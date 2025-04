Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef92dbf3-c7ac-476b-aa27-ff3e300e855a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az orosz–ukrán háború talán legnagyobb áldozatai az ukrán gyerekek, de ezen túl is nagyon hosszú az oroszok által elkövetett bűncselekmények listája. Az EU külügyi főképviselője szerint rendkívül előrehaladott az orosz háborús bűncselekményeket vizsgáló bíróság felállításának ügye.","shortLead":"Az orosz–ukrán háború talán legnagyobb áldozatai az ukrán gyerekek, de ezen túl is nagyon hosszú az oroszok által...","id":"20250401_orosz-ukran-haboru_europai-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef92dbf3-c7ac-476b-aa27-ff3e300e855a.jpg","index":0,"item":"17138bbc-d2a7-4041-b983-812786c77f9e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250401_orosz-ukran-haboru_europai-parlament","timestamp":"2025. április. 01. 13:06","title":"Nekünk Nürnberg kell – az oroszok felelősségre vonásáról vitáztak az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e129ab84-3664-4d66-afa9-51980882f0f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június 11-én a Budapest Parkban ad koncertet a skót rockzenekar.","shortLead":"Június 11-én a Budapest Parkban ad koncertet a skót rockzenekar.","id":"20250401_Budapestre-jon-a-a-Biffy-Clyro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e129ab84-3664-4d66-afa9-51980882f0f7.jpg","index":0,"item":"4bf4d775-5537-44ca-9ffd-acb7afe6c68f","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Budapestre-jon-a-a-Biffy-Clyro","timestamp":"2025. április. 01. 10:37","title":"Budapestre jön a a Biffy Clyro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10e7218-0263-450c-af57-62f15b49bb83","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A választási kampány véghajráját idézi a belpolitika, holott még egy év van hátra a voksolásig. Orbán Viktor és stábja minden erővel igyekszik magához ragadni a kezdeményezést. Bár az a hír járja, hogy ennek a NER egyes oligarchái is áldozatul eshetnek, eddig csak ellenzéki aktivistát ért atrocitás. Ki nem kényszerített hibák sorozata és cinikus akciók a Fideszben, alakuló félelem a tiszásokban, elszabaduló indulatok az utcán.","shortLead":"A választási kampány véghajráját idézi a belpolitika, holott még egy év van hátra a voksolásig. Orbán Viktor és stábja...","id":"20250403_hvg-zebra-poloska-kullancs-orban-magyar-fidesz-tisza-alairasgyujtes-eroszak-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10e7218-0263-450c-af57-62f15b49bb83.jpg","index":0,"item":"1bfc9a84-1a7e-49af-ba96-1e8b81cc55f3","keywords":null,"link":"/360/20250403_hvg-zebra-poloska-kullancs-orban-magyar-fidesz-tisza-alairasgyujtes-eroszak-tuntetes","timestamp":"2025. április. 03. 09:43","title":"Orbánnak a saját oligarcháin kell példát statuálnia, hirdetésben kullancsozza őket és nem száll le a zebrákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e092557b-95c1-42e0-9929-d196919cdaa3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Bankmonitor számolt egy sort, miután Nagy Márton azt mondta, lehet, hogy a 2024 végi díjak visszahozására kötelezik a bankokat.","shortLead":"A Bankmonitor számolt egy sort, miután Nagy Márton azt mondta, lehet, hogy a 2024 végi díjak visszahozására kötelezik...","id":"20250401_arstopot-bankok-dij-nagy-marton-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e092557b-95c1-42e0-9929-d196919cdaa3.jpg","index":0,"item":"ab259e07-6eac-4cb2-b94e-800eefc030bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_arstopot-bankok-dij-nagy-marton-bankmonitor","timestamp":"2025. április. 01. 14:54","title":"Mennyit nyerhetnének az ügyfelek azon, ha árstopot vezetne be a kormány a bankoknál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár nemrégiben még úgy is olvadoztak az OpenAI szerverei, hogy csak az előfizetők férhettek hozzá, immáron mindenki számára hozzáférhető a ChatGPT képgenerátora.","shortLead":"Bár nemrégiben még úgy is olvadoztak az OpenAI szerverei, hogy csak az előfizetők férhettek hozzá, immáron mindenki...","id":"20250401_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kepgenerator-ingyenes-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea.jpg","index":0,"item":"f615e273-7452-4b7a-a765-dea5730a031a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kepgenerator-ingyenes-megjelenes","timestamp":"2025. április. 01. 11:03","title":"Már előfizetés nélkül is használható a ChatGPT látványos újdonsága, amivel képeket lehet készíttetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04a00d2-c0f2-42d4-ae75-76c2056dfe3a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A tavaly 15 évesen elhunyt lány minden kezeléssel és újabb gyógyszerrel egyre messzebb került a javulástól.","shortLead":"A tavaly 15 évesen elhunyt lány minden kezeléssel és újabb gyógyszerrel egyre messzebb került a javulástól.","id":"20250401_kaliforniaban-meghalt-magyar-kamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b04a00d2-c0f2-42d4-ae75-76c2056dfe3a.jpg","index":0,"item":"6c011231-7d87-475e-bf1b-516262598e25","keywords":null,"link":"/elet/20250401_kaliforniaban-meghalt-magyar-kamasz","timestamp":"2025. április. 01. 15:20","title":"Megszólaltak a Kaliforniában meghalt magyar kamasz rokonai: magukra hagyták őket Jázmin egyre romló állapotával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235f936-92bd-41dc-9157-2e2c6eba4b13","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid Bentley Continental GT a Mansory legújabb áldozata.","shortLead":"A plugin hibrid Bentley Continental GT a Mansory legújabb áldozata.","id":"20250402_alaposan-felmorcositottak-a-bentley-continental-gt-mansory-luxus-sportkupe-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a235f936-92bd-41dc-9157-2e2c6eba4b13.jpg","index":0,"item":"17447afa-26a2-44de-8287-c1a839e2816c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_alaposan-felmorcositottak-a-bentley-continental-gt-mansory-luxus-sportkupe-tuning","timestamp":"2025. április. 02. 06:41","title":"Alaposan felmorcosították a Bentley luxus sportkupéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb866ff-76ae-4d46-a285-7d6d57138661","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök nagyon örült annak, hogy Moszkvában láthatja Dodikot.","shortLead":"Az orosz elnök nagyon örült annak, hogy Moszkvában láthatja Dodikot.","id":"20250402_vlagyimir-putyin-moszkva-kreml-milorad-dodik-talalkozas-video-nemzetkozi-elfogatoparancs-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fb866ff-76ae-4d46-a285-7d6d57138661.jpg","index":0,"item":"49243280-7cef-45f2-98db-ac711eb5e402","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_vlagyimir-putyin-moszkva-kreml-milorad-dodik-talalkozas-video-nemzetkozi-elfogatoparancs-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 02. 10:42","title":"Putyin széles mosollyal fogadta Orbán körözött szövetségesét, Milorad Dodikot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]