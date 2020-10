Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A feltétel: fektessenek be vagy bővítsenek sokat.","shortLead":"A feltétel: fektessenek be vagy bővítsenek sokat.","id":"20201023_Penzt_ad_a_kormany_kepzesekre__egyeseknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03374f97-273e-45a0-98c0-051c14b4c76a","keywords":null,"link":"/kkv/20201023_Penzt_ad_a_kormany_kepzesekre__egyeseknek","timestamp":"2020. október. 23. 12:12","title":"Pénzt ad a kormány képzésekre - egyeseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő szerint mostanra mindenki megérthette, hogy a maszkviselésen múlik a járvány megfékezése.","shortLead":"A kormányfő szerint mostanra mindenki megérthette, hogy a maszkviselésen múlik a járvány megfékezése.","id":"20201023_orban_viktor_arcmaszk_maszkviseles_koronavirus_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61030a5-1043-4da8-9b70-61ec5dc84961","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_orban_viktor_arcmaszk_maszkviseles_koronavirus_operativ_torzs","timestamp":"2020. október. 23. 14:27","title":"Orbán általános maszkviselést akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sajtóhírek szerint a két motorost közel egy órán keresztül próbálták újraéleszteni.","shortLead":"Sajtóhírek szerint a két motorost közel egy órán keresztül próbálták újraéleszteni.","id":"20201023_motorosok_motoros_halalos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c039f9-70b6-4601-be31-fb5249268afb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201023_motorosok_motoros_halalos_baleset","timestamp":"2020. október. 23. 14:07","title":"Motorosok haltak meg egy Dusnoknál történt balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon már 42 148 875 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 143 495, a meggyógyultaké pedig 28 484 306 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint szombat reggeli adatai szerint.","shortLead":"A világon már 42 148 875 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 143 495...","id":"20201024_Kozeliti_a_255_milliot_a_koronavirusbol_kigyogyultak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628b5e9f-f329-4f58-bfd7-c7aa243e5a2b","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Kozeliti_a_255_milliot_a_koronavirusbol_kigyogyultak_szama","timestamp":"2020. október. 24. 11:36","title":"Közelíti a 25,5 milliót a koronavírusból kigyógyultak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188c50a8-d40d-495b-bf4b-f816247925f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Dézsi Csaba András a magasba emelkedett, és leszedett egy lenines háznévtáblát.","shortLead":"Dézsi Csaba András a magasba emelkedett, és leszedett egy lenines háznévtáblát.","id":"20201023_dezsi_csaba_andras_gyor_oktober_23_megemlekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=188c50a8-d40d-495b-bf4b-f816247925f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c28c97-07a5-45c3-b7ab-0180f8b91d47","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201023_dezsi_csaba_andras_gyor_oktober_23_megemlekezes","timestamp":"2020. október. 23. 16:24","title":"Győr fideszes polgármestere nem mindennapi módon zárta az ‘56-os műsort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube variált egy kicsit a videók lejátszási sávjával, így másként tudunk beletekerni a felvételekbe.","shortLead":"A YouTube variált egy kicsit a videók lejátszási sávjával, így másként tudunk beletekerni a felvételekbe.","id":"20201023_youtube_android_lejatszo_tekeres_folyamatsav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb16fa9-ae5d-4bb3-bcbe-143932ff3ec8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201023_youtube_android_lejatszo_tekeres_folyamatsav","timestamp":"2020. október. 23. 09:03","title":"Hibának tűnhet, de funkció: a YouTube-on máshogy kell beletekerni a videókba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f628cf31-bce4-4781-b964-392ead3a17ce","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A világ legismertebb neurotikusa a magyarul most megjelent önéletrajzában kijavítja az életben ejtett helyesírási hibákat, és töredelmesen bevallja: soha nem tette meg és soha nem tenné meg „azt”.","shortLead":"A világ legismertebb neurotikusa a magyarul most megjelent önéletrajzában kijavítja az életben ejtett helyesírási...","id":"202043__apropo_nelkul__woody_allen__rejtelyes_manhattani_esetek__maganszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f628cf31-bce4-4781-b964-392ead3a17ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def500e5-f267-4456-b46c-66a90fec91c0","keywords":null,"link":"/360/202043__apropo_nelkul__woody_allen__rejtelyes_manhattani_esetek__maganszam","timestamp":"2020. október. 23. 19:00","title":"Csillagporos emlékek, bűnök és vétkek Woody Allen új önéletrajzában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452","c_author":"Elek István","category":"360","description":"Mit tegyen az ellenzék egy esetleges 2022-es győzelem esetén? Hogyan bontsa le a Nemzeti Együttműködés Rendszerét? Elek István kétrészes publicisztikájának második felében arról beszél, hogy milyen politikai, morális és gyakorlati természetű kérdésekről kell döntenie az Orbán-rendszerrel szemben álló pártoknak.","shortLead":"Mit tegyen az ellenzék egy esetleges 2022-es győzelem esetén? Hogyan bontsa le a Nemzeti Együttműködés Rendszerét? Elek...","id":"20201023_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_2_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f22ae4-80ed-4ac2-9d7a-b40a05039513","keywords":null,"link":"/360/20201023_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_2_resz","timestamp":"2020. október. 23. 15:00","title":"Elek István: Az ellenzéki ajánlat, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]