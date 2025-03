Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"610594fe-5b3a-4af5-b9fd-eac89c62fdab","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nő a jobb lábán sérült meg, az elsősegélyt nyújtó szemtanúk törülközőkkel igyekeztek elállítani az erős vérzést.","shortLead":"A nő a jobb lábán sérült meg, az elsősegélyt nyújtó szemtanúk törülközőkkel igyekeztek elállítani az erős vérzést.","id":"20250307_capatamadas-ausztralia-eletveszelyes-serules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/610594fe-5b3a-4af5-b9fd-eac89c62fdab.jpg","index":0,"item":"6f4d14da-3836-41d4-9d09-4b053064eb81","keywords":null,"link":"/elet/20250307_capatamadas-ausztralia-eletveszelyes-serules","timestamp":"2025. március. 07. 13:14","title":"Cápatámadásban sérült meg életveszélyesen egy nő Ausztrália keleti partjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f2272d-db71-4f37-b4bb-18d334ad83d4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai lap az általa megszerzett szerződések nyomán járt utána annak, hogyan mélyültek el a magyar kormány és az amerikai jobboldal kapcsolatai.","shortLead":"Az amerikai lap az általa megszerzett szerződések nyomán járt utána annak, hogyan mélyültek el a magyar kormány és...","id":"20250308_Boston-Globe-amerikai-jobboldal-Trump-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99f2272d-db71-4f37-b4bb-18d334ad83d4.jpg","index":0,"item":"3b4acba7-3ce7-46a4-941c-7308ba2b55bf","keywords":null,"link":"/360/20250308_Boston-Globe-amerikai-jobboldal-Trump-Orban","timestamp":"2025. március. 08. 09:05","title":"Boston Globe-tényfeltárás: Így kaptak pénzt Magyarországról Orbán amerikai szócsövei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9dfbde-b3ce-4647-ab62-78ff7ed6f98d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szöuli központi kerületi bíróság azzal indokolta döntését, hogy kérdések merültek fel a nyomozást és a vádat illetően. ","shortLead":"A szöuli központi kerületi bíróság azzal indokolta döntését, hogy kérdések merültek fel a nyomozást és a vádat...","id":"20250308_Szabadon-engedtek-Del-Korea-felfuggesztett-elnoket-de-az-ellene-inditott-eljarasok-folytatodnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c9dfbde-b3ce-4647-ab62-78ff7ed6f98d.jpg","index":0,"item":"b1d6548b-35a0-4e5d-a0b7-17d9bb05b34a","keywords":null,"link":"/vilag/20250308_Szabadon-engedtek-Del-Korea-felfuggesztett-elnoket-de-az-ellene-inditott-eljarasok-folytatodnak","timestamp":"2025. március. 08. 18:57","title":"Szombaton szabadon távozott a fogdából Dél-Korea felfüggesztett elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f0a52b-94c4-4d90-823a-c89b5edcd169","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A ragadós száj- és körömfájás emberekre ritkán terjed át, a gazdaságokban azonban hatalmas károkat okozhat: amint akár csak egy állatnál is megerősítik a betegséget, az összes párosujjú patást fel kell számolni.","shortLead":"A ragadós száj- és körömfájás emberekre ritkán terjed át, a gazdaságokban azonban hatalmas károkat okozhat: amint akár...","id":"20250307_ragados-szaj-es-koromfajas-szarvasmarha-magyarorszag-nebih","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29f0a52b-94c4-4d90-823a-c89b5edcd169.jpg","index":0,"item":"da643481-397c-4a18-878e-6725765e5d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250307_ragados-szaj-es-koromfajas-szarvasmarha-magyarorszag-nebih","timestamp":"2025. március. 07. 12:52","title":"Ötven év után jelent meg újra Magyarországon egy szarvasmarhákat támadó súlyos betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aee5ebd-492f-4d82-be0c-80a0aa82cc3b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy fiókteleppel jelzik további szándékaikat a nagyszombati mérnökök.","shortLead":"Egy fiókteleppel jelzik további szándékaikat a nagyszombati mérnökök.","id":"20250308_hvg-szlovak-nuklearis-ipar-paksi-atomeromu-Vuje-Takacs-Zoltan-MVM","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3aee5ebd-492f-4d82-be0c-80a0aa82cc3b.jpg","index":0,"item":"83e5a99c-cbb9-4715-83aa-feff322f8c7f","keywords":null,"link":"/360/20250308_hvg-szlovak-nuklearis-ipar-paksi-atomeromu-Vuje-Takacs-Zoltan-MVM","timestamp":"2025. március. 08. 08:00","title":"Erősíti magyarországi jelenlétét a paksi atomerőmű szlovák beszállítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Tönkreteszik-e a vámok az amerikai gazdaságot? Kilépteti-e Trump országát a NATO-ból? Mi marad egyáltalán a NATO-ból, ha nem lesz benne Amerika? Mit jelent mindez Európának? Csizmazia Gábor Amerika-kutatót Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Tönkreteszik-e a vámok az amerikai gazdaságot? Kilépteti-e Trump országát a NATO-ból? Mi marad egyáltalán a NATO-ból...","id":"20250307_Fulke-podcast-Csizmazia-Gabor-USA-Donald-Trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"5bb051f4-434e-44c3-be7a-167a6394d9f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_Fulke-podcast-Csizmazia-Gabor-USA-Donald-Trump-ebx","timestamp":"2025. március. 07. 18:30","title":"Mégis mi a logika Trump ámokfutásában? – Csizmazia Gábor a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a5c737d-cd8c-44c3-8dc4-78b94536ca3e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elvesztette a kapcsolatot az AstroForge az Odin nevű űreszközével, mely egy aszteroida felé tartott volna. Úgy tűnik, a küldetés véget ért.","shortLead":"Elvesztette a kapcsolatot az AstroForge az Odin nevű űreszközével, mely egy aszteroida felé tartott volna. Úgy tűnik...","id":"20250307_astroforge-odin-szonda-elvesztes-aszteroida-banyaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a5c737d-cd8c-44c3-8dc4-78b94536ca3e.jpg","index":0,"item":"dd61502c-b2f7-4105-ab8a-0c77b1ac56d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_astroforge-odin-szonda-elvesztes-aszteroida-banyaszat","timestamp":"2025. március. 07. 18:03","title":"Kudarcba fulladhatott az első aszteroidabányász űrmisszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Mit tehet az EU a kötözködő Orbán Viktorral? Mézesmadzagot és korbácsot Putyinnak is? Mit írnak majd az ukrán katonák sírjára? Miért száll el az amerikai üzletembere derűlátása, és miért tűrik szó nélkül, amit Trump csinál? Témák és vélemények a nemzetközi sajtóból.","shortLead":"Mit tehet az EU a kötözködő Orbán Viktorral? Mézesmadzagot és korbácsot Putyinnak is? Mit írnak majd az ukrán katonák...","id":"20250307_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"b9710ae6-7d38-4ff0-b281-2802bcde7635","keywords":null,"link":"/360/20250307_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 07. 10:30","title":"The Washington Post-vélemény: Ukrajna lehet Trump Afganisztánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]