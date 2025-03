Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"39d2b5ec-0825-4886-a4db-b7dcf1eff6fc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Játsszon a mesterséges intelligencia – no persze ne azért, hogy szórakozzon, hanem hogy megmutassa, mire képes. Amerikai kutatók tesztelő eszköze ezúttal a Nintendo közkedvelt Super Mario Bros. játéka volt.","shortLead":"Játsszon a mesterséges intelligencia – no persze ne azért, hogy szórakozzon, hanem hogy megmutassa, mire képes...","id":"20250308_nintendo-super-mario-bros-jatek-banchmark-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39d2b5ec-0825-4886-a4db-b7dcf1eff6fc.jpg","index":0,"item":"2aaa186b-92e2-4a0d-b64e-31806eedb3d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_nintendo-super-mario-bros-jatek-banchmark-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 08. 20:03","title":"Meg kell mutatnia, mit tud? Akkor játsszon kicsit a Marióval a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Mondhatni kiábrándult a királyságból, és már nem is érzi akkora kiváltságnak, ha majd őt is fogadja III. Károly.","shortLead":"Mondhatni kiábrándult a királyságból, és már nem is érzi akkora kiváltságnak, ha majd őt is fogadja III. Károly.","id":"20250309_donald-trump-duhos-iii-karoly-brit-uralkodo-zelenszkij-diplomacia-talalkozo-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"ec55ffd2-86c1-464d-9169-49d1621ade7c","keywords":null,"link":"/vilag/20250309_donald-trump-duhos-iii-karoly-brit-uralkodo-zelenszkij-diplomacia-talalkozo-usa","timestamp":"2025. március. 09. 15:54","title":"Dühbe jött Donald Trump, amikor meglátta a Károly királlyal parolázó Zelenszkijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70051d7e-69fa-4fe6-907b-91cef39f9348","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem igazán jól kezdődött az élete, és nem úgy ért véget, ahogy az angyalok talán megálmodták, de a kettő között pergő hat évtized jutott a múlt héten, máig tisztázatlan körülmények között, 95 évesen elhunyt Gene Hackmannek.","shortLead":"Nem igazán jól kezdődött az élete, és nem úgy ért véget, ahogy az angyalok talán megálmodták, de a kettő között pergő...","id":"20250309_hvg-Gene-Hackman-nekrolog-5x1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70051d7e-69fa-4fe6-907b-91cef39f9348.jpg","index":0,"item":"5f0e9b7a-5879-4b79-9950-425ac4d77fe4","keywords":null,"link":"/360/20250309_hvg-Gene-Hackman-nekrolog-5x1","timestamp":"2025. március. 09. 15:45","title":"„Színésznek képeztek ki, nem sztárnak” – Gene Hackmannek ez a szerep nem kellett, de így is a legnagyobbak közé emelkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Radoslaw Sikorski azt közölte: „Ha a SpaceX megbízhatatlan szolgáltatónak bizonyul, kénytelenek leszünk más szolgáltatók után nézni”. ","shortLead":"Radoslaw Sikorski azt közölte: „Ha a SpaceX megbízhatatlan szolgáltatónak bizonyul, kénytelenek leszünk más...","id":"20250310_elon-musk-radoslaw-sikorski-marco-rubio-starlink-ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd.jpg","index":0,"item":"8dd97461-bbcb-459d-9291-2f3886083ce1","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_elon-musk-radoslaw-sikorski-marco-rubio-starlink-ukrajna-haboru","timestamp":"2025. március. 10. 05:53","title":"„Maradj csöndben, kisember” – üzente Elon Musk a lengyel külügyminiszternek a Starlinkről szóló vita közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b7d996-eed1-4859-bdc9-e5ba03bbffbb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Wizz Airnél a női pilóták aránya meghaladja az 5 százalékot, amely az iparági átlag felett van – írja a cég.","shortLead":"A Wizz Airnél a női pilóták aránya meghaladja az 5 százalékot, amely az iparági átlag felett van – írja a cég.","id":"20250308_Nonap-a-Wizz-Airnel-kizarolag-noi-szemelyzettel-szallt-fel-Budapestrol-Londonba-tarto-gep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b7d996-eed1-4859-bdc9-e5ba03bbffbb.jpg","index":0,"item":"b6ebcfec-94bc-44ac-a756-8966a7d1c752","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Nonap-a-Wizz-Airnel-kizarolag-noi-szemelyzettel-szallt-fel-Budapestrol-Londonba-tarto-gep","timestamp":"2025. március. 08. 11:27","title":"Nőnap a Wizz Airnél: kizárólag női személyzettel szállt fel Budapestről a Londonba tartó gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970a51ce-2813-4a1a-b771-94387d0ba97f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három egymást követő estén játszik a Fesztiválzenekarral az orosz-német zongoraművész.","shortLead":"Három egymást követő estén játszik a Fesztiválzenekarral az orosz-német zongoraművész.","id":"20250308_hvg-mupa-igor-levit-budapesti-fesztivalzenekar-fischer-ivan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/970a51ce-2813-4a1a-b771-94387d0ba97f.jpg","index":0,"item":"05a8da55-6202-48ac-aada-9e7e82de5c59","keywords":null,"link":"/360/20250308_hvg-mupa-igor-levit-budapesti-fesztivalzenekar-fischer-ivan","timestamp":"2025. március. 08. 18:30","title":"„Ez a fickó nem ismer lehetetlent\" – Igor Levit az egyik leggyilkosabb versenyművet is előadja a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5974904-f8ee-49be-84bd-d3c03498efe5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, megvan, ki játssza Minerva McGalagonyt és Perselus Pitont a tévésorozatban. ","shortLead":"Úgy tűnik, megvan, ki játssza Minerva McGalagonyt és Perselus Pitont a tévésorozatban. ","id":"20250308_Harry-Potter-tevesorozat-konnyen-lehet-ket-masik-szerepre-is-megtalaltak-a-szineszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5974904-f8ee-49be-84bd-d3c03498efe5.jpg","index":0,"item":"ac532f90-72cf-4d94-964a-f92fb60205b2","keywords":null,"link":"/kultura/20250308_Harry-Potter-tevesorozat-konnyen-lehet-ket-masik-szerepre-is-megtalaltak-a-szineszt","timestamp":"2025. március. 08. 15:54","title":"Harry Potter-tévésorozat: két fontos szerepre is megtalálhatták a megfelelő színészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4adc98c-d7b7-40be-89e7-36a58149e0c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ezen kívül bitcoin-szuperhatalommá is tenné az Egyesült Államokat Donald Trump – az amerikai elnök erről az első kriptovaluta-csúcstalálkozón beszélt a Fehér Házban, washingtoni idő szerint péntek este.","shortLead":"Ezen kívül bitcoin-szuperhatalommá is tenné az Egyesült Államokat Donald Trump – az amerikai elnök erről az első...","id":"20250308_trump-bitcoin-kriptovaluta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4adc98c-d7b7-40be-89e7-36a58149e0c9.jpg","index":0,"item":"d5c3660d-2dd4-4eb5-8408-a1956c545ac4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250308_trump-bitcoin-kriptovaluta","timestamp":"2025. március. 08. 17:34","title":"Trump: Mi leszünk a világ kriptovaluta-központja, az első lépést már megtettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]