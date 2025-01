Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0f6d3a55-08b1-4db9-ad90-3ece571c47ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely Veronika Patrícia egy kerületi gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott.","shortLead":"Székely Veronika Patrícia egy kerületi gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott.","id":"20250121_Eltunt-egy-14-eves-lany-a-X-keruletbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f6d3a55-08b1-4db9-ad90-3ece571c47ae.jpg","index":0,"item":"a9f475ff-e95d-4f83-a513-51ddd58ae7b5","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Eltunt-egy-14-eves-lany-a-X-keruletbol","timestamp":"2025. január. 21. 10:14","title":"Eltűnt egy 14 éves lány a X. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d37e0e2-e5ff-4ae9-88b0-bd4ef3fb484f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Olykor előfordul, hogy a pár egyik tagja önismereti munkát folytatva úgy érzi, „szintet lépett”, a lelki fejlődést tekintve messze jár társától.","shortLead":"Olykor előfordul, hogy a pár egyik tagja önismereti munkát folytatva úgy érzi, „szintet lépett”, a lelki fejlődést...","id":"20250121_Mi-a-megoldas-ha-az-egyikunk-elfejlodik-a-masik-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d37e0e2-e5ff-4ae9-88b0-bd4ef3fb484f.jpg","index":0,"item":"7c066aac-adad-4c5f-9c55-b36871e98f54","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250121_Mi-a-megoldas-ha-az-egyikunk-elfejlodik-a-masik-mellett","timestamp":"2025. január. 21. 12:41","title":"Mi a megoldás, ha az egyikünk elfejlődik a másik mellett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27464658-0bbe-4f1f-a200-7093a5bb010e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A toplista élén német modellek, ráadásul tisztán elektromos hajtású kocsik találhatók.","shortLead":"A toplista élén német modellek, ráadásul tisztán elektromos hajtású kocsik találhatók.","id":"20250122_toplista-ezek-most-a-legjobb-es-legrosszabb-uj-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27464658-0bbe-4f1f-a200-7093a5bb010e.jpg","index":0,"item":"a2d0b121-146c-434f-aca9-deab627061fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_toplista-ezek-most-a-legjobb-es-legrosszabb-uj-autok","timestamp":"2025. január. 22. 06:41","title":"Toplista: ezek most a legjobb és legrosszabb új autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46d2652-5287-40e9-b013-422d23ef462d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kanadai és amerikai kutatók szerint elképzelhető, hogy egy idegen, a Jupiternél nyolcszor nehezebb objektum – valószínűleg egy bolygó – haladhatott át a Naprendszeren, megváltoztatva a bolygók keringési pályáját.","shortLead":"Kanadai és amerikai kutatók szerint elképzelhető, hogy egy idegen, a Jupiternél nyolcszor nehezebb objektum –...","id":"20250121_naprendszer-kialakulasa-bolygok-keringese-bolygok-palyaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e46d2652-5287-40e9-b013-422d23ef462d.jpg","index":0,"item":"4d424f0e-8053-41d0-94e9-8e9269e12d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_naprendszer-kialakulasa-bolygok-keringese-bolygok-palyaja","timestamp":"2025. január. 21. 20:03","title":"Van egy elég vad feltételezés arról, hogyan alakulhatott ki a Naprendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f46621-52d8-4f7b-b2c5-f59d6149bc04","c_author":"TMF Group","category":"brandcontent","description":"Egy másik országban vállalkozni mindig kihívásokkal jár, különösen, ha az adminisztratív és jogi megfelelőség bonyolult előírásai között kell navigálni. 