola összetételét.","shortLead":"Robert F. Kennedy megváltoztatná a Coca-Cola összetételét.","id":"20250105_coca-cola-donald-trump-robert-f-kenned-jr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4b2488a-99a0-4f85-984c-05d746c36636.jpg","index":0,"item":"27e2d166-a9be-475a-8c05-c665b39338fd","keywords":null,"link":"/elet/20250105_coca-cola-donald-trump-robert-f-kenned-jr","timestamp":"2025. január. 05. 21:31","title":"Nekimegy a Coca-Colának Donald Trump oltásellenes leendő minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b9b7b0-0b7c-47f4-9c3b-38f78edb0590","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250105_vodafone-digi-one-daganatos-sejtek-atalakitasa-tej-cukorbetegseg-olcso-szamitogep-asvanyvizek-pfas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87b9b7b0-0b7c-47f4-9c3b-38f78edb0590.jpg","index":0,"item":"5137d34f-f232-4803-8b0d-b0ee18bdb97d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250105_vodafone-digi-one-daganatos-sejtek-atalakitasa-tej-cukorbetegseg-olcso-szamitogep-asvanyvizek-pfas","timestamp":"2025. január. 05. 12:00","title":"Ez történt: Megváltoztak a dolgok, ez vár a Vodafone és a Digi ügyfeleire One név alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]