Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte zavartalan tavaszi idő lesz.","shortLead":"Szinte zavartalan tavaszi idő lesz.","id":"20250306_idojaras-elorejelzes-meteorologia-20-fok-tavasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8.jpg","index":0,"item":"20cc93e2-7967-453f-9597-6331150a9747","keywords":null,"link":"/elet/20250306_idojaras-elorejelzes-meteorologia-20-fok-tavasz","timestamp":"2025. március. 06. 05:53","title":"Húsz fok fölé mehet ma a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a89b86c-518f-4104-88b4-d783e7c8cb72","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Vagy tényleg brutálisan túlárazott volt a Puskás Múzeum, vagy arról van szó, hogy a Magyar Hangnak látványosan nekifeszülő, a közérdekű adatigénylésre választ nem adó Schmidt Mária éppen most dob el egy gumicsontot, a kormány pedig lelkesen ráharap.","shortLead":"Vagy tényleg brutálisan túlárazott volt a Puskás Múzeum, vagy arról van szó, hogy a Magyar Hangnak látványosan...","id":"20250305_Kozerdeku-adatigenyles-Schmidt-Maria-Lanczi-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a89b86c-518f-4104-88b4-d783e7c8cb72.jpg","index":0,"item":"ee29290b-3149-4709-b1e4-33cb86a21a70","keywords":null,"link":"/360/20250305_Kozerdeku-adatigenyles-Schmidt-Maria-Lanczi-Tamas","timestamp":"2025. március. 05. 17:35","title":"Schmidt Máriának vagy takargatnivalója van, vagy gumicsontot dobott Lánczi Tamásnak, aki visszahozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d2e6175-6c5f-4a20-abb3-ded9bfa52ffc","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A festmény Jack Vettriano Az éneklő komornyik című művének újragondolása, az eredeti mű készítője épp a napokban hunyt el.","shortLead":"A festmény Jack Vettriano Az éneklő komornyik című művének újragondolása, az eredeti mű készítője épp a napokban hunyt...","id":"20250305_blink-182-banksy-festmeny-aukcio-london","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d2e6175-6c5f-4a20-abb3-ded9bfa52ffc.jpg","index":0,"item":"ec041f41-09ab-4503-bf1a-0b0d7d21a423","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_blink-182-banksy-festmeny-aukcio-london","timestamp":"2025. március. 05. 19:59","title":"A Blink-182 zenésze elárverezett egy Banksy-festményt, több mint 2 milliárd forintot kapott érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15827ad6-2e4b-492f-8b43-6363d1cbd9db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szíriából elmenekült családot a katolikus egyházfő Leszboszról vitte magával Rómába.","shortLead":"A Szíriából elmenekült családot a katolikus egyházfő Leszboszról vitte magával Rómába.","id":"20250304_ferenc-papa-sziriai-menekult-csalad-leszbosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15827ad6-2e4b-492f-8b43-6363d1cbd9db.jpg","index":0,"item":"1ed33b82-f5a7-42e9-90c2-7da34efe93e1","keywords":null,"link":"/elet/20250304_ferenc-papa-sziriai-menekult-csalad-leszbosz","timestamp":"2025. március. 04. 13:58","title":"Ferenc pápának köszönhetik az új életüket, most mindennap várják a híreket róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d219d7ee-9bf6-4275-98d8-47ae74c3267a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Szentmihályi úti csomópont után történt a baleset.","shortLead":"A Szentmihályi úti csomópont után történt a baleset.","id":"20250305_baleset-dugo-m3-autopalya-m2-autout-budapesti-bevezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d219d7ee-9bf6-4275-98d8-47ae74c3267a.jpg","index":0,"item":"a52c0110-2d6b-48fe-823d-dffb1bc080a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_baleset-dugo-m3-autopalya-m2-autout-budapesti-bevezeto","timestamp":"2025. március. 05. 08:17","title":"Baleset miatt több kilométeres a dugó az M3-as és az M2-es budapesti bevezetőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c603876f-bb55-4fba-b47b-3abc670d0e62","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az elmúlt hetekben az európai vezetők körében lezajlott tárgyalásokon elmozdulás volt tapasztalható: most már több szó esik a közös védelemről, mint Ukrajnáról – jelentette ki egy uniós tisztviselő az EUrologusnak. Az állam- és kormányfők csütörtökön rendkívüli EU-csúcsot tartanak, ahol jelen lesz Volodimir Zelenszkij is. Orbán Viktor levélben megfogalmazott javaslatára senki sem reagált. Előzetesünk Brüsszelből.","shortLead":"Az elmúlt hetekben az európai vezetők körében lezajlott tárgyalásokon elmozdulás volt tapasztalható: most már több szó...","id":"20250306_EU-csucs_biztonsag_zelenszkij_orosz-ukran-haboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c603876f-bb55-4fba-b47b-3abc670d0e62.jpg","index":0,"item":"b34f487a-253a-48e4-954d-c864db0aedc0","keywords":null,"link":"/eurologus/20250306_EU-csucs_biztonsag_zelenszkij_orosz-ukran-haboru-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 07:00","title":"„Nem engedhetjük meg, hogy Putyin barátai blokkoljanak minket” – rendkívüli EU-csúcson próbálnak kezdeni valamit Trump lépéseivel és Orbán fenyegetéseivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3268138-a796-426b-971c-62e57bac4cca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alaptörvénybe is beleírnák, hogy Magyarországon a kábítószer használata, terjesztése és népszerűsítése tilos.","shortLead":"Az alaptörvénybe is beleírnák, hogy Magyarországon a kábítószer használata, terjesztése és népszerűsítése tilos.","id":"20250305_Elkoboznak-a-drogkereskedok-teljes-vagyonat-es-akar-ki-tilthatjak-oket-egy-telepulesrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3268138-a796-426b-971c-62e57bac4cca.jpg","index":0,"item":"63b2df87-4a22-4265-b2bf-fb65541deb72","keywords":null,"link":"/elet/20250305_Elkoboznak-a-drogkereskedok-teljes-vagyonat-es-akar-ki-tilthatjak-oket-egy-telepulesrol","timestamp":"2025. március. 05. 09:47","title":"Elkoboznák a drogkereskedők teljes vagyonát, és akár ki is tilthatják őket egy településről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb50c1a-4a66-4594-9045-c3c27fbbeb45","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Fabrizio Romano úgy tudja, hogy a Liverpool is figyeli a magyar válogatott balhátvédet.","shortLead":"Fabrizio Romano úgy tudja, hogy a Liverpool is figyeli a magyar válogatott balhátvédet.","id":"20250304_kerkez-milos-bournemouth-liverpool-real-madrid-fabrizio-romano","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aeb50c1a-4a66-4594-9045-c3c27fbbeb45.jpg","index":0,"item":"08e3db30-2409-4315-9718-641548688d50","keywords":null,"link":"/sport/20250304_kerkez-milos-bournemouth-liverpool-real-madrid-fabrizio-romano","timestamp":"2025. március. 04. 19:57","title":"A transzferguru szerint Kerkez Milos nyáron távozhat a Bournemouth csapatától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]