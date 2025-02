Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f706d5dc-dcd5-44c2-8d91-c6366d430420","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ATV azonban felülbírálta Egri Viktort, szó nincs kitiltásról.","shortLead":"Az ATV azonban felülbírálta Egri Viktort, szó nincs kitiltásról.","id":"20250212_atv-Deak-Daniel-egri-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f706d5dc-dcd5-44c2-8d91-c6366d430420.jpg","index":0,"item":"14703060-fcdd-4e17-bfd5-52ee1db8e2a2","keywords":null,"link":"/elet/20250212_atv-Deak-Daniel-egri-viktor","timestamp":"2025. február. 12. 13:37","title":"Élő műsorban tiltotta ki Deák Dánielt az ATV-ből a műsorvezető ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7546eda1-67dd-471f-8af6-256e43c6e32e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250213_Marabu-Feknyuz-Vagyonviszonyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7546eda1-67dd-471f-8af6-256e43c6e32e.jpg","index":0,"item":"a5325b37-8df0-4434-8b7d-4f6fa71f996d","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_Marabu-Feknyuz-Vagyonviszonyok","timestamp":"2025. február. 13. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vagyonviszonyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a587270b-6e10-4c3a-927b-4245058a93f4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A legkisebb névértékű érme megszüntetése időről időre napirendre kerül, most az után, hogy Donald Trump amerikai elnök a spórolás jegyében az egycentes érmék beszüntetését rendelte el. Az összesen 3625 tonnányi érme bevonása rendkívül költséges lenne, ugyanakkor az alapanyagukat csak töredékáron lehetne érvényesíteni, mivel ötvözetről van szó.","shortLead":"A legkisebb névértékű érme megszüntetése időről időre napirendre kerül, most az után, hogy Donald Trump amerikai elnök...","id":"20250213_Az-5-forintos-erme-bevonas-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a587270b-6e10-4c3a-927b-4245058a93f4.jpg","index":0,"item":"162824ee-cce2-425e-a4cc-ab5210eb5069","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_Az-5-forintos-erme-bevonas-mnb","timestamp":"2025. február. 13. 05:40","title":"Megkérdeztük az MNB-t, bevonják-e az 5 forintos érmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058a4059-6b91-4d59-8586-099f6f4749bb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ahmed es-Saraa azután került hatalomra, hogy a Szíriát évtizedekig vezető Aszad elnök megbukott, és Oroszországba menekült.","shortLead":"Ahmed es-Saraa azután került hatalomra, hogy a Szíriát évtizedekig vezető Aszad elnök megbukott, és Oroszországba...","id":"20250212_oroszorszag-sziria-targyalas-putyin-es-saraa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/058a4059-6b91-4d59-8586-099f6f4749bb.jpg","index":0,"item":"e8b7b07b-5f89-46be-9984-9f5980e59bae","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_oroszorszag-sziria-targyalas-putyin-es-saraa","timestamp":"2025. február. 12. 17:31","title":"Putyin telefonon hívta fel Szíria új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bc23c9-2d7e-465a-82fb-00236acbdd93","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A közszolgálati szerep mellett a pedagógus szakok iránt megnőtt érdeklődéssel indokolja Veszelszki Ágnes dékán az NKE pedagóguskarának mostani elindítását. Interjú.","shortLead":"A közszolgálati szerep mellett a pedagógus szakok iránt megnőtt érdeklődéssel indokolja Veszelszki Ágnes dékán az NKE...","id":"20250212_hvg-veszelszki-agnes-hivatasrend-nke-pedagoguskepzes-kozszolgalati-tanarok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6bc23c9-2d7e-465a-82fb-00236acbdd93.jpg","index":0,"item":"831e1483-9ac4-442a-a92f-51196c1b90d8","keywords":null,"link":"/360/20250212_hvg-veszelszki-agnes-hivatasrend-nke-pedagoguskepzes-kozszolgalati-tanarok","timestamp":"2025. február. 12. 16:50","title":"Egyedi tanárképzés indul a közszolgálati egyetemen kiemelt ösztöndíjakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a6066c-989c-4ed8-8d0a-570f0b419e09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész úgy reagált: mondhatná, hogy meglepte a meztelenkedés, de igazából nem így történt. ","shortLead":"A színész úgy reagált: mondhatná, hogy meglepte a meztelenkedés, de igazából nem így történt. ","id":"20250212_Arnold-Schwarzenegger-fia-meztelen-jelenet-Feher-Lotusz-uj-evad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37a6066c-989c-4ed8-8d0a-570f0b419e09.jpg","index":0,"item":"c4ae89f6-edba-4594-a57a-86cdd0b8e0e2","keywords":null,"link":"/elet/20250212_Arnold-Schwarzenegger-fia-meztelen-jelenet-Feher-Lotusz-uj-evad","timestamp":"2025. február. 12. 10:21","title":"Az alma nem esett messze a fájától –kommentálta Arnold Schwarzenegger a fia meztelen jelenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46ddde7-510c-435d-b066-1251662cb57e","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"A mai otthonokban lévő okostévék egy-két éven belül butának számítanak majd, mert az új modellekbe éppen most költözik be a mesterséges intelligencia. A gyártók sok, idén érkező új funkcióval tapogatóznak, hogy megtudják: mire is lesz vevő, aki a nagy képernyőt nézi.","shortLead":"A mai otthonokban lévő okostévék egy-két éven belül butának számítanak majd, mert az új modellekbe éppen most költözik...","id":"20250212_hvg-mesterseges-intelligencia-tv-funkciok-samsung-lg-tcl-hisense-tele-vannak-vizioval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f46ddde7-510c-435d-b066-1251662cb57e.jpg","index":0,"item":"f3e322ed-a58e-491e-a53a-06acab2f6562","keywords":null,"link":"/360/20250212_hvg-mesterseges-intelligencia-tv-funkciok-samsung-lg-tcl-hisense-tele-vannak-vizioval","timestamp":"2025. február. 12. 17:30","title":"Látni és hallani is fogja a különbséget: ezek az új funkciók jönnek idén a tévékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f80fc59-df67-42f0-a954-b305a901a578","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Dubajban beszélget rajongójával.","shortLead":"A miniszterelnök Dubajban beszélget rajongójával.","id":"20250212_orban-viktor-dubaj-world-governments-summit-tucker-carlson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f80fc59-df67-42f0-a954-b305a901a578.jpg","index":0,"item":"2ae20bf8-2a47-4605-b708-9eefad077512","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_orban-viktor-dubaj-world-governments-summit-tucker-carlson","timestamp":"2025. február. 12. 17:29","title":"Orbán Viktor elutazott az első Tucker Carlson Csúcsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]