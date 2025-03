Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"96a27bc9-9990-4077-b653-c168f852837d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Ibériai-félszigeten három hete váltják egymást a nagy kiterjedésű viharok.","shortLead":"Az Ibériai-félszigeten három hete váltják egymást a nagy kiterjedésű viharok.","id":"20250323_Egy-okori-hidat-is-elsodort-az-arado-Tajo-Spanyolorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96a27bc9-9990-4077-b653-c168f852837d.jpg","index":0,"item":"886ce3f2-24e5-4ef4-9fe8-7ab24bb83563","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_Egy-okori-hidat-is-elsodort-az-arado-Tajo-Spanyolorszagban","timestamp":"2025. március. 23. 21:45","title":"Egy ókori hidat is elsodort az áradó Tajo Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d704ca8-ae8c-4c38-96de-52386ec75155","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250323_orban-viktor-poloska-ukrajna-siklobomba-penteki-mutetek-amazon-rendeles-atveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d704ca8-ae8c-4c38-96de-52386ec75155.jpg","index":0,"item":"0f76cf8b-e837-4adb-93e6-7f0879fc9b9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250323_orban-viktor-poloska-ukrajna-siklobomba-penteki-mutetek-amazon-rendeles-atveres","timestamp":"2025. március. 23. 12:00","title":"Ez történt: Kiderült egy fontos szám Orbán Viktor poloskáiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f263d8-1bb9-4d25-b40c-b93592ea2b23","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A GVH által működtetett online árfigyelőben listázott 2547 termékből 1044-nek csökkent, 1185-nek nem változott, és 319-nek emelkedett az ára a március 17-én bevezetett árrésstop óta – írja a Portfolio.","shortLead":"A GVH által működtetett online árfigyelőben listázott 2547 termékből 1044-nek csökkent, 1185-nek nem változott, és...","id":"20250324_ezek-a-termeke-dragultak-legjobban-az-arresstop-bevezetese-ota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3f263d8-1bb9-4d25-b40c-b93592ea2b23.jpg","index":0,"item":"be250ded-9780-4fae-95fb-fcd43a7b364a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_ezek-a-termeke-dragultak-legjobban-az-arresstop-bevezetese-ota","timestamp":"2025. március. 24. 08:38","title":"Virsli, szalámi, növényi italok: ezek drágultak legjobban az árrésstop bevezetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8b25c9-d4f4-47f7-93bc-7d9b808a51a1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A párt ezt a Fidesz Harcosok klubja néven szerveződő trollhadseregéhez köti.","shortLead":"A párt ezt a Fidesz Harcosok klubja néven szerveződő trollhadseregéhez köti.","id":"20250323_Tisza-Kamu-posztokat-terjesztenek-a-part-EP-kepviseloi-neveben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8b25c9-d4f4-47f7-93bc-7d9b808a51a1.jpg","index":0,"item":"08775e00-3104-474c-8fa5-b6a63f032290","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_Tisza-Kamu-posztokat-terjesztenek-a-part-EP-kepviseloi-neveben","timestamp":"2025. március. 23. 19:42","title":"Tisza: Kamu posztokat terjesztenek a párt EP-képviselői nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd33746-65c6-47d4-a3ee-2110fd6c9e68","c_author":"HVG","category":"360","description":"A színpadon valami kortalan és időtlen veszi át az 1880-as évek Angliájának a helyét. ","shortLead":"A színpadon valami kortalan és időtlen veszi át az 1880-as évek Angliájának a helyét. ","id":"20250323_hvg-Jane-Austen-Buszkeseg-es-balitelet-Vigszinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbd33746-65c6-47d4-a3ee-2110fd6c9e68.jpg","index":0,"item":"88817f24-7bb5-438b-a942-ad3e35c07e0c","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-Jane-Austen-Buszkeseg-es-balitelet-Vigszinhaz","timestamp":"2025. március. 23. 15:45","title":"Szemkápráztató, vakító fehérben játsszák a Vígszínházban Jane Austen Büszkeség és balítéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A golfozó a közösségi médiában megerősítette, hogy egy párt alkotnak Vanessa Trumppal.","shortLead":"A golfozó a közösségi médiában megerősítette, hogy egy párt alkotnak Vanessa Trumppal.","id":"20250324_donald-trump-jr-vanessa-trump-kapcsolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7.jpg","index":0,"item":"f10c3da3-1af2-4ce0-9d32-a9c53c5c1f31","keywords":null,"link":"/elet/20250324_donald-trump-jr-vanessa-trump-kapcsolat","timestamp":"2025. március. 24. 08:42","title":"Trump volt menyével jött össze Tiger Woods","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f3bf61-4e34-4e0d-82c6-d1d8443e0208","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az aranyér nem válogat: a hiedelemmel szemben nem csak az időseket érinti, ráadásul mindkét nem esetében gyakran előfordul. Mivel azonban kényes helyen van, nehezen beszélünk róla vagy kérünk tanácsot, így az azzal kapcsolatos hasznos és alapvető információk sem jutnak el hozzánk könnyen. ","shortLead":"Az aranyér nem válogat: a hiedelemmel szemben nem csak az időseket érinti, ráadásul mindkét nem esetében gyakran...","id":"20250228_ronthat-aranyere-allapotan-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8f3bf61-4e34-4e0d-82c6-d1d8443e0208.jpg","index":0,"item":"fb5fc3a7-817f-4cdf-bf95-ef858e3986ed","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_ronthat-aranyere-allapotan-proktis","timestamp":"2025. március. 23. 13:30","title":"Sokat ronthat aranyere állapotán, ha ezt nem csinálja jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia által működtetett internetes keresőt fejlesztő Perplexity AI is beszállt a TikTokért folytatott licitbe, és azt is elárulta, mit tenne a platformmal, ha megvásárolná.","shortLead":"A mesterséges intelligencia által működtetett internetes keresőt fejlesztő Perplexity AI is beszállt a TikTokért...","id":"20250324_perplexity-ai-tik-tok-betiltasa-felvasarlas-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"d4015d7e-6415-4cac-9e6a-7a09648787bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_perplexity-ai-tik-tok-betiltasa-felvasarlas-egyesult-allamok","timestamp":"2025. március. 24. 12:03","title":"Mestertervvel állt elő a Perplexity AI, hogy megszerezze a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]