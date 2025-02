Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bcc1a6eb-129f-4442-8eee-9ffdacdbbfbc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az öt nyelven beszélő svájci ügyvéd jó kapcsolatokat ápolt azzal az azóta eltűnt brit akadémikussal, akit Donald Trump és Oroszország összekötőjeként emlegettek.","shortLead":"Az öt nyelven beszélő svájci ügyvéd jó kapcsolatokat ápolt azzal az azóta eltűnt brit akadémikussal, akit Donald Trump...","id":"20250131_hvg-Claus-Stephan-Roh-Inchdrewer-baroja-uzletviteli-tanacsadas-Budapesten-orosz-kapcsolatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcc1a6eb-129f-4442-8eee-9ffdacdbbfbc.jpg","index":0,"item":"9c1fd936-2987-4b5a-a71d-3313907cd251","keywords":null,"link":"/360/20250131_hvg-Claus-Stephan-Roh-Inchdrewer-baroja-uzletviteli-tanacsadas-Budapesten-orosz-kapcsolatok","timestamp":"2025. január. 31. 12:15","title":"Ha a skóciai Inchdrewer bárójától kérne üzletviteli tanácsot, immár Budapesten is megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71001c5b-f271-4ea3-8ca5-b54edaddecba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csere helyszíne Hán Júnisz volt, ahol palesztinok tömege várta a túszokat.","shortLead":"A csere helyszíne Hán Júnisz volt, ahol palesztinok tömege várta a túszokat.","id":"20250130_izrael-tuszok-szabadulas-halasztas-palesztin-tomeg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71001c5b-f271-4ea3-8ca5-b54edaddecba.jpg","index":0,"item":"77fa3398-163d-4d4b-9080-65f699a25479","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_izrael-tuszok-szabadulas-halasztas-palesztin-tomeg","timestamp":"2025. január. 30. 16:13","title":"A túszok átadása körüli káosz miatt leállította a fogolycserét Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9199daa6-91e1-468c-afe1-81ed3048388e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A 21 éves modellnek nem lehetett jó napja: kifogyott a repülőgépből az üzemanyag, ezért kényszerleszállást kellett végrehajtaniuk, és miután a rendőrök átvizsgálták a gépet, 359 kilogramm kokaint találtak.","shortLead":"A 21 éves modellnek nem lehetett jó napja: kifogyott a repülőgépből az üzemanyag, ezért kényszerleszállást kellett...","id":"20250130_Kenyszerleszallas-utan-57-milliard-forint-erteku-kokainnal-bukott-le-a-boliviai-szepsegkiralyno","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9199daa6-91e1-468c-afe1-81ed3048388e.jpg","index":0,"item":"ebccbd6d-6094-49af-99a0-5f33f1b47ffa","keywords":null,"link":"/elet/20250130_Kenyszerleszallas-utan-57-milliard-forint-erteku-kokainnal-bukott-le-a-boliviai-szepsegkiralyno","timestamp":"2025. január. 30. 20:16","title":"Kényszerleszállás után 5,7 milliárd forint értékű kokainnal bukott le a bolíviai szépségkirálynő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a147342-0efa-47df-ae93-5ec632d6be6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“A járványon szó szerint százmilliárdokat kereső korrupt állampárt propagandája próbálja ezeknek a honfitársainknak az emlékét is megsemmisíteni” – írja a képviselő.","shortLead":"“A járványon szó szerint százmilliárdokat kereső korrupt állampárt propagandája próbálja ezeknek...","id":"20250201_Hadhazy-Akos-emlekmuvet-allittatna-a-Covid-aldozatoknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a147342-0efa-47df-ae93-5ec632d6be6b.jpg","index":0,"item":"f99079ec-f77a-4a19-9134-40811ec88f69","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_Hadhazy-Akos-emlekmuvet-allittatna-a-Covid-aldozatoknak","timestamp":"2025. február. 01. 15:08","title":"Hadházy Ákos emlékművet állíttatna a Covid-áldozatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a21767-9678-4326-9860-20e2cf9e2b46","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha megfelelően áthangoljuk a tudatunkat, újfajta létformát alakíthatunk ki, amellyel akár krónikus egészséget is kialakíthatunk – állítja egy amerikai pszichológiaprofesszor. Mit jelent a test-elme egysége? Milyen hatása lehet a szervezetünkre a tudatos jelenlét? És miért lett vékonyabb a szobalányok dereka a felmosástól?","shortLead":"Ha megfelelően áthangoljuk a tudatunkat, újfajta létformát alakíthatunk ki, amellyel akár krónikus egészséget is...","id":"20250131_Fiatalodhatunk-gyogyulhatunk-vagy-epp-sportolhatunk-is-fejben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60a21767-9678-4326-9860-20e2cf9e2b46.jpg","index":0,"item":"42ba9b99-881b-40af-93b3-829628f63984","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250131_Fiatalodhatunk-gyogyulhatunk-vagy-epp-sportolhatunk-is-fejben","timestamp":"2025. január. 31. 08:40","title":"Fiatalodhatunk, gyógyulhatunk vagy épp sportolhatunk is fejben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5762d47-8cbe-4d15-a0de-b94225cfadbd","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Kínában továbbra is hasít, Németországban továbbra is bukdácsol a tisztán elektromos autók piaca.","shortLead":"Kínában továbbra is hasít, Németországban továbbra is bukdácsol a tisztán elektromos autók piaca.","id":"20250131_tesla-byd-e-elektromos-villany-auto-pwc-kina-nemetorszag-hibrid-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5762d47-8cbe-4d15-a0de-b94225cfadbd.jpg","index":0,"item":"0a2c41bb-f0ad-46f0-a979-424d7aad503d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_tesla-byd-e-elektromos-villany-auto-pwc-kina-nemetorszag-hibrid-ebx","timestamp":"2025. január. 31. 07:04","title":"Új világrekord született: több mint 10 millió e-autót adtak el 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f9519e-b6df-41a3-b5da-3f5aaaec98c2","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Csökkenhetnek a fuvarköltségek a Vörös-tengeren a gázai tűzszünettel, de a vízi útvonalat fenyegető és ellenőrző jemeni hutik már eddig is nagy kárt okoztak a világgazdaságnak, a folytatás egyelőre bizonytalan.","shortLead":"Csökkenhetnek a fuvarköltségek a Vörös-tengeren a gázai tűzszünettel, de a vízi útvonalat fenyegető és ellenőrző jemeni...","id":"20250201_hvg-huti-biznisz-voros-tenger-szuezi-csatorna-hajozas-szallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f9519e-b6df-41a3-b5da-3f5aaaec98c2.jpg","index":0,"item":"29f764e4-6427-4735-8c19-ead790332675","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-huti-biznisz-voros-tenger-szuezi-csatorna-hajozas-szallitas","timestamp":"2025. február. 01. 08:32","title":"Elég kárt okoztak már, most visszavonultak a huti lázadók, de meddig tart a nyugalom a Szuezi-csatornán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint a sokszínűség, az egyenjogúság és az elfogadás programja, amelyet a Szövetségi Légügyi Hatóságnál is bevezettek azt is jelenti, hogy „a toborzás súlyos értelmi és pszichológiai fogyatékossággal rendelkező személyekre összpontosít”.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint a sokszínűség, az egyenjogúság és az elfogadás programja, amelyet a Szövetségi Légügyi...","id":"20250130_Trump-a-helikopter-pilotajat-es-a-repulesiranyitokat-hibaztatja-a-repulogep-szerencsetlenseg-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"4b96c643-2e01-42ba-85ef-248c0ecfbe23","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_Trump-a-helikopter-pilotajat-es-a-repulesiranyitokat-hibaztatja-a-repulogep-szerencsetlenseg-miatt","timestamp":"2025. január. 30. 22:09","title":"Trump a helikopter pilótáját és a repülésirányítókat hibáztatja a repülőgép-szerencsétlenség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]