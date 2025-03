Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b48f5fc1-a08c-4f00-ac4a-dff0c5b0b1ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Másodszor hozta el a legjobb férfi színésznek járó díját.","shortLead":"Másodszor hozta el a legjobb férfi színésznek járó díját.","id":"20250303_adrien-brody-a-brutalista-oscar-dij-hvg-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b48f5fc1-a08c-4f00-ac4a-dff0c5b0b1ac.jpg","index":0,"item":"542a7ad8-6ce2-4a60-8d5e-c2ef4caae5eb","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_adrien-brody-a-brutalista-oscar-dij-hvg-interju","timestamp":"2025. március. 03. 08:09","title":"Adrien Brodynak Oscar-díjat hozott A brutalista, pedig a HVG-nek azt mondta, sokáig úgy tűnt, nélküle csinálják meg a filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök felbátorodott Donald Trump miatt, és ennek súlyos következményei lehetnek. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök felbátorodott Donald Trump miatt, és ennek súlyos következményei lehetnek. ","id":"20250303_Guardian-eu-ukrajna-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"9e048bb4-21e3-48ce-906d-5bf89dc5e62d","keywords":null,"link":"/360/20250303_Guardian-eu-ukrajna-lapszemle","timestamp":"2025. március. 03. 08:45","title":"Guardian: Orbán miatt köztes megoldásra kényszerül az EU Ukrajna ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b14b420-eda2-4a37-93ef-10c11605dd45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jánosi György 71 évesen nősült meg. ","shortLead":"Jánosi György 71 évesen nősült meg. ","id":"20250303_A-volt-sportminiszter-felesegul-vette-a-not-aki-megmentette-az-eletet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b14b420-eda2-4a37-93ef-10c11605dd45.jpg","index":0,"item":"f120d712-de24-4c97-9a5b-2cd377a0a304","keywords":null,"link":"/elet/20250303_A-volt-sportminiszter-felesegul-vette-a-not-aki-megmentette-az-eletet","timestamp":"2025. március. 03. 08:47","title":"A volt sportminiszter feleségül vette a nőt, aki megmentette az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8625edd0-dee6-4049-97be-ac973230bb5c","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Alapvető változások jönnek a Magyar Nemzeti Bank felső vezetésében, mindez egy gazdaságilag viszontagságos időszakban, egy választást megelőzően. Spekulálunk: milyen lesz a Varga Mihály által vezetett jegybank, megítélésében és szakmai preferenciáiban.","shortLead":"Alapvető változások jönnek a Magyar Nemzeti Bank felső vezetésében, mindez egy gazdaságilag viszontagságos időszakban...","id":"20250303_Varga-Mihaly-MNB-jegybank-Matolcsy-Gyorgy-gazdasagpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8625edd0-dee6-4049-97be-ac973230bb5c.jpg","index":0,"item":"9c671102-f323-48c2-bb05-ecaaa9beb444","keywords":null,"link":"/360/20250303_Varga-Mihaly-MNB-jegybank-Matolcsy-Gyorgy-gazdasagpolitika","timestamp":"2025. március. 03. 06:30","title":"Varga Mihály a jegybank élén: a kormány fiókvállalatává válik az MNB?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább a figyelem középpontjába kerül mind a fogyasztók, mind a hatóságok részéről. A gyógynövények hatásosságáról és biztonságáról szóló tudományos viták kapcsán a legújabb kutatások rávilágítanak arra, hogy míg a gyógyszerként forgalmazott készítmények szigorú minőségellenőrzésen esnek át, addig az étrend-kiegészítők területén erre vonatkozó előírások nincsenek.","shortLead":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább...","id":"20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e.jpg","index":0,"item":"43d1147e-27c6-442a-bba4-f37bb76c815a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","timestamp":"2025. március. 02. 15:30","title":"Óvatosan a gyógynövényekkel is – nem mindegy, milyen készítményt választunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"556d93b6-c0e9-42a3-9adf-ad240c42fa6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung bemutatta a legújabb Galaxy A-szériás mobiljait: az A26, A36 és A56 készülékek fókuszában a mesterséges intelligencia áll, de vannak más érdekességek is. ","shortLead":"A Samsung bemutatta a legújabb Galaxy A-szériás mobiljait: az A26, A36 és A56 készülékek fókuszában a mesterséges...","id":"20250303_samsung-galaxy-a26-a36-a56-a-szeria-intelligencia-uj-keszulekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/556d93b6-c0e9-42a3-9adf-ad240c42fa6b.jpg","index":0,"item":"ce1203a4-bb22-4730-99e1-4c535985a571","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_samsung-galaxy-a26-a36-a56-a-szeria-intelligencia-uj-keszulekek","timestamp":"2025. március. 03. 17:03","title":"Itt vannak a Samsung pénztárcabarát mobiljai: bemutatkozott az új Galaxy A26, A36 és A56","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac978af8-bef0-4177-8493-3ddcaee9826d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonkét év után Halle Berry visszaadta, ami járt. ","shortLead":"Huszonkét év után Halle Berry visszaadta, ami járt. ","id":"20250303_adrien-brody-halle-berry-oscar-gala-csok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac978af8-bef0-4177-8493-3ddcaee9826d.jpg","index":0,"item":"caeb19fd-32cd-4292-affc-a7ee1d21cf96","keywords":null,"link":"/elet/20250303_adrien-brody-halle-berry-oscar-gala-csok","timestamp":"2025. március. 03. 07:28","title":"Adrien Brody nemcsak egy Oscar-díjat kapott, hanem egy hatalmas csókot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffab99a6-6a90-4d64-a0f1-b301dd938ba6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktivisták ellen még évekkel ezelőtt indult büntetőeljárás, most megszületett az elsőfokú ítélet.","shortLead":"Az aktivisták ellen még évekkel ezelőtt indult büntetőeljárás, most megszületett az elsőfokú ítélet.","id":"20250303_A-kozvecek-hianyara-hivtak-fel-a-figyelmet-egy-ev-probara-es-bunugyi-koltseg-megfizetesere-koteleztek-oket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffab99a6-6a90-4d64-a0f1-b301dd938ba6.jpg","index":0,"item":"fd2aa485-9c1b-4401-96a8-dd22a9520018","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_A-kozvecek-hianyara-hivtak-fel-a-figyelmet-egy-ev-probara-es-bunugyi-koltseg-megfizetesere-koteleztek-oket","timestamp":"2025. március. 03. 11:30","title":"A közvécék hiányára hívták fel a figyelmet, egy év próbaidőre ítélték A Város Mindenkié aktivistáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]