[{"available":true,"c_guid":"fd9a032e-f3fb-4df3-9dea-cbf92ffa4c68","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kékhalálról érkező visszajelzések miatt hónapokig felfüggesztették a legújabb Windows 11 telepítésének lehetőségét, de most megérkezett az elixír: egy BIOS-frissítés, ami megold minden problémát.","shortLead":"Kékhalálról érkező visszajelzések miatt hónapokig felfüggesztették a legújabb Windows 11 telepítésének lehetőségét, de...","id":"20250221_microsoft-windows-11-24h2-frissites-bios-javitas-asus-kekhalal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd9a032e-f3fb-4df3-9dea-cbf92ffa4c68.jpg","index":0,"item":"73829002-8e3a-4d09-91ae-e2ca2cc7dcac","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_microsoft-windows-11-24h2-frissites-bios-javitas-asus-kekhalal","timestamp":"2025. február. 21. 10:03","title":"Megérkezett a javítás: már kékhalál nélkül frissíthetők a legújabb Windowsra bizonyos gépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az igazságügyi orvosszakértők is megállapították, másodjára már valóban azt a holttestet küldte a Hamász Izraelbe, amelyről a túszalkuban szó volt.","shortLead":"Az igazságügyi orvosszakértők is megállapították, másodjára már valóban azt a holttestet küldte a Hamász Izraelbe...","id":"20250222_Hamasz-Izrael-Shiri-Bibasz-tuszalku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016.jpg","index":0,"item":"d64c2876-2899-4a65-a901-8031dff60566","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_Hamasz-Izrael-Shiri-Bibasz-tuszalku","timestamp":"2025. február. 22. 08:38","title":"Átadta a Hamász Izraelnek Shiri Bibasz holttestét, aki helyett elsőre egy azonosítatlan halottat küldtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf985a7-acdf-442b-9000-1f1a6bf8cfc1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Némi késedelemmel és megkötésekkel ugyan, de immáron az Apple mobiljain is lehet koppintással vagy karikázással keresni.","shortLead":"Némi késedelemmel és megkötésekkel ugyan, de immáron az Apple mobiljain is lehet koppintással vagy karikázással keresni.","id":"20250221_google-bekarikazos-kereses-megjelenes-iphone-ios-chrome","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acf985a7-acdf-442b-9000-1f1a6bf8cfc1.jpg","index":0,"item":"2f2f8596-c333-46f7-8af3-8850703589c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_google-bekarikazos-kereses-megjelenes-iphone-ios-chrome","timestamp":"2025. február. 21. 13:03","title":"Az iPhone-okra is megérkezett a Google bekarikázós keresése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2a794dc-3ab6-4a80-abb1-42de84540cb4","c_author":"Csányi Nikolett - Imre Réka","category":"elet","description":"A Kolibri Színház elveszíti az autonómiáját, az új igazgató ellen tüntettek.","shortLead":"A Kolibri Színház elveszíti az autonómiáját, az új igazgató ellen tüntettek.","id":"20250221_kolibri-gyermek-ifjusagi-szinhaz-tuntetes-autonomia-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2a794dc-3ab6-4a80-abb1-42de84540cb4.jpg","index":0,"item":"bfc08949-6838-4c13-b43e-1c1dbf30fee4","keywords":null,"link":"/elet/20250221_kolibri-gyermek-ifjusagi-szinhaz-tuntetes-autonomia-video-ebx","timestamp":"2025. február. 21. 09:44","title":"Abszurd színjáték a Kolibri ügyében: a minisztérium azzal vádolta a gyerekszínházat, hogy Brüsszelnek dolgozik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormánypropaganda által pedofilmosdatással megvádolt Puzsér Róbert több tízmilliós kárról beszél azután, hogy a Tisza Párt elnöke lemondta vele a beszélgetést.","shortLead":"A kormánypropaganda által pedofilmosdatással megvádolt Puzsér Róbert több tízmilliós kárról beszél azután, hogy a Tisza...","id":"20250221_puzser-robert-reakcio-magyar-peter-sznobjektiv-lemondta-pedofil-propaganda-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee.jpg","index":0,"item":"186ce09b-580f-4210-b01b-123079c41321","keywords":null,"link":"/elet/20250221_puzser-robert-reakcio-magyar-peter-sznobjektiv-lemondta-pedofil-propaganda-media","timestamp":"2025. február. 21. 19:40","title":"Puzsér megszólalt a botrányról: Bizarr látványt nyújt Magyar Péter, amint megretten Rogán Antaltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a262cd07-58c2-46dd-8799-30caffff00e6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A szankciók miatt nem tud bankolni, veszi hazai cégének sátorfáját az AO Energoszpecmontazs. Belső szereléseket végeztek volna, de állítólag is megcsinálják az összes munkát.","shortLead":"A szankciók miatt nem tud bankolni, veszi hazai cégének sátorfáját az AO Energoszpecmontazs. Belső szereléseket...","id":"20250221_paksi-bovites-paks-II-ao-energoszpecmontazs-vegelszamolas-szankciok-miatt-bankolas-atomenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a262cd07-58c2-46dd-8799-30caffff00e6.jpg","index":0,"item":"6674756f-8092-4601-81b4-2b4595684ae3","keywords":null,"link":"/kkv/20250221_paksi-bovites-paks-II-ao-energoszpecmontazs-vegelszamolas-szankciok-miatt-bankolas-atomenergia","timestamp":"2025. február. 21. 13:44","title":"Beütöttek a szankciók, felszámolja magyar leányát a paksi bővítés egyik orosz résztvevője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Parolin bíboros felesleges spekulációnak nevezte az egyházfő lemondásáról szóló találgatásokat.","shortLead":"Parolin bíboros felesleges spekulációnak nevezte az egyházfő lemondásáról szóló találgatásokat.","id":"20250222_ferenc-papa-urangyala-imadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f.jpg","index":0,"item":"d493ff9a-d1a9-4243-9cc5-0312882c5d4f","keywords":null,"link":"/elet/20250222_ferenc-papa-urangyala-imadsag","timestamp":"2025. február. 22. 12:22","title":"Ferenc pápa vasárnap sem jelenik meg a hívők előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29a6454-20e9-4286-98cb-6a05bba58101","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint elenyésző tétel volt a havi félmillió forint feletti összeg, amit a sörszövetségtől kapott.","shortLead":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint elenyésző tétel volt a havi félmillió forint feletti összeg, amit...","id":"20250221_lanczi-tamas-magyar-sorgyartok-szovetsege-tanacsadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d29a6454-20e9-4286-98cb-6a05bba58101.jpg","index":0,"item":"529325f6-1d08-46d8-91bd-949089127fd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250221_lanczi-tamas-magyar-sorgyartok-szovetsege-tanacsadas","timestamp":"2025. február. 21. 19:57","title":"Lánczi Tamás elárulta, mit dolgozott a Magyar Sörgyártók Szövetségének jó pénzért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]