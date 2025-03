Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Úgy tűnik, hogy a termékenységi problémák nem csupán az embereknek okoznak fejfájást, az amúgy hűségesnek tartott pingvinek is határozhatnak úgy, hogy új párt keresnek emiatt. Döntésük azonban kedvezőtlen következményekkel járhat a kolónia egészére nézve – állítják ausztrál kutatók.

Ezer pingvinpárból 250-nél figyeltek meg válást: miért? Lehet, hogy Erdogan Putyin akar lenni, de úgy tűnik, a törökök nem értenek egyet azzal, hogy Törökország Oroszország legyen. Európának ajánlatos óvatosnak lennie az Amerika elleni vámháborúban. Trump igencsak elkalkulálhatta magát gazdasági kérdésekben. Témák és vélemények a világsajtóból.

Wall Street Journal: Trump ukrajnai megbízottja papagájként mondta fel a Kreml álláspontját – tud bármit is Oroszországról és Putyinról? A Signal az egyik legbiztonságosabb üzenetküldő platformnak számít, de nem bevett szokás a használata az amerikai vezetés körében. Mutatjuk, mit lehet tudni a platformról, annak biztonságáról, és hogyan használhatja akár ön is. Mi az a Signal üzenetküldő, ami körül kitört a botrány? Érdemes telepíteni? Hogyan lehet használni?

A rendelet eredetileg a felsőoktatásra vonatkozott, és százezer rubelről szólt, ám az Orjoli terület kormányzója kiterjesztette a közoktatásban tanuló lányokra is. Magyar Péter volt barátnőjét Gróf Balázs képregényrajzoló szúrta ki. Vogel Evelin „jó élménynek" nevezte a forgatást. Pénzzel jutalmazzák a teherbe esett iskolás lányokat egy orosz kormányzóságban

Vogel Evelin tényleg szerepel a Dűnében: „Az utolsó forgatási napom azelőtt volt, hogy Péterrel belecsaptunk a lecsóba" Az irodaszerek változékony piacán 1 híján 100 éves múltra visszatekintő Lyreco termékkínálatának és logisztikájának fejlesztésén túl a tanácsadói hálózat finomhangolásával igyekszik megőrizni vezető szerepét. Mikulas Herskovic-csal, a Lyreco Central Europe ügyvezető igazgatójával beszélgettünk fenntarthatóságról, a munkahelyi jóllét biztosításáról, a stabil ügyfélkapcsolatok kialakításáról, valamint arról, mi lesz a vállalat fókuszában a következő években Magyarországon.

Az irodaszereken túl – fenntartható megoldásokkal a munkahelyi jóllétért

Ingyenutazásra jogosult diákok adataival foglaltak le a vonatokon helyeket, aztán ezekre a helyekre pénzért másokat ültettek le.

Saját zsebre dolgozó kalauzokra csaptak le a rendőrök Romániában

Emelkednek az ingatlanárak, így a vásárlók már 25 millió forint fölötti kölcsönöket vesznek fel.

Meglódultak a lakáshitelek, 40 százalékkal nőtt az átlagösszeg