[{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Kanada és Mexikó kénytelen visszavágni. Egyetlen vezető sem látszódhat gyengének, amikor Amerika fenyegeti. És stratégiailag feltehetőleg az a helyes, ha nem hagyják annyiban – írja a Financial Times vezető külpolitikai újságírója.","shortLead":"Kanada és Mexikó kénytelen visszavágni. Egyetlen vezető sem látszódhat gyengének, amikor Amerika fenyegeti. És...","id":"20250204_Gideon-Rachman-financial-times-szemle-trump-vamhaboru-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"453bdba8-207b-4c5d-865d-2537c58825f9","keywords":null,"link":"/360/20250204_Gideon-Rachman-financial-times-szemle-trump-vamhaboru-kina","timestamp":"2025. február. 04. 15:30","title":"Gideon Rachman: Trump egy Amerika-ellenes szövetség magjait hinti el az előbb lövünk, utána kérdezünk politikával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab57d08-1cd7-4a9c-a2c0-51581cab4f25","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az MCC műhelyvezetője, Sebestyén Géza bármilyen számsorból képes ugyanazt a következtetést levonni.","shortLead":"Az MCC műhelyvezetője, Sebestyén Géza bármilyen számsorból képes ugyanazt a következtetést levonni.","id":"20250204_mcc-szegenyseg-tojas-ksh-sebestyen-geza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ab57d08-1cd7-4a9c-a2c0-51581cab4f25.jpg","index":0,"item":"e2ef7b5a-ab1f-4069-8a4a-f38b5f269c94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_mcc-szegenyseg-tojas-ksh-sebestyen-geza","timestamp":"2025. február. 04. 15:40","title":"A tévék és telefonok után most a tojásfogyasztásból vezette le az MCC-s elemző, hogy megszűnt Magyarországon a szegénység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Omlik az AfD elé emelt tűzfal. Az EU töri a fejét, mit lépjen, ha Trump ellene is elindítja a vámháborút. A New York Timesban üzen az amerikai elnöknek a lengyel külügyminiszter. Évtizedekig tartott, amíg az USA kiépítette puha hatalmát a világban, Trump most hetek alatt lerombolja. Témák a világsajtóból.","shortLead":"Omlik az AfD elé emelt tűzfal. Az EU töri a fejét, mit lépjen, ha Trump ellene is elindítja a vámháborút. A New York...","id":"20250204_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"d6b3202c-7f75-4bd7-b494-6b372d93d126","keywords":null,"link":"/360/20250204_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 04. 10:30","title":"Musk és Orbán segíti a német szélsőjobbot kitörni a karanténból – az AfD elé emelt tűzfal omlását figyeli a világsajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809a82c9-06a8-4184-8663-62cb7e66a223","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, tovább késik az orosz bolthálózat első hazai egysége.","shortLead":"Úgy tűnik, tovább késik az orosz bolthálózat első hazai egysége.","id":"20250205_Toroltek-a-nyilvantartasbol-a-nyiregyhazi-Mere-uzletet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/809a82c9-06a8-4184-8663-62cb7e66a223.jpg","index":0,"item":"a71fdf53-e6bb-47f5-a6fd-b86ef3171823","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Toroltek-a-nyilvantartasbol-a-nyiregyhazi-Mere-uzletet","timestamp":"2025. február. 05. 14:20","title":"Törölték a nyilvántartásból az orosz Mere boltlánc nyíregyházi üzletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac40824-2eee-4657-aa50-918918d23714","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyes helyiségekben rágcsálóürüléket is találtak a Nébih ellenőrei.","shortLead":"Egyes helyiségekben rágcsálóürüléket is találtak a Nébih ellenőrei.","id":"20250204_nebih-husuzem-bezaras-turkeve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ac40824-2eee-4657-aa50-918918d23714.jpg","index":0,"item":"6168390a-7076-44e5-8b4c-121bd88209a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_nebih-husuzem-bezaras-turkeve","timestamp":"2025. február. 04. 09:59","title":"Penészes csülök, rothadó hús, rágcsálóürülék és a titkos szoba, ami minden ellenőrt meglepett: undorító húsüzemre bukkant a Nébih – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab643ae-8d00-4f1f-a791-d2a2bb3560db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az indiai, Hong Kong-i, vietnámi és Seychelle-szigeteki fedő cégeknek értékesített hajók jóval magasabb áron keltek el, mintha máshol értékesítették volna őket.","shortLead":"Az indiai, Hong Kong-i, vietnámi és Seychelle-szigeteki fedő cégeknek értékesített hajók jóval magasabb áron keltek el...","id":"20250204_Jol-jartak-azok-akik-az-oreg-tankereiket-az-orosz-arnyekflottaba-adtak-el-arnyekflotta-oroszorszag-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cab643ae-8d00-4f1f-a791-d2a2bb3560db.jpg","index":0,"item":"f927d27c-7281-4036-9b1c-a67b3021e3b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_Jol-jartak-azok-akik-az-oreg-tankereiket-az-orosz-arnyekflottaba-adtak-el-arnyekflotta-oroszorszag-szankciok","timestamp":"2025. február. 04. 17:43","title":"Uniós üzletemberek keresnek eurómilliárdokat azzal, hogy eladják az öreg tankereiket az orosz árnyékflottába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a7087b-0d27-4d39-acf9-02159a8a6933","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma jelent meg a nyolcadik – és egyben utolsó – Budapesten forgatott videó az evős tartalmairól ismert influenszer, Tzuyang YouTube-csatornáján. Ebben a cikkben összegyűjtöttük, hogy hol járt, illetve mit evett az elmúlt két hétben a Budapestet felfaló influenszer.","shortLead":"Ma jelent meg a nyolcadik – és egyben utolsó – Budapesten forgatott videó az evős tartalmairól ismert influenszer...","id":"20250203_Ket-kilonyi-rantotthus-es-harom-kilonyi-steak-utan-langosozassal-zarta-budapesti-korutjat-Tzuyang-a-zabalo-influenszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74a7087b-0d27-4d39-acf9-02159a8a6933.jpg","index":0,"item":"a73b17c5-a678-4ec1-acf8-45690024fcb4","keywords":null,"link":"/elet/20250203_Ket-kilonyi-rantotthus-es-harom-kilonyi-steak-utan-langosozassal-zarta-budapesti-korutjat-Tzuyang-a-zabalo-influenszer","timestamp":"2025. február. 04. 14:02","title":"Hat lángossal zárta budapesti körútját a koreai influenszer, Tzuyang – összegyűjtöttük a Nagy Zabálás minden részletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d1c497-f3f9-419c-ac53-5534bbd1547a","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250205_Marabu-Feknyuz-Egyeztettem-Miszter-Trumppal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86d1c497-f3f9-419c-ac53-5534bbd1547a.jpg","index":0,"item":"c6616378-d011-48b0-b2e6-e2841a14eb14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Marabu-Feknyuz-Egyeztettem-Miszter-Trumppal","timestamp":"2025. február. 05. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Egyeztettem Miszter Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]