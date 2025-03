Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c479a882-b9a1-419d-9fe3-4c0937ca49e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A földmozgás miatt a bangkoki magyar külképviseleten dolgozóknak el kellett hagyniuk a nagykövetség épületét.","shortLead":"A földmozgás miatt a bangkoki magyar külképviseleten dolgozóknak el kellett hagyniuk a nagykövetség épületét.","id":"20250328_thaifold-mianmar-foldrenges-aldozat-konzuli-szolgalat-kulkepviselet-mentoszolgalat-bangkok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c479a882-b9a1-419d-9fe3-4c0937ca49e7.jpg","index":0,"item":"d063ddad-5a05-44ff-a56e-5bda5109ef1b","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_thaifold-mianmar-foldrenges-aldozat-konzuli-szolgalat-kulkepviselet-mentoszolgalat-bangkok","timestamp":"2025. március. 28. 18:06","title":"A külügy nem tud magyar áldozatról az ázsiai földrengés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6427ff-6512-45ef-8efc-b29caef656dc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk szerint titán helyett egy speciális ötvözetet használna az Apple a hajlítható iPhone-nál, ami nemcsak nagyobb strapabíróságot, de gyűrődésmentes kijelzőt is eredményezhet.","shortLead":"A kiszivárgott információk szerint titán helyett egy speciális ötvözetet használna az Apple a hajlítható iPhone-nál...","id":"20250328_apple-hajlithato-iphone-folyekony-fem-zsaner-csuklopant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a6427ff-6512-45ef-8efc-b29caef656dc.jpg","index":0,"item":"eb96c4b2-bfa3-479f-9668-a4d36c22abba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_apple-hajlithato-iphone-folyekony-fem-zsaner-csuklopant","timestamp":"2025. március. 28. 09:03","title":"Folyékony fémből lehet a hajlítható iPhone legfontosabb alkatrésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2937da6-6cf7-4052-9a55-bd132f64a2f9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az osztrák nő egy német neonácinál bujdosott a gyerekkel.","shortLead":"Az osztrák nő egy német neonácinál bujdosott a gyerekkel.","id":"20250328_tek-szabaditas-turje-gyerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2937da6-6cf7-4052-9a55-bd132f64a2f9.jpg","index":0,"item":"81435fc0-503e-4c32-b3c0-c2c385081ef8","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_tek-szabaditas-turje-gyerek","timestamp":"2025. március. 28. 08:50","title":"A TEK menekített ki egy 12 éves kislányt, akit az anyja tartott fogva Zala megyében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6806e5b-6c7d-4045-8976-8e7986a77435","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy mexikói milliárdos kérésére alkották meg. ","shortLead":"Egy mexikói milliárdos kérésére alkották meg. ","id":"20250328_Ujjaszuletik-a-Maserati-Boomerang","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6806e5b-6c7d-4045-8976-8e7986a77435.jpg","index":0,"item":"73b9cddc-88cd-4860-9aad-f886026ddb50","keywords":null,"link":"/cegauto/20250328_Ujjaszuletik-a-Maserati-Boomerang","timestamp":"2025. március. 28. 20:20","title":"Újjászületett a 70-es évek ikonikus sci-fi autója a Maserati Boomerang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc806145-4ee5-4de1-a1bc-8bf764bee190","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg szerint a Hezbollah egyik drónraktárát lőtték ki.","shortLead":"Az izraeli hadsereg szerint a Hezbollah egyik drónraktárát lőtték ki.","id":"20250328_izrael-hezbollah-libanon-legicsapas-bejrut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc806145-4ee5-4de1-a1bc-8bf764bee190.jpg","index":0,"item":"88c13c3c-8206-4245-9f84-bf7dd1f132a6","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_izrael-hezbollah-libanon-legicsapas-bejrut","timestamp":"2025. március. 28. 14:39","title":"Izrael a tűzszünet óta először mért csapást Bejrútra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfe07ce-f468-45d7-a38e-7ecedfa0de84","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nincs különbség egyéni vagy csoportos kirekesztés között, minden közösségből való kizárás a társadalmi normákról is árulkodik. Milyen érzelmeket élnek át a kirekesztettek, és hogyan lehet ezekkel megküzdeni? Miért van (e téren is) nagyobb felelőssége a politikusoknak? És hogyan működik a társadalmi lelkiismeret?","shortLead":"Nincs különbség egyéni vagy csoportos kirekesztés között, minden közösségből való kizárás a társadalmi normákról is...","id":"20250328_A-kirekesztes-a-nagyobb-kozosseg-allapotat-mutatja-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cfe07ce-f468-45d7-a38e-7ecedfa0de84.jpg","index":0,"item":"fe47668b-f8f6-4d85-b3bb-db9b64a667dc","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250328_A-kirekesztes-a-nagyobb-kozosseg-allapotat-mutatja-meg","timestamp":"2025. március. 28. 08:40","title":"A kirekesztés a nagyobb közösség állapotát mutatja meg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb85f3f7-98e2-4d23-a998-90f09c4b39b6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Német újságok is beszámoltak arról, hogy Magyarországon a befektetési alapoknak mostantól több állampapírt kell vásárolniuk.","shortLead":"Német újságok is beszámoltak arról, hogy Magyarországon a befektetési alapoknak mostantól több állampapírt kell...","id":"20250329_Nemet-lapok-magyar-allampapirok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb85f3f7-98e2-4d23-a998-90f09c4b39b6.jpg","index":0,"item":"99b3ec5c-bfb0-4ff7-b073-a67a4dd66cf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250329_Nemet-lapok-magyar-allampapirok","timestamp":"2025. március. 29. 09:11","title":"Német lapok: Orbán szokatlan eszközökkel finanszírozza a választási ajándékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08a6ea3-c9c5-468f-8a8b-538296d31e4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki kormányinfón Vitályos Eszter szóvivő már jelezte, hogy legközelebb inkább valaki mást küldjön az újság.","shortLead":"A csütörtöki kormányinfón Vitályos Eszter szóvivő már jelezte, hogy legközelebb inkább valaki mást küldjön az újság.","id":"20250329_A-kormanyszovivoi-sajtoiroda-szerint-a-24hu-ujsagirojanak-magatartasa-elfogadhatatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c08a6ea3-c9c5-468f-8a8b-538296d31e4f.jpg","index":0,"item":"628777e3-a57f-4d2e-b67f-7cbd443f7eba","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_A-kormanyszovivoi-sajtoiroda-szerint-a-24hu-ujsagirojanak-magatartasa-elfogadhatatlan","timestamp":"2025. március. 29. 16:20","title":"A kormányszóvivői sajtóiroda szerint elfogadhatatlan a 24.hu újságírójának magatartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]