[{"available":true,"c_guid":"379e7b0a-6a71-4c99-aaff-e9daf7d27167","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Arról csak választások útján dönthetnek az állampolgárok – jelentette ki Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök szombaton a dél-szerbiai Aleksandrovacon.","shortLead":"Arról csak választások útján dönthetnek az állampolgárok – jelentette ki Aleksandar Vucic szerb köztársasági...","id":"20250201_Uzent-Vucic-a-tuntetoknek-Szerbia-sorsarol-nem-az-utcan-dontenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/379e7b0a-6a71-4c99-aaff-e9daf7d27167.jpg","index":0,"item":"780dd798-f8e5-418d-8f98-301c0be95985","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Uzent-Vucic-a-tuntetoknek-Szerbia-sorsarol-nem-az-utcan-dontenek","timestamp":"2025. február. 01. 16:58","title":"Üzent Vucic a tüntetőknek: Szerbia sorsáról nem az utcán döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Még a megelőző évek mércéjével mérve is zűrzavaros, egyszersmind tragikus volt 2024 a fegyveres konfliktusok szempontjából.","shortLead":"Még a megelőző évek mércéjével mérve is zűrzavaros, egyszersmind tragikus volt 2024 a fegyveres konfliktusok...","id":"20250201_hvg-tenytar-konfliktuszonak-avilagban-haboruk-eve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f.jpg","index":0,"item":"bcb936a0-64a8-4d61-b110-e9b3d4aafdf7","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-tenytar-konfliktuszonak-avilagban-haboruk-eve","timestamp":"2025. február. 01. 15:45","title":"A második világháború óta nem volt ennyi és ilyen súlyos fegyveres konfliktus a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599b5200-ea8d-4151-a6ed-6c4f5c62e896","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Julie Stewart-Binks időközben már bírósághoz is fordult.","shortLead":"Julie Stewart-Binks időközben már bírósághoz is fordult.","id":"20250201_fox-news-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/599b5200-ea8d-4151-a6ed-6c4f5c62e896.jpg","index":0,"item":"66bdb1f2-65c4-427f-8d74-2ef7138949b8","keywords":null,"link":"/elet/20250201_fox-news-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. február. 01. 13:46","title":"Szexuális zaklatással vádolja a médiaóriás egyik főnökét a Fox Sports volt műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennyi még nem volt, még az új módszertan 2018-as bevezetése óta sem.","shortLead":"Ennyi még nem volt, még az új módszertan 2018-as bevezetése óta sem.","id":"20250201_mav-keses-eves-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4.jpg","index":0,"item":"3699f045-a11c-4331-9239-55802edfe65b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_mav-keses-eves-riport","timestamp":"2025. február. 01. 11:09","title":"Hét év késést hozott össze a MÁV tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12466f29-097a-40fd-a64d-0456066f0a92","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japán gyártó aktuális kínálatának legizgalmasabb modelljét alaposan kiszélesítették és leültették.","shortLead":"A japán gyártó aktuális kínálatának legizgalmasabb modelljét alaposan kiszélesítették és leültették.","id":"20250203_felelmetes-kis-meregzsak-lett-a-toyota-gr-yarisbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12466f29-097a-40fd-a64d-0456066f0a92.jpg","index":0,"item":"00c00106-0a1e-4276-b3a4-ceccdfdaad62","keywords":null,"link":"/cegauto/20250203_felelmetes-kis-meregzsak-lett-a-toyota-gr-yarisbol","timestamp":"2025. február. 03. 08:41","title":"Félelmetes kis méregzsák lett a Toyota GR Yarisból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Nem, nincs a befektetést hetek alatt megtízszerező módszer, és titkos adóvisszatérítés sem: sorra lepik el a Facebookot az átverések.","shortLead":"Nem, nincs a befektetést hetek alatt megtízszerező módszer, és titkos adóvisszatérítés sem: sorra lepik el a Facebookot...","id":"20250203_meta-facebook-csalasok-atveres-hamis-interjuk-sebestyen-balazs-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0.jpg","index":0,"item":"e873d6b6-3997-417e-ba19-e55a22928e0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_meta-facebook-csalasok-atveres-hamis-interjuk-sebestyen-balazs-karacsony-gergely","timestamp":"2025. február. 03. 08:03","title":"„Karácsony Gergely ezek után rács mögé kerülhet” – veszélyes átverések lepték el a Facebookot, Sebestyén Balázs nevével is visszaélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök üzent az Iszlám Államnak és mindazoknak, akik megtámadnák az amerikaiakat: „MEGTALÁLUNK, ÉS MEGÖLÜNK!”","shortLead":"Az amerikai elnök üzent az Iszlám Államnak és mindazoknak, akik megtámadnák az amerikaiakat: „MEGTALÁLUNK, ÉS MEGÖLÜNK!”","id":"20250201_Trump-legicsapasokkal-megolette-az-Iszlam-Allam-egyik-vezetojet-Szomaliaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"511043ea-6e8b-49b3-a393-3d4aaa7dd107","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Trump-legicsapasokkal-megolette-az-Iszlam-Allam-egyik-vezetojet-Szomaliaban","timestamp":"2025. február. 01. 21:15","title":"Trump légicsapásokkal megölette az Iszlám Állam egyik vezetőjét Szomáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1c59ff-6c99-45e0-9119-2433a25a6967","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német fővárosban elérhette a 250 ezer főt is az a tömeg, amely a CDU és a szélsőjobboldali AfD együttműködése ellen tiltakozott. ","shortLead":"A német fővárosban elérhette a 250 ezer főt is az a tömeg, amely a CDU és a szélsőjobboldali AfD együttműködése ellen...","id":"20250202_Tobb-szazezren-tuntettek-Berlinben-a-CDU-es-az-AfD-egyuttmukodese-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff1c59ff-6c99-45e0-9119-2433a25a6967.jpg","index":0,"item":"35c81680-3899-4c81-ad42-101d527a040d","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Tobb-szazezren-tuntettek-Berlinben-a-CDU-es-az-AfD-egyuttmukodese-ellen","timestamp":"2025. február. 02. 21:55","title":"Több százezren tüntettek Berlinben a CDU és az AfD együttműködése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]