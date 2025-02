Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"349e1542-5691-4875-bf36-0e9a46fd6b10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író, újságíró 77 éves volt.","shortLead":"Az író, újságíró 77 éves volt.","id":"20250203_Meghalt-Rege-Sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/349e1542-5691-4875-bf36-0e9a46fd6b10.jpg","index":0,"item":"1270f648-c859-49e8-a365-93a857d69a60","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_Meghalt-Rege-Sandor","timestamp":"2025. február. 03. 08:19","title":"Meghalt Rege Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminisztérium és a Fehér Ház illetékesei közölték ukrán kollégáikkal, hogy a választások kulcsfontosságúak a nemzetközi és a demokratikus normák betartása szempontjából. 