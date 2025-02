Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi miniszter személyisége mellett a volt vezérkari főnök tudását is kritizálta.","shortLead":"A honvédelmi miniszter személyisége mellett a volt vezérkari főnök tudását is kritizálta.","id":"20250218_Szalay-Bobrovniczky-Kristof-Ruszin-Szendi-Romulusz-Magyar-Peter-tisza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5.jpg","index":0,"item":"c59d4c32-f64f-4ffe-b657-6c8c1b402b21","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Szalay-Bobrovniczky-Kristof-Ruszin-Szendi-Romulusz-Magyar-Peter-tisza","timestamp":"2025. február. 18. 16:17","title":"„Folyamatos szerepzavarban van\" – Szalay-Bobrovniczky Kristóf is elmondta véleményét Ruszin-Szendi Romuluszról, aki nem késett a válasszal, és vitára hívta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b44f987-43b2-4c91-9261-676c223b3da1","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Fidesz fővárosi vezetője szerint az aluljárós gíroszozás amolyan romantikus életérzés, ráadásul ha nem lesznek sütödék, akkor a kihalt aluljárókban több lesz a bűnöző, a drogos, a csöves.","shortLead":"A Fidesz fővárosi vezetője szerint az aluljárós gíroszozás amolyan romantikus életérzés, ráadásul ha nem lesznek...","id":"20250220_Szentkiralyi-Alexandra-gyros-aluljaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b44f987-43b2-4c91-9261-676c223b3da1.jpg","index":0,"item":"144f44c6-7a83-472e-9548-211abcc1e499","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250220_Szentkiralyi-Alexandra-gyros-aluljaro","timestamp":"2025. február. 20. 13:18","title":"Szentkirályi Alexandra: Ha nem lesz gírosz az aluljárókban, jönnek a drogosok és a csövesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16eb5a4-c4d4-4dea-a5f8-f5e7b396af0d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Erőszakos kannibalizmusra talált nyomot egy nemzetközi kutatócsoport egy olyan ősrégi kultúrában, amely egyébként gyönyörű sziklaművészetéről ismert.","shortLead":"Erőszakos kannibalizmusra talált nyomot egy nemzetközi kutatócsoport egy olyan ősrégi kultúrában, amely egyébként...","id":"20250218_europai-kannibalizmus-nyomai-magdalen-idoszak-jegkorszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c16eb5a4-c4d4-4dea-a5f8-f5e7b396af0d.jpg","index":0,"item":"9ad371a3-198c-456b-8683-adbf42f41394","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_europai-kannibalizmus-nyomai-magdalen-idoszak-jegkorszak","timestamp":"2025. február. 18. 19:03","title":"Szörnyű rituálé: koponyákat repesztettek és megették az agyat Európában a jégkorszaki kannibálok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b78921-ffc4-497f-8da6-dadc26906ba6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":" Jelenleg a GDP 3,45 százalékát költik védelemre. ","shortLead":" Jelenleg a GDP 3,45 százalékát költik védelemre. ","id":"20250219_Lettorszag-2027-tol-a-GDP-5-szazalekat-forditja-vedelmi-kiadasokra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1b78921-ffc4-497f-8da6-dadc26906ba6.jpg","index":0,"item":"e435af36-b031-4b72-a8fd-bd39f4eaeaff","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Lettorszag-2027-tol-a-GDP-5-szazalekat-forditja-vedelmi-kiadasokra","timestamp":"2025. február. 19. 07:00","title":"Lettország 2027-től a GDP 5 százalékát fordítja védelmi kiadásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f65ceb3-cd11-4d5c-b5cd-994b0078c362","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"A „Család az család” kampányból ismert Hanol Ádám és Pál Márton a kedvezőtlen ítélet ellenére is folytatni akarja a küzdelmet.","shortLead":"A „Család az család” kampányból ismert Hanol Ádám és Pál Márton a kedvezőtlen ítélet ellenére is folytatni akarja...","id":"20250219_Hanol-Adam-Pal-Marton-szivarvanycsalad-meleg-par-orokbefogadas-Kuria-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f65ceb3-cd11-4d5c-b5cd-994b0078c362.jpg","index":0,"item":"a721f2d8-c985-4a45-824e-4b329b7fd3ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Hanol-Adam-Pal-Marton-szivarvanycsalad-meleg-par-orokbefogadas-Kuria-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 12:22","title":"A Kúria szerint nem volt diszkriminatív, hogy a kormányhivatal hónapokig húzta egy meleg pár örökbefogadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A négy áldozat egy anya és két kisgyermeke és egy 83 éves békeaktivista.","shortLead":"A négy áldozat egy anya és két kisgyermeke és egy 83 éves békeaktivista.","id":"20250220_Atadta-negy-izraeli-tusz-holttestet-a-Hamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5.jpg","index":0,"item":"1fa371e4-40c5-460d-bb2a-2c090e5c777d","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_Atadta-negy-izraeli-tusz-holttestet-a-Hamasz","timestamp":"2025. február. 20. 09:17","title":"Átadta négy izraeli túsz holttestét a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f65143-12dd-45fa-882a-bc47a7b7cc34","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"A minap a szerző két baráti családjában is esküvőt tartottak. Ez nem két programot jelent, hanem valóságos eseménysorozatot, az indiaiak megadják a módját. ","shortLead":"A minap a szerző két baráti családjában is esküvőt tartottak. Ez nem két programot jelent, hanem valóságos...","id":"20250218_Szeretettel-Delhibol-eskuvo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38f65143-12dd-45fa-882a-bc47a7b7cc34.jpg","index":0,"item":"e2bd4d83-50ca-4665-a2b2-3d49f838f939","keywords":null,"link":"/360/20250218_Szeretettel-Delhibol-eskuvo","timestamp":"2025. február. 18. 17:30","title":"Szeretettel Delhiből: Ilyen egy kasztváltással is járó többfelvonásos indiai esküvő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698d5c68-df8b-4c49-86d1-e0a7ae514720","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az adóhatóság szerint az új eljárással a vállalkozások is nyernek, hiszen az adatelérés okát nem egy revizori ellenőrzésben kell tisztázni, hanem egy egyszerű, online eljárásban, ahol csak a hiba típusát kell megjelölni.","shortLead":"Az adóhatóság szerint az új eljárással a vállalkozások is nyernek, hiszen az adatelérés okát nem egy revizori...","id":"20250220_nav-adategyeztetes-vallalkozas-birsag-revizio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/698d5c68-df8b-4c49-86d1-e0a7ae514720.jpg","index":0,"item":"48e63990-b568-42af-a0fd-056068c16ba0","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_nav-adategyeztetes-vallalkozas-birsag-revizio","timestamp":"2025. február. 20. 09:13","title":"300 ezres bírságot, revíziót kaphat a nyakába az a vállalkozó, aki nem vesz részt a NAV-os adategyeztetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]