[{"available":true,"c_guid":"6b08d347-5d3e-49af-bd02-36742436b97f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az államtitkár szerint 9 ezren igényelték a munkáshitelt – Orbán Viktor és Gulyás Gergely már két héttel korábban ezt a számot mondták be.","shortLead":"Az államtitkár szerint 9 ezren igényelték a munkáshitelt – Orbán Viktor és Gulyás Gergely már két héttel korábban ezt...","id":"20250220_A-munkashitel-a-jelek-szerint-egy-honap-alatt-elerte-a-plafont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b08d347-5d3e-49af-bd02-36742436b97f.jpg","index":0,"item":"2cab9f11-de77-4e2d-999e-00337eda7781","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_A-munkashitel-a-jelek-szerint-egy-honap-alatt-elerte-a-plafont","timestamp":"2025. február. 20. 10:10","title":"A munkáshitel a jelek szerint egy hónap alatt elérte a plafont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd25bd29-3459-463d-b0fb-b330fdf0f86f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mert fennállnak a feltételek, áll az indoklásban.","shortLead":"Mert fennállnak a feltételek, áll az indoklásban.","id":"20250218_bevandorlasi-valsaghelyzet-hosszabbitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd25bd29-3459-463d-b0fb-b330fdf0f86f.jpg","index":0,"item":"dac53ae2-c231-4ec6-948c-718aa98dc2fc","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_bevandorlasi-valsaghelyzet-hosszabbitas","timestamp":"2025. február. 18. 18:08","title":"Még mindig bevándorlási válsághelyzet van a kormány szerint, újabb fél évvel hosszabbítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d496755-56a5-468f-a64c-0f529e1dc8c2","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Az ítéletet már meghozta a kormány a szabad média és a civilek felett, a büntetés lehetőségét megadó törvény elfogadása a Fidesz tavaszi terve.","shortLead":"Az ítéletet már meghozta a kormány a szabad média és a civilek felett, a büntetés lehetőségét megadó törvény elfogadása...","id":"20250219_hvg-orban-kormanyules-civilek-media-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d496755-56a5-468f-a64c-0f529e1dc8c2.jpg","index":0,"item":"8ab32db3-5fa5-4130-88bf-de0b06d2d1f0","keywords":null,"link":"/360/20250219_hvg-orban-kormanyules-civilek-media-buntetes","timestamp":"2025. február. 19. 07:01","title":"Orbán újabb vörös vonal átlépésére készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c53e79-02b7-4a64-aa34-8cac89515de0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A mentesítés meghosszabbításának indoka továbbra is a háború.","shortLead":"A mentesítés meghosszabbításának indoka továbbra is a háború.","id":"20250218_Tovabbi-fel-evig-nem-kell-musorszolgaltatasi-dijat-fizetniuk-a-radioknak-es-televizioknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46c53e79-02b7-4a64-aa34-8cac89515de0.jpg","index":0,"item":"c3de56be-53ab-4eb9-adbb-e0c298afcc5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Tovabbi-fel-evig-nem-kell-musorszolgaltatasi-dijat-fizetniuk-a-radioknak-es-televizioknak","timestamp":"2025. február. 18. 21:14","title":"További fél évig nem kell műsorszolgáltatási díjat fizetniük a rádióknak és televízióknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump, Putyin és Hszi évei következnek, a kontinensnek sürgősen cselekednie kell, ha nem akar autokraták közé szorulni.","shortLead":"Trump, Putyin és Hszi évei következnek, a kontinensnek sürgősen cselekednie kell, ha nem akar autokraták közé szorulni.","id":"20250220_Joschka-Fischer-Europa-magara-maradt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86.jpg","index":0,"item":"90759b8f-837d-4bff-b436-e6fdbdb41da6","keywords":null,"link":"/360/20250220_Joschka-Fischer-Europa-magara-maradt","timestamp":"2025. február. 20. 07:30","title":"Joschka Fischer: Európa magára maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abd06440-e09d-4268-8cd8-79a58d5e29dd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig köszönetet mondott, hogy ebben a rendkívüli helyzetben volt alkalmuk találkozni. ","shortLead":"Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig köszönetet mondott, hogy ebben a rendkívüli helyzetben volt alkalmuk találkozni. ","id":"20250218_jichak-hercog-sulyok-tamas-magyarorszag-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abd06440-e09d-4268-8cd8-79a58d5e29dd.jpg","index":0,"item":"525f2099-fa4d-4352-966e-e2f3f0750d5c","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_jichak-hercog-sulyok-tamas-magyarorszag-latogatas","timestamp":"2025. február. 18. 13:57","title":"Jichák Hercog Budapesten: Magyarország nem hajlandó megtörni az anticionizmus, antiizraelizmus és antiszemitizmus sűrűjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b033b4-4b6b-4998-8d05-b0d3a6776d83","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az edző, aki mindeddig igazán nagy eredményeket csak a (volt) feleségével közös munka során ért el, elkötelezettséget vár Jackl Vivientől, és azt, hogy kitolja a saját határait.","shortLead":"Az edző, aki mindeddig igazán nagy eredményeket csak a (volt) feleségével közös munka során ért el, elkötelezettséget...","id":"20250219_shane-tusup-jackl-vivien-honved-uszas-edzo-duna-arena-hosszu-katinka-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02b033b4-4b6b-4998-8d05-b0d3a6776d83.jpg","index":0,"item":"5bf34499-a4e1-446f-a946-cc9c7379052e","keywords":null,"link":"/sport/20250219_shane-tusup-jackl-vivien-honved-uszas-edzo-duna-arena-hosszu-katinka-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 15:35","title":"Shane Tusup felvázolta terveit a magyar úszás nagy ígéretével, Hosszú Katinkával is összeakadhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyházfő negyedik kórházban töltött éjszakája nyugodtan telt – közölte a Vatikán.","shortLead":"Az egyházfő negyedik kórházban töltött éjszakája nyugodtan telt – közölte a Vatikán.","id":"20250218_Lemondtak-Ferenc-papa-hetvegi-programjait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218.jpg","index":0,"item":"b87a7093-f8dd-430f-8763-834790c0375f","keywords":null,"link":"/elet/20250218_Lemondtak-Ferenc-papa-hetvegi-programjait","timestamp":"2025. február. 18. 13:32","title":"Már Ferenc pápa hétvégi programjait is lemondták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]