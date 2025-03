Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a7833394-d116-4be2-ab15-10db0720dab7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kört „leleplező” szórólapokat önkormányzati busszal szállított magyarcsanádi közmunkások kezdték el terjeszetni Kiszomboron a nemzeti ünnep estéjén.","shortLead":"A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kört „leleplező” szórólapokat önkormányzati busszal szállított magyarcsanádi...","id":"20250324_magyarcsanad-kiszombor-szorolap-kozmunkas-civil-szervezet-lejarato-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7833394-d116-4be2-ab15-10db0720dab7.jpg","index":0,"item":"a84baf2e-2245-444d-bd80-99d332273ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_magyarcsanad-kiszombor-szorolap-kozmunkas-civil-szervezet-lejarato-kampany","timestamp":"2025. március. 24. 06:12","title":"A szomszéd falu hagyományőrző civiljei elleni lejárató kampánnyal ünnepelte március 15-ét Magyarcsanád fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642441a4-0f3b-4d28-af31-11d357912608","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fenntarthatóbb és olcsóbb lehet a 3D-nyomtatott vasúti megállót, melynek első darabját a napokban építik meg Japánban.","shortLead":"Fenntarthatóbb és olcsóbb lehet a 3D-nyomtatott vasúti megállót, melynek első darabját a napokban építik meg Japánban.","id":"20250323_japan-3d-nyomtatott-vasutallomas-epites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/642441a4-0f3b-4d28-af31-11d357912608.jpg","index":0,"item":"cfc0fd7f-2e43-49f5-bd1a-04774790fb33","keywords":null,"link":"/tudomany/20250323_japan-3d-nyomtatott-vasutallomas-epites","timestamp":"2025. március. 23. 08:03","title":"6 óra alatt kinyomtatnak egy vasúti megállót Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116ff4a9-5e07-4f94-9be6-1b0a84f750ea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Andrew Tate az X-en azt írta a rajongóinak, hogy 185 ezer dollárt költött egy magánrepülőre azért, hogy „aláírjon egy papírt” Romániában.","shortLead":"Andrew Tate az X-en azt írta a rajongóinak, hogy 185 ezer dollárt költött egy magánrepülőre azért, hogy „aláírjon...","id":"20250322_tate-fiverek-romania-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/116ff4a9-5e07-4f94-9be6-1b0a84f750ea.jpg","index":0,"item":"6f090e20-820f-492f-8a2e-3dfcc1018409","keywords":null,"link":"/elet/20250322_tate-fiverek-romania-visszateres","timestamp":"2025. március. 22. 11:26","title":"„Ártatlan emberek nem futnak el semmitől” – visszatértek Romániába a Tate fivérek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu hatalomért folytatott harca, Trump lépései és az ezekre adott nemzetközi válasz a világlapok fókuszában. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu hatalomért folytatott harca, Trump lépései és az ezekre adott nemzetközi válasz...","id":"20250323_nemzetkozi-lapszemle-orban-trump-szijjarto-izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"f1633551-2e51-4df1-8eab-aabf1dabafd7","keywords":null,"link":"/360/20250323_nemzetkozi-lapszemle-orban-trump-szijjarto-izrael","timestamp":"2025. március. 23. 11:02","title":"Tekintélyelvű, mohó és soviniszta: ilyen Trump imperialista politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f3bf61-4e34-4e0d-82c6-d1d8443e0208","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az aranyér nem válogat: a hiedelemmel szemben nem csak az időseket érinti, ráadásul mindkét nem esetében gyakran előfordul. Mivel azonban kényes helyen van, nehezen beszélünk róla vagy kérünk tanácsot, így az azzal kapcsolatos hasznos és alapvető információk sem jutnak el hozzánk könnyen. ","shortLead":"Az aranyér nem válogat: a hiedelemmel szemben nem csak az időseket érinti, ráadásul mindkét nem esetében gyakran...","id":"20250228_ronthat-aranyere-allapotan-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8f3bf61-4e34-4e0d-82c6-d1d8443e0208.jpg","index":0,"item":"fb5fc3a7-817f-4cdf-bf95-ef858e3986ed","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_ronthat-aranyere-allapotan-proktis","timestamp":"2025. március. 23. 13:30","title":"Sokat ronthat aranyere állapotán, ha ezt nem csinálja jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"806de424-64e6-41b3-92ee-a60748015eaf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A négyes a magyar atlétika történetének hatodik érmét szerezte fedettpályás világbajnokságon.","shortLead":"A négyes a magyar atlétika történetének hatodik érmét szerezte fedettpályás világbajnokságon.","id":"20250323_Bronzermet-szerzett-a-4x400-as-ferfi-valto-az-atletikai-vb-n-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/806de424-64e6-41b3-92ee-a60748015eaf.jpg","index":0,"item":"e9f54f12-690d-451d-bbd9-7a5ce1e28494","keywords":null,"link":"/sport/20250323_Bronzermet-szerzett-a-4x400-as-ferfi-valto-az-atletikai-vb-n-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 16:24","title":"Bronzérmet szerzett a 4x400-as férfi váltó az atlétikai vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fe10e6-b090-4a02-af5f-96d0204057a1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kettő McLaren-siker Sanghajban.","shortLead":"Kettő McLaren-siker Sanghajban.","id":"20250323_Rajt-cel-gyozelmet-aratott-Oscar-Piastri-a-Kinai-Nagydijon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71fe10e6-b090-4a02-af5f-96d0204057a1.jpg","index":0,"item":"9df82f1a-65ed-4c0e-961f-96d8a00e707c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250323_Rajt-cel-gyozelmet-aratott-Oscar-Piastri-a-Kinai-Nagydijon","timestamp":"2025. március. 23. 10:03","title":"Rajt-cél győzelmet aratott Oscar Piastri a Kínai Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem találta a megfelelő szavakat vagy indokot? És önt is kínozta utána az önvád, hogy miért nem tudott nemet mondani, és a szorongás, hogy hogyan tud majd eleget tenni a kérésnek? Nemet mondani nem egyszerű, viszont megtanulható, és gyakorlásával nagyon sokat tehetünk önmagunkért.","shortLead":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem...","id":"20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20.jpg","index":0,"item":"b7cc7d72-3c1b-4c75-a171-f9137b70b438","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","timestamp":"2025. március. 22. 13:30","title":"Nehéz nemet mondani? Mutatjuk, hogyan csinálja jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""}]