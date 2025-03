Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"af498465-97d0-443c-ac3f-12503de80fc1","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Minden eddiginél nagyobb hitelfelvétel lehetőségéről, s vele az alkotmány módosításáról szavazott kedden a német parlament alsóháza, a Bundestag.","shortLead":"Minden eddiginél nagyobb hitelfelvétel lehetőségéről, s vele az alkotmány módosításáról szavazott kedden a német...","id":"20250320_nemet-penzugyek-fek-helyett-gaz-celfoto-hitelkerelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af498465-97d0-443c-ac3f-12503de80fc1.jpg","index":0,"item":"dbb56882-d461-4223-bf51-9cedfe6d4ce1","keywords":null,"link":"/360/20250320_nemet-penzugyek-fek-helyett-gaz-celfoto-hitelkerelem","timestamp":"2025. március. 20. 12:40","title":"Az adósságfékről a hitelgázra lép Merz, hogy felgyorsítsa Németországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008e7f45-7805-4aa4-bc80-d6e819f1dc67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az akciót végrehajtó teslás elmondta, korábban Elon Musk volt számára a Vasember. De már elmúlt. ","shortLead":"Az akciót végrehajtó teslás elmondta, korábban Elon Musk volt számára a Vasember. De már elmúlt. ","id":"20250320_tesla-elon-musk-tiltakozas-autogyar-donald-trump-bojkott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/008e7f45-7805-4aa4-bc80-d6e819f1dc67.jpg","index":0,"item":"659988b0-befe-4dac-89ab-870b00ca6867","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_tesla-elon-musk-tiltakozas-autogyar-donald-trump-bojkott","timestamp":"2025. március. 20. 12:47","title":"Óriási betűkkel véste bele egy Tesla-tulaj a tengerpart homokjába, hogy: „Ne vegyél Teslát!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Három idős nőt is zaklatott a fiatal férfi, aztán másnap egy rendőr elé kanyarodott a rollerével.","shortLead":"Három idős nőt is zaklatott a fiatal férfi, aztán másnap egy rendőr elé kanyarodott a rollerével.","id":"20250321_idos-nok-zaklatas-bukosisak-szatirt-miskolc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3.jpg","index":0,"item":"4bfd0039-32f6-41f1-86c7-5f22fbecf542","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_idos-nok-zaklatas-bukosisak-szatirt-miskolc","timestamp":"2025. március. 21. 15:59","title":"Idős nőket zaklató bukósisakos szatírt fogott egy miskolci rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ha Trump tényleg békét akar Ukrajnában és Gázában, gyakoroljon nyomást Putyinra és Netanjahura. A Pride betiltásával Orbán a jobbos kultúrharcosoknak üzent Moszkvától Washingtonig. Új szelek fújnak Szerbiában, lehetséges a demokratikus megújulás. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Ha Trump tényleg békét akar Ukrajnában és Gázában, gyakoroljon nyomást Putyinra és Netanjahura. A Pride betiltásával...","id":"20250320_Nemzetkozi-lapszemle-Financial-Times-Boka-Janos-interju-EU-Ukrajna-Oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"cf24cab5-1762-4d3f-a0b6-e0ea3b3ffc35","keywords":null,"link":"/360/20250320_Nemzetkozi-lapszemle-Financial-Times-Boka-Janos-interju-EU-Ukrajna-Oroszorszag","timestamp":"2025. március. 20. 11:32","title":"Ukrajna legyen ütközőövezet Oroszország és Európa között – Bóka János EU-ügyi miniszter a Financial Timesnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26de5a34-4514-4258-a2ee-f0da8052ed4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bella Ramsey-t egy stábtag figyelmeztette az árulkodó jelekre.","shortLead":"Bella Ramsey-t egy stábtag figyelmeztette az árulkodó jelekre.","id":"20250321_autizmus-diagnozis-bella-ramsey-last-of-us","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26de5a34-4514-4258-a2ee-f0da8052ed4d.jpg","index":0,"item":"73fe31bf-b10f-4eab-a5e7-5f3e84b95b3a","keywords":null,"link":"/elet/20250321_autizmus-diagnozis-bella-ramsey-last-of-us","timestamp":"2025. március. 21. 12:05","title":"Autizmust diagnosztizáltak a The Last of Us sztárjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ee4779-3bc7-46a6-a7c1-3f4782597c54","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi feltételezett gyilkosa egy 19 éves férfi, a lánya ismerőse. ","shortLead":"A férfi feltételezett gyilkosa egy 19 éves férfi, a lánya ismerőse. ","id":"20250320_pestszentimrei-taxis-gyilkossag-tartozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13ee4779-3bc7-46a6-a7c1-3f4782597c54.jpg","index":0,"item":"0f1cbe1e-039e-4796-85de-35c6ac5c89f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_pestszentimrei-taxis-gyilkossag-tartozas","timestamp":"2025. március. 20. 17:29","title":"Kevesebb mint félmillió forint tartozásért verték agyon a nyugdíjas pestszentimrei taxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pont azért védi a gyülekezési jogot az Alaptörvény, hogy olyan tüntetést is meg lehessen tartani, ami valakinek nem tetszik – úgy fest, pont ezt nem érti a hatalom. Hegyi Szabolcsot, a Társaság a Szabadságjogokért gyülekezési jogi szakértőjét Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Pont azért védi a gyülekezési jogot az Alaptörvény, hogy olyan tüntetést is meg lehessen tartani, ami valakinek nem...","id":"20250321_Fulke-podcast-Hegyi-Szabolcs-TASZ-Pride-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b.jpg","index":0,"item":"37fe07ac-8041-4de0-9cc7-9a7e9768f631","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_Fulke-podcast-Hegyi-Szabolcs-TASZ-Pride-ebx","timestamp":"2025. március. 21. 13:27","title":"Attól nem lesz jogsértő a Pride, hogy Orbánt zavarja – Hegyi Szabolcs a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"965fa791-78df-4bc4-a4d5-7346342def64","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google egy új funkció bevezetésével lehetővé tette a felhasználók számára, hogy a mesterséges intelligencia segítségével keressenek a levelek között.","shortLead":"A Google egy új funkció bevezetésével lehetővé tette a felhasználók számára, hogy a mesterséges intelligencia...","id":"20250321_google-gmail-email-level-kereseses-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/965fa791-78df-4bc4-a4d5-7346342def64.jpg","index":0,"item":"2dd40cf0-9906-4cdd-a314-aeb3eb7a66ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_google-gmail-email-level-kereseses-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 21. 11:03","title":"Új funkciót kap a Gmail, könnyebben találhatja meg az e-mailjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]