[{"available":true,"c_guid":"e0cadbf5-c3b2-4cc6-8f2a-14ef7681ce9f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Eközben 2023-ban az élelmiszerboltok 15,6 százalékos átlagos árréssel dolgoztak.","shortLead":"Eközben 2023-ban az élelmiszerboltok 15,6 százalékos átlagos árréssel dolgoztak.","id":"20250314_elelmiszer-inflacio-dragulas-gki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0cadbf5-c3b2-4cc6-8f2a-14ef7681ce9f.jpg","index":0,"item":"7e56d025-7744-45ec-8ea2-c32e7be6d79f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_elelmiszer-inflacio-dragulas-gki","timestamp":"2025. március. 14. 07:28","title":"Négy év alatt többet drágult az élelmiszer, mint az előző 11 évben, részben az árstop és a különadó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4adf3d-5a2c-4559-a6df-f9cb1c5865ad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy svájci viszonteladó előrendelési oldalára került fel az az árcédula, ami már jelzi, mennyit kell majd kifizetni a GTA 6 konzolos változatáért.","shortLead":"Egy svájci viszonteladó előrendelési oldalára került fel az az árcédula, ami már jelzi, mennyit kell majd kifizetni...","id":"20250313_gta-6-ara-mennyibe-kerul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b4adf3d-5a2c-4559-a6df-f9cb1c5865ad.jpg","index":0,"item":"c2d6b0cd-8cbc-4900-8580-7ff0083bb430","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_gta-6-ara-mennyibe-kerul","timestamp":"2025. március. 13. 13:03","title":"Kiszivárgott a GTA 6 ára, zsebbenyúlós lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d2e947-6952-45de-a2ab-94b09b566649","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormányfő szerint azt akarják, hogy azok a nők, akik szülnek, ne legyenek rosszabb helyzetben, mint azok, akik nem vállalnak gyereket.","shortLead":"A kormányfő szerint azt akarják, hogy azok a nők, akik szülnek, ne legyenek rosszabb helyzetben, mint azok, akik nem...","id":"20250312_orban-gyermeket-nevelo-30-ev-alatti-anyak-szja-mentesseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8d2e947-6952-45de-a2ab-94b09b566649.jpg","index":0,"item":"986b9b93-384d-4033-ada0-9f338d1617e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_orban-gyermeket-nevelo-30-ev-alatti-anyak-szja-mentesseg-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 16:29","title":"Orbán: Döntött a kormány, az egy gyermeket nevelő 30 év alatti anyák is szja-mentességet kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392bcfcc-aa15-41ac-89a7-d98cc43783ca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 444, az ATV és a 24.hu újságíróit díjazták. ","shortLead":"A 444, az ATV és a 24.hu újságíróit díjazták. ","id":"20250313_Harom-ujsagiro-kapott-Magyar-Sajto-dijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/392bcfcc-aa15-41ac-89a7-d98cc43783ca.jpg","index":0,"item":"ea70436b-4172-4345-9a16-010758d2ceae","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Harom-ujsagiro-kapott-Magyar-Sajto-dijat","timestamp":"2025. március. 13. 14:09","title":"Magyar Sajtó-díjat kapott a kegyelmi ügyet kirobbantó újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426edbb2-2185-4b20-bb24-d6080d618018","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Külön minisztert bíztak meg a kérdés megfogalmazásával, amire igen–nem választ adhatnak majd a magyarok. A tervek szerint május végéig mindenki megkapja a szavazólapot. ","shortLead":"Külön minisztert bíztak meg a kérdés megfogalmazásával, amire igen–nem választ adhatnak majd a magyarok. A tervek...","id":"20250314_Kiderult-mi-lesz-a-faek-egyszerusegu-nemzeti-konzultacios-szavazolapon-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/426edbb2-2185-4b20-bb24-d6080d618018.jpg","index":0,"item":"38ef0dd7-5f4d-4074-a8ee-d28d6f61a992","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Kiderult-mi-lesz-a-faek-egyszerusegu-nemzeti-konzultacios-szavazolapon-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 10:59","title":"Kiderült, hogyan voksolhatunk a faék egyszerűségű véleménynyilvánító szavazáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Saját eddigi törekvéseivel megy szembe a kormány a készpénzhasználat alapjoggá emelésével. Kérdés, hogy csak szimbolikus, szavazatgyarapító intézkedésnek szánják az egészet, vagy valóban megrekesztik a gazdaság kifehérítésére tett erőfeszítéseiket.","shortLead":"Saját eddigi törekvéseivel megy szembe a kormány a készpénzhasználat alapjoggá emelésével. Kérdés, hogy csak...","id":"20250314_keszpenz-felvetel-hasznalat-joga-alaptorveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb.jpg","index":0,"item":"2ed0142d-6d31-46f2-a1d6-2917b56bfe08","keywords":null,"link":"/360/20250314_keszpenz-felvetel-hasznalat-joga-alaptorveny","timestamp":"2025. március. 14. 06:30","title":"Vagy blöfföl a kormány, vagy lábon lövi magát az alkotmányosított készpénzhasználattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86cf75af-b218-4383-a54f-59b88b85ef84","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A négygyerekes nők szja-mentessége minden külföldire is vonatkozik, feltéve, hogy az illetőnek van (volt) elég családipótlék-jogosultsága. Családi pótlékot azonban csak azok a külföldek kaphatnak, akik huzamos ideig itt élnek, gyerekkel együtt. Alapesetben ugyanez lesz a szabály a két- és háromgyerekesek esetében. A megduplázódó családi adókedvezményből a Fidesz épp idén év elején zárta ki az EGT-n kívülről érkezetteket, tehát a vendégmunkások többségét.","shortLead":"A négygyerekes nők szja-mentessége minden külföldire is vonatkozik, feltéve, hogy az illetőnek van (volt) elég...","id":"20250313_Csaladi-adoparadicsom-kulfoldiek-vendegmunkasok-szja-kedvezmenyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86cf75af-b218-4383-a54f-59b88b85ef84.jpg","index":0,"item":"2377b957-6ca9-45e2-901c-9ecb77c38ecc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_Csaladi-adoparadicsom-kulfoldiek-vendegmunkasok-szja-kedvezmenyek-ebx","timestamp":"2025. március. 13. 06:42","title":"Sok anyának savanyú családi adóparadicsom Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58bf6a45-cd3c-4f3a-b66f-3c4fc951e7ea","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gazdái állatorvoshoz siettek a macskával, de az olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy elpusztult.","shortLead":"A gazdái állatorvoshoz siettek a macskával, de az olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy elpusztult.","id":"20250312_fejbe-lott-auto-macska-szombathely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58bf6a45-cd3c-4f3a-b66f-3c4fc951e7ea.jpg","index":0,"item":"b8c677fb-e129-428d-be58-88b592414095","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_fejbe-lott-auto-macska-szombathely","timestamp":"2025. március. 12. 20:21","title":"Fejbe lőttek Szombathelyen egy autón fekvő macskát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]