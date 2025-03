Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b13faac5-5b78-436e-8797-2441d7b33151","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A bér- és rezsiköltségek olyannyira megemelkedtek Szoboszlai Dominik klubjánál, hogy ellensúlyozták a megnövekedett bevételeket. ","shortLead":"A bér- és rezsiköltségek olyannyira megemelkedtek Szoboszlai Dominik klubjánál, hogy ellensúlyozták a megnövekedett...","id":"20250228_liverpool-fc-veszteseg-penzugyek-szoboszlai-dominik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b13faac5-5b78-436e-8797-2441d7b33151.jpg","index":0,"item":"3cb9fd4c-3fdc-4d1d-af6b-b70d08a0ecc4","keywords":null,"link":"/kkv/20250228_liverpool-fc-veszteseg-penzugyek-szoboszlai-dominik","timestamp":"2025. február. 28. 15:06","title":"Közel 28 milliárd forintos veszteséggel zárta a Liverpool az előző pénzügyi évét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6c8a67-4b4d-4a7e-b5e7-d9b2cf390b01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök háláját fejezte ki az ázsiai országnak Oroszország aktív támogatásáért.","shortLead":"Az orosz elnök háláját fejezte ki az ázsiai országnak Oroszország aktív támogatásáért.","id":"20250301_vlagyimir-putyin-moszkva-eszak-korea-tamogatas-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d6c8a67-4b4d-4a7e-b5e7-d9b2cf390b01.jpg","index":0,"item":"5bd590e5-a4a4-405f-bf87-e6f9b1aa973f","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_vlagyimir-putyin-moszkva-eszak-korea-tamogatas-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. március. 01. 13:27","title":"Putyin észak-koreai pártfunkcionáriust fogadott Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de64f6f3-0398-42a9-a109-a0a4f3be44e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hotel nyitása óta többször cserélt már gazdát, és korábban is kötötték már Mészáros Lőrinchez. ","shortLead":"A hotel nyitása óta többször cserélt már gazdát, és korábban is kötötték már Mészáros Lőrinchez. ","id":"20250228_michelin-ajanlas-szalloda-meszaros-csoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de64f6f3-0398-42a9-a109-a0a4f3be44e4.jpg","index":0,"item":"b08ffd09-e731-4766-b7e9-6b2ecaae8510","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250228_michelin-ajanlas-szalloda-meszaros-csoport","timestamp":"2025. február. 28. 21:53","title":"Eladta veszteséges tokaji luxusszállodáját a BDPST Group, a Mészáros Csoport egyik érdekeltsége az új tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a466f27-28ca-42e5-9e9c-82e9f58c2d99","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mivel az eszközöket előfertőtleníteni és csomagolni is kell, a sterilizáló munkatársainak jelentősen megnövekedett a munkaideje. Van, aki hetek óta napi 14 órát dolgozik. ","shortLead":"Mivel az eszközöket előfertőtleníteni és csomagolni is kell, a sterilizáló munkatársainak jelentősen megnövekedett...","id":"20250228_kazan-tatbanya-korhaz-sterilizalas-pluszmunka-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a466f27-28ca-42e5-9e9c-82e9f58c2d99.jpg","index":0,"item":"1539c6d3-5f14-4e84-bef1-18496dded1da","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_kazan-tatbanya-korhaz-sterilizalas-pluszmunka-egeszsegugy","timestamp":"2025. február. 28. 14:19","title":"RTL: Életveszélyessé nyilvánították a kazánt a tatabányai kórházban, Győrbe viszik sterilizálni az eszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763bafab-2832-4a96-a74b-3c0589d419b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csoportok tagjai nyíltan beszéltek „tömeges Korán-égetésekről”, videókat tettek közzé gyújtogatásokról, savas támadásokról és házi készítésű bombák teszteléséről, újabban pedig késes támadások végrehajtására buzdítanak.","shortLead":"A csoportok tagjai nyíltan beszéltek „tömeges Korán-égetésekről”, videókat tettek közzé gyújtogatásokról, savas...","id":"20250228_orosz-telegram-egyesult-kiralysag-uszitas-iszlamofobia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/763bafab-2832-4a96-a74b-3c0589d419b5.jpg","index":0,"item":"8f6c03f0-ffdc-4d04-a62b-eaf0b78968e9","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_orosz-telegram-egyesult-kiralysag-uszitas-iszlamofobia","timestamp":"2025. február. 28. 11:41","title":"Orosz kötődésű Telegram-csatornák kriptovalutában ígérnek pénzt azoknak a briteknek, akik hajlandók mecseteket megtámadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dea29f9-f250-463c-b4f3-a402ab88dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bakács Tibor őszintén vallott a családi kapcsolatairól.","shortLead":"Bakács Tibor őszintén vallott a családi kapcsolatairól.","id":"20250228_bakacs-tibor-interju-kadarkai-endre-csalad-gyerekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9dea29f9-f250-463c-b4f3-a402ab88dcdc.jpg","index":0,"item":"236c071f-de73-4462-bea3-c43dc3629bd4","keywords":null,"link":"/elet/20250228_bakacs-tibor-interju-kadarkai-endre-csalad-gyerekek","timestamp":"2025. február. 28. 10:46","title":"Bakács Tibor: A lányaim lenéznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0dd308-85b2-48ca-b6f4-4fc9f487af12","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tíz százalékos bevétel- és EBIT-bővülést céloz meg 2025-ben a Richter, ehhez azonban a többi terméknek is fel kell zárkóznia az eddigi csúcsterméküknek számító gyógyszerük mögé, amelynek értékesítési üteme tovább lassulhat.","shortLead":"Tíz százalékos bevétel- és EBIT-bővülést céloz meg 2025-ben a Richter, ehhez azonban a többi terméknek is fel kell...","id":"20250301_richter-usa-orosz-gyogyszer-gyorsjelentes-orban-gabor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0dd308-85b2-48ca-b6f4-4fc9f487af12.jpg","index":0,"item":"8bf30078-c9fd-4437-9ebb-6142fbe247b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250301_richter-usa-orosz-gyogyszer-gyorsjelentes-orban-gabor","timestamp":"2025. március. 01. 09:00","title":"Jó évre számít a Richter, Trump vámjai miatt egyelőre nem aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f915508e-f8a1-41b2-85ef-36092598a0d0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Zelenszkij Washingtonból egyenesen Londonba repült, ahol Keir Starmerrel tárgyal.","shortLead":"Zelenszkij Washingtonból egyenesen Londonba repült, ahol Keir Starmerrel tárgyal.","id":"20250301_nagy-britannia-ukrajna-keir-starmer-volodimir-zelenszkij-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f915508e-f8a1-41b2-85ef-36092598a0d0.jpg","index":0,"item":"3b0f518a-4b90-44e5-a225-f38954532287","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_nagy-britannia-ukrajna-keir-starmer-volodimir-zelenszkij-targyalas","timestamp":"2025. március. 01. 19:49","title":"Brit miniszterelnök: „Ukrajna mellett állunk, amíg csak szükséges”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]