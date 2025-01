Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5223c708-f8f8-4957-a89e-5bec7569388c","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Kilépteti az USA-t a Párizsi Megállapodásból Donald Trump. Ez a második alkalom, hogy így tesz, de most várhatóan sokkal inkább az elevenébe vág. A lépésnek szerteágazó hatásai lehetnek, gyengülhetnek a klímaváltozás legsúlyosabb hatásainak elkerülését célzó erőfeszítések, és az USA biztosan elveszti a befolyását erre. Trump viszont gazdaságilag is lábon lőheti országát azzal, hogy átengedi a terepet a versenytársaknak a tiszta technológiákban, még úgy is, hogy Amerika fele nem megy vele. A lépés várható hatásait Ürge-Vorsatz Diána, az IPCC alelnöke segített mérlegelni.","shortLead":"Kilépteti az USA-t a Párizsi Megállapodásból Donald Trump. Ez a második alkalom, hogy így tesz, de most várhatóan...","id":"20250130_donald-trump-a-klimavaltozas-ellen-parizsi-egyezmeny-klimavedelem-kibocsatas-csokkentes-fosszilis-energia-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5223c708-f8f8-4957-a89e-5bec7569388c.jpg","index":0,"item":"61e370ad-0f3c-47e4-980a-95bf78129dc1","keywords":null,"link":"/360/20250130_donald-trump-a-klimavaltozas-ellen-parizsi-egyezmeny-klimavedelem-kibocsatas-csokkentes-fosszilis-energia-usa","timestamp":"2025. január. 30. 15:45","title":"Trump nem tudja feltámasztani a múltat, az USA gazdaságát viszont lábon lőheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e7e663-0400-4e05-9495-8c84ffb20dfa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nyugati pályaudvartól zöld folyosó futna a Ligetig, a cirkuszművészeti központ a Nagycirkusz mellé kerülne, az állatkert a mögötte lévő vasúti területen terjeszkedhetne.","shortLead":"A Nyugati pályaudvartól zöld folyosó futna a Ligetig, a cirkuszművészeti központ a Nagycirkusz mellé kerülne...","id":"20250131_Bohockodas-a-Varosligetben-a-kormany-a-sineket-is-arrebb-rakatna-egy-kis-teruletert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67e7e663-0400-4e05-9495-8c84ffb20dfa.jpg","index":0,"item":"aad57433-8057-40d7-8240-47b19fa37697","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_Bohockodas-a-Varosligetben-a-kormany-a-sineket-is-arrebb-rakatna-egy-kis-teruletert","timestamp":"2025. január. 31. 07:44","title":"Bohóckodás a Városligetben: a kormány a síneket is arrébb rakatná egy kis területért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megvannak a szükséges engedélyek, hamarosan indulhatnak a Nemzetközi Űrállomásra.","shortLead":"Megvannak a szükséges engedélyek, hamarosan indulhatnak a Nemzetközi Űrállomásra.","id":"20250130_kapu-tibor-iss-urutazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f.jpg","index":0,"item":"ce7e68f3-9880-4227-a965-28274956eddb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_kapu-tibor-iss-urutazas","timestamp":"2025. január. 30. 08:26","title":"Tavasszal indulhat az űrbe Kapu Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674bb48c-7639-461f-bc4f-7933fc0c8204","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A közel 700 Nm-es csúcsnyomatékú új dízel BMW X3 átlagfogyasztása nem éri el a 7 litert.","shortLead":"A közel 700 Nm-es csúcsnyomatékú új dízel BMW X3 átlagfogyasztása nem éri el a 7 litert.","id":"20250131_dehogy-halott-a-dizel-6-hengeres-uj-gazolajos-motor-bmw-x3-40d-xdrive","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/674bb48c-7639-461f-bc4f-7933fc0c8204.jpg","index":0,"item":"25a0bc62-94ad-49e8-a1dd-8fafc8a5fbd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_dehogy-halott-a-dizel-6-hengeres-uj-gazolajos-motor-bmw-x3-40d-xdrive","timestamp":"2025. január. 31. 06:41","title":"Dehogy halott a dízel: 6 hengeres új gázolajos motor a BMW X3-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszások kivonultak a Fővárosi Közgyűlés szerdai üléséről, majd amikor visszatértek, nem szavaztak. Emiatt viszont egy sor javaslat bukott meg. Magyar kommentben sunnyogással vádolta meg a kutyapártos képviselőket. ","shortLead":"A tiszások kivonultak a Fővárosi Közgyűlés szerdai üléséről, majd amikor visszatértek, nem szavaztak. Emiatt viszont...","id":"20250130_magyar-peter-mkkp-budapest-fovarosi-kozgyules-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97.jpg","index":0,"item":"5a2ae413-ad8b-4b1e-b749-3313a2028c94","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_magyar-peter-mkkp-budapest-fovarosi-kozgyules-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 07:34","title":"Összekapott a Kutyapárt Magyar Péterrel: „Az nem felelős városvezetés, ha bárki megakasztja Budapest működését”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök szerint a legveszélyesebb illegális bevándorlókat tartanák ott fogva.","shortLead":"Az elnök szerint a legveszélyesebb illegális bevándorlókat tartanák ott fogva.","id":"20250130_illegalis-bevandorlok-migranstabor-guantanamo-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe.jpg","index":0,"item":"d184d361-b727-4043-a14f-caa6ab8afc7b","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_illegalis-bevandorlok-migranstabor-guantanamo-donald-trump","timestamp":"2025. január. 30. 06:04","title":"Harmincezer fős migránstábort építtet Trump Guantánamón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3a6d10-2ff7-417e-a2dd-9af337befb5d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A szervezet a struktúráját is megújította, a cél, hogy a szövetség hatékonyabban reagáljon a digitális kereskedelem előtt álló kihívásokra és erősítse a hazai céget exportképességét.","shortLead":"A szervezet a struktúráját is megújította, a cél, hogy a szövetség hatékonyabban reagáljon a digitális kereskedelem...","id":"20250130_A-Google-es-a-PwC-vezetoi-kerultek-a-Digitalis-Kereskedelmi-Szovetseg-elere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea3a6d10-2ff7-417e-a2dd-9af337befb5d.jpg","index":0,"item":"43651f08-34c2-4c88-a1ce-11959850ca04","keywords":null,"link":"/kkv/20250130_A-Google-es-a-PwC-vezetoi-kerultek-a-Digitalis-Kereskedelmi-Szovetseg-elere","timestamp":"2025. január. 30. 08:04","title":"A Google és a PwC vezetői kerültek a Digitális Kereskedelmi Szövetség élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0a74e2-434f-4637-bbca-6d7e21234a9c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Videóval, hölgyeim és uraim. ","shortLead":"Videóval, hölgyeim és uraim. ","id":"20250130_Kis-hijan-lenyelte-egy-hal-a-22-eves-orosz-sello-fejet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f0a74e2-434f-4637-bbca-6d7e21234a9c.jpg","index":0,"item":"1d934c4f-7034-4d84-921d-0169d6c27847","keywords":null,"link":"/elet/20250130_Kis-hijan-lenyelte-egy-hal-a-22-eves-orosz-sello-fejet","timestamp":"2025. január. 30. 17:32","title":"Kis híján lenyelte egy hal a 22 éves orosz sellőlány fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]