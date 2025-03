Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ab7650b1-f696-4651-aa1a-32e7f97b0273","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Eredetileg a Hold felé tartott, ám a február 26-i indítást követően nem sokkal megszakadt a kapcsolat a Lunar Trailblazer nevű űreszközzel. A NASA azonban nem szeretné veszni hagyni az értékes eszközét, a szakemberek folyamatosan próbálkoznak a kapcsolat helyreállításával.","shortLead":"Eredetileg a Hold felé tartott, ám a február 26-i indítást követően nem sokkal megszakadt a kapcsolat a Lunar...","id":"20250318_nasa-lunar-trailblazer-szonda-hold-viz-kutatasa-meghibasodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab7650b1-f696-4651-aa1a-32e7f97b0273.jpg","index":0,"item":"ffe11d82-2835-4a51-a682-db8c5cc18d88","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_nasa-lunar-trailblazer-szonda-hold-viz-kutatasa-meghibasodas","timestamp":"2025. március. 18. 08:03","title":"Egy 34 milliárd forintos eszköz kering irányíthatatlanul az űrben, most próbálják valahogy szóra bírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktorral példálózik a New York Times, amikor arról ír, hogyan lép fel Donald Trump az amerikai egyetemekkel szemben. Eközben az amerikai elnök összeállhat Oroszországgal – Európa ellen. Putyin csak erő hatására hajlik meg, Trumpot viszont legfeljebb az érdekli, hogy gyorsan pénzre váltsa az ukrán természeti kincseket. Boszniában pedig arról folyik vita, hogy ki tartóztassa le Milorad Dodikot. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Orbán Viktorral példálózik a New York Times, amikor arról ír, hogyan lép fel Donald Trump az amerikai egyetemekkel...","id":"20250316_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"39e2627a-2951-4c53-9226-ef8a9c7f2a3a","keywords":null,"link":"/360/20250316_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 16. 09:30","title":"Nemzetközi lapszemle: Putyin hiába akar macsónak látszani, berezel, ha szorult helyzetbe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a68cd61-a989-43f0-816c-e8240a02dfa2","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Vass József népjóléti miniszter akkor a politikai rágcsálókat szólította fel munkájuk beszüntetésére, majd amikor másnap a sajtó rákérdezett, hogy mégis ezt kikre értette, már mentegetőzni kényszerült.","shortLead":"Vass József népjóléti miniszter akkor a politikai rágcsálókat szólította fel munkájuk beszüntetésére, majd amikor...","id":"20250316_politikai-ragcsalo-poloska-horthy-korszak-vass-jozsef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a68cd61-a989-43f0-816c-e8240a02dfa2.jpg","index":0,"item":"14e1755a-d083-46ec-a3aa-b63517e2926d","keywords":null,"link":"/360/20250316_politikai-ragcsalo-poloska-horthy-korszak-vass-jozsef","timestamp":"2025. március. 16. 11:56","title":"95 éve még magyarázkodnia kellett a miniszternek, miután Orbánéhoz hasonló beszédet tartott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szerinte ha a kormány annyira békepárti, Orbán felhívhatná Putyint és megkérdezhetné, miért nem fogadja el a tűzszüneti javaslatot.","shortLead":"Szerinte ha a kormány annyira békepárti, Orbán felhívhatná Putyint és megkérdezhetné, miért nem fogadja el a tűzszüneti...","id":"20250317_magyar-peter-pride-poloska-ukrajna-provokator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"966f1db2-1d31-4484-8879-48be4b17408a","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_magyar-peter-pride-poloska-ukrajna-provokator","timestamp":"2025. március. 17. 20:51","title":"Fideszes provokátor várta az utcán Magyar Pétert, aki az ATV-ben elmondta, hogy nem megy ki a Pride-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"992ea5dd-790e-4c8a-bd86-63a79a641a58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Eldőlt az Angol Ligakupa sorsa.","shortLead":"Eldőlt az Angol Ligakupa sorsa.","id":"20250316_liverpool-newcastle-angol-ligakupa-donto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/992ea5dd-790e-4c8a-bd86-63a79a641a58.jpg","index":0,"item":"2a9b0494-5fb2-4411-9827-22fc824ef6e2","keywords":null,"link":"/sport/20250316_liverpool-newcastle-angol-ligakupa-donto","timestamp":"2025. március. 16. 20:03","title":"A Szoboszlaival felálló Liverpool kikapott a Newcastle-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e5306-ed63-4d6e-9eee-2f9c991a6cd6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A boszniai Szerb Köztársaság elnöke erre közölte, hogy saját határrendőrséget alakítanak.","shortLead":"A boszniai Szerb Köztársaság elnöke erre közölte, hogy saját határrendőrséget alakítanak.","id":"20250317_Dodik-ellen-elfogatoparancsot-adott-ki-a-boszniai-hatarrendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d0e5306-ed63-4d6e-9eee-2f9c991a6cd6.jpg","index":0,"item":"9bc0c9d0-6261-4a4a-b901-9ed954c20447","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_Dodik-ellen-elfogatoparancsot-adott-ki-a-boszniai-hatarrendorseg","timestamp":"2025. március. 17. 18:58","title":"Dodik ellen elfogatóparancsot adott ki a boszniai határrendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc564b2-4761-45de-83d4-3e534083c41f","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"One woman show-ját mutatja be március 19-én Budapesten Candace Bushnell, Carrie Bradshaw kitalálója, aki lerakta a Szex és New York birodalom alapjait. Miért volt jó választás Sarah Jessica Parker? Mennyi a szex a Szex és New York sztorikban? És mikor elég már a folytatásokból? A Szex és New York szülőanyjával beszélgettünk. ","shortLead":"One woman show-ját mutatja be március 19-én Budapesten Candace Bushnell, Carrie Bradshaw kitalálója, aki lerakta a Szex...","id":"20250317_Szex-es-New-York-iroja-Candace-Bushnell-HVG-interju-edesharmas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbc564b2-4761-45de-83d4-3e534083c41f.jpg","index":0,"item":"85c8debc-d5ab-492b-97a0-1fac34276dfe","keywords":null,"link":"/360/20250317_Szex-es-New-York-iroja-Candace-Bushnell-HVG-interju-edesharmas","timestamp":"2025. március. 17. 20:00","title":"A Szex és New York írója a HVG-nek: Sikeres férfiakat faggattam az édeshármasról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27cd651-83a6-4770-9b3b-90a8ab2b1afc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnapi borongós időt hétfőn erős széllökések és északon hózáporok követik.","shortLead":"A vasárnapi borongós időt hétfőn erős széllökések és északon hózáporok követik.","id":"20250316_Lehules-hozaporok-varhatoak-hetfon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f27cd651-83a6-4770-9b3b-90a8ab2b1afc.jpg","index":0,"item":"74c6fbc9-9f3e-479f-9ce5-415a9d22df4a","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Lehules-hozaporok-varhatoak-hetfon","timestamp":"2025. március. 16. 08:42","title":"Lehűlés, hózáporok várhatóak hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]