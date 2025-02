Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg a minimum 16 órás szolgálathoz mindössze két darab szendvics jár a mentősöknek. ","shortLead":"Jelenleg a minimum 16 órás szolgálathoz mindössze két darab szendvics jár a mentősöknek. ","id":"20250212_lakossag-segitseget-keri-a-MOMSZ-mentosok-Budapest-korhaz-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1.jpg","index":0,"item":"316b5be9-72c1-491c-9ddc-a199268d76df","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_lakossag-segitseget-keri-a-MOMSZ-mentosok-Budapest-korhaz-egeszsegugy","timestamp":"2025. február. 12. 20:10","title":"A lakosság segítségét kérik a mentődolgozók, hogy a Budapestre rendelt mentősök kaphassanak meleg ételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b898fe9-f3b0-4b8c-a358-7e991a90144a","c_author":"Básthy Ágnes","category":"360","description":"Egymásba oldódva – Endokrin rezsimek címmel különleges kiállítás látható március 2-ig a Trafó Galériában. Az egymástól látszólag távol eső területeket összekapcsoló tárlat művészeti alkotásokon keresztül vizsgálja a hormonok életünkre gyakorolt hatását. A nem mindennapi vállalkozást szociológia-elméleti nézőpontból elemzi az alábbi írás.","shortLead":"Egymásba oldódva – Endokrin rezsimek címmel különleges kiállítás látható március 2-ig a Trafó Galériában. Az egymástól...","id":"20250212_A-mu-Poszthumanizmus-mint-posztpolitika-kepzomuveszeti-kiallitas-a-hormonokrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b898fe9-f3b0-4b8c-a358-7e991a90144a.jpg","index":0,"item":"1fd96bdd-18d1-4411-a3c4-f041f119d25e","keywords":null,"link":"/360/20250212_A-mu-Poszthumanizmus-mint-posztpolitika-kepzomuveszeti-kiallitas-a-hormonokrol","timestamp":"2025. február. 12. 15:35","title":"Poszthumanizmus mint posztpolitika – képzőművészeti kiállítás a hormonokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb652f66-90f7-411b-9c80-57e490e20746","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Pont egy éve tűnt fel a Partizán műsorában Varga Judit volt igazságügyi miniszter és volt fideszes EP-listavezető exférje, Magyar Péter. Magyar elég látványosan, egy Facebook poszttal, majd a Gulyás Mártonnak adott interjújával csekkolt ki a NER-ből. Egy évvel később a Fideszen kívüli világ vezető politikusaként tért vissza, ismét interjút adni.","shortLead":"Pont egy éve tűnt fel a Partizán műsorában Varga Judit volt igazságügyi miniszter és volt fideszes EP-listavezető...","id":"20250211_magyar-peter-partizan-eloben-tisza-fidesz-orban-viktor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb652f66-90f7-411b-9c80-57e490e20746.jpg","index":0,"item":"2528cedd-d5b8-4287-ab6d-5b4255169bfb","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_magyar-peter-partizan-eloben-tisza-fidesz-orban-viktor-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 17:57","title":"Most felcsúti maharadzsánk van Magyar Péter szerint, de ő nem Fidesz 2-t, és nem Orbán Viktor light-ot szeretne Magyarországon - ez volt a Partizán-interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0703c8a-ab63-46ec-8cf9-26355a2d790f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kötelező minimum 50 százalék helyett legfeljebb az alapanyag harmada készült teljes kiőrlésű lisztből négy, teljes kiőrlésűként hirdetett péksüteménynél – írta a GVH.","shortLead":"A kötelező minimum 50 százalék helyett legfeljebb az alapanyag harmada készült teljes kiőrlésű lisztből négy, teljes...","id":"20250213_finomliszt-teljes-kiorlesu-peksutemeny-buntetes-GVH-Lidl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0703c8a-ab63-46ec-8cf9-26355a2d790f.jpg","index":0,"item":"25518cc9-e694-4af9-b367-8cff29b97667","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_finomliszt-teljes-kiorlesu-peksutemeny-buntetes-GVH-Lidl","timestamp":"2025. február. 13. 10:37","title":"Nem teljes kiőrlésű lisztből készült péksüteményeket is teljes kiőrlésűként adtak el, megbüntette a GVH a Lidlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f91707-bd03-4d23-b70d-50d2d459791d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2022-ben családon belüli erőszak miatt fordult a japán követséghez, de ők a magyar rendőrséghez irányították, akik nem tettek semmit az ügyben.","shortLead":"2022-ben családon belüli erőszak miatt fordult a japán követséghez, de ők a magyar rendőrséghez irányították, akik nem...","id":"20250213_japan-kulugyminiszter-megolt-no","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39f91707-bd03-4d23-b70d-50d2d459791d.jpg","index":0,"item":"16861bd8-f3bf-4b7e-af54-e8a821246dd2","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_japan-kulugyminiszter-megolt-no","timestamp":"2025. február. 13. 13:53","title":"Elismerte a japán külügyminiszter, hogy a Budapesten meggyilkolt nő hiába kért a nagykövetségtől segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084c0198-e6c4-4de0-a1ac-47d45e657962","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokunknak ismerős a menetrend: elalvás előtt még görgetjük közösségi oldalakat, válaszolunk az üzenetekre, belenézünk egy-két videóba, majd amikor érezzük, hogy kezd leragadni a szemünk, magunk mellé tesszük a telefont, és már alszunk is. Ártalmatlan esti rituálénak tűnik, mégis több káros hatása lehet.","shortLead":"Sokunknak ismerős a menetrend: elalvás előtt még görgetjük közösségi oldalakat, válaszolunk az üzenetekre, belenézünk...","id":"20250213_veszelyes-telefon-alvas-sugarzas-rak-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/084c0198-e6c4-4de0-a1ac-47d45e657962.jpg","index":0,"item":"60611b48-783d-4cce-9be1-c5450630d4e5","keywords":null,"link":"/elet/20250213_veszelyes-telefon-alvas-sugarzas-rak-mobil","timestamp":"2025. február. 13. 06:45","title":"Tényleg veszélyes a telefonunk mellett elaludni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86452295-2c6a-4352-83e9-04d6eeb0a7f8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"5 milliárd dollárt vonna be a vállalat a részvénykibocsátással.","shortLead":"5 milliárd dollárt vonna be a vállalat a részvénykibocsátással.","id":"20250212_catl-hongkong-tozsde-debrecen-gyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86452295-2c6a-4352-83e9-04d6eeb0a7f8.jpg","index":0,"item":"8238892b-29ac-4dbc-8cab-7c24e6104dbe","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_catl-hongkong-tozsde-debrecen-gyar","timestamp":"2025. február. 12. 10:20","title":"Hongkongi tőzsdére menne a CATL, hogy finanszírozza a debreceni gyár építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szenzitív anyagokhoz az egykori autóversenyző volt testőre jutott hozzá, majd átadta egy másik férfinak. Az azzal fenyegette meg Schumacher családját, hogy ha nem fizetnek, feltölti az anyagokat a dark webre.","shortLead":"A szenzitív anyagokhoz az egykori autóversenyző volt testőre jutott hozzá, majd átadta egy másik férfinak. Az azzal...","id":"20250213_michael-schumacher-f1-sibaleset-fotok-orvosi-iratok-zsarolas-rendorseg-birosag-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3.jpg","index":0,"item":"dc2574cb-d430-4530-a40a-b5ae617836e4","keywords":null,"link":"/sport/20250213_michael-schumacher-f1-sibaleset-fotok-orvosi-iratok-zsarolas-rendorseg-birosag-itelet","timestamp":"2025. február. 13. 13:26","title":"Elítéltek három férfit, akik fotókkal, orvosi dokumentumokkal zsarolták Michael Schumacher családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]